Mark Hamill y Rian Johnson defienden las precuelas de 'Star Wars' y unos fans las convierten en flashbacks

Desde que arrancó la producción de nuevas películas de 'Star Wars', se está recuperando el debate sobre el valor o la necesidad de las precuelas estrenadas entre 1999 y 2005. Hay cierto consenso en criticar 'La amenaza fantasma' (aunque en su momento fue un tremendo éxito que dejó contentos a muchos fans) pero los dos episodios siguientes tienen más defensores, por su tono más oscuro y dramático.

Aun así, son tres películas muy cuestionadas. El hecho de que Disney rechazara las ideas de George Lucas para continuar la saga, unido al esfuerzo de J.J. Abrams y Gareth Edwards por recuperar el estilo visual de la trilogía original (Abrams ha reconocido que 'El despertar de la fuerza' parece un remake) podía entenderse como un intento de olvidar y dejar atrás las precuelas. Sin embargo, siguen surgiendo argumentos para defenderlas.

Después de que Abrams y Edwards apostaran por celebrar y recuperar los hallazgos del pasado, se cree que Rian Johnson seguirá por ese camino, en especial cuando su Episodio VIII se compara con 'El imperio contraataca'. Quizá lo haga, pero el director sorprendió a los fans colándose en una discusión de Twitter que empezó una vez más con un ataque a las precuelas, y rompió una lanza a favor de Lucas:

@HeerJeet Pssst. Devil's advocate: the prequels are a 7 hour long kids movie about how fear of loss turns good people into fascists. ¯\_(ツ)_/¯