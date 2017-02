Marvel celebra el día de los enamorados con nuevo corto de Thor y su compañero de piso

Marvel nos ha alegrado el día a todos los que esperábamos con interés una nueva pieza sobre la relación entre Thor y Darryl. El pasado verano descubrimos que el superhéroe está viviendo en Australia con un hombre corriente que tiene preocupaciones corrientes como, por ejemplo, pagar el alquiler. Y no es fácil cuando tu compañero de piso es el Dios del Trueno...

Chris Hemsworth y Daley Pearson vuelven a protagonizar un divertido sketch aunque, lamentablemente, este vídeo es mucho más breve, de apenas un minuto, a diferencia del primero que exploraba más la extraña situación a la que saca partido el ingenioso guionista y director Taika Waititi. Puedes ver el corto a continuación, está incluido en el contenido extra de la edición en Blu-ray de 'Doctor Strange' (2016):

Waititi es codirector de la tronchante 'Lo que hacemos en las sombras' ('What We Do In The Shadows', 2014) y autor de la absolutamente genial 'Hunt for the Wilderpeople' (2016); ahora trabaja para Marvel en la tercera película sobre Thor, titulada 'Thor: Ragnarok', cuyo estreno está fijado para noviembre de este año. ¡Y todavía no hay teaser tráiler! A menos que estos cortos cuenten como teasers...

A continuación dejo tres nuevas imágenes pertenecientes al arte conceptual de 'Thor Ragnarok', donde reaparece Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk y veremos a Cate Blanchett como villana: