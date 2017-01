Mark Hamill ataca a Donald Trump leyendo sus tweets con la voz del Joker

El ataque a Meryl Streep sigue teniendo consecuencias. Mientras los simpatizantes de Donald Trump atacan a los artistas y profesionales de Hollywood por meterse en política, Mark Hamill ha comenzado su particular guerra contra el nuevo Presidente de Estados Unidos. El actor es famoso por dar vida a Luke Skywalker en 'Star Wars' pero también por ser la voz del Joker en las películas animadas de Warner y DC.

En Nochevieja, Trump, tan aficionado al Twitter, publicó este mensaje: "Feliz Año Nuevo a todos, incluyendo mis muchos enemigos y aquellos que han luchado contra mí y perdido tan estrepitosamente que no saben qué hacer. ¡Amor!". El escritor y cómico Matt Oswalt respondió que el tweet parecía escrito por el Joker y eso dio una idea a Hamill: leer los tweets de Trump con la voz del villano. Así nació "The Trumpster" y el resultado es tan divertido como escalofriante:

Am I the ONLY one man enough to confront this #OverratedFlunkyLoser without resorting to an ad hominem assault? https://t.co/ac2j2KGryn pic.twitter.com/iH1XnPgOzm