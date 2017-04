Netflix contra el romanticismo de la sala de cine: el dónde y el cuándo en manos del consumidor

Christopher Nolan reivindicó esta semana el valor de las salas de cine, el mejor lugar para ver películas como 'Dunkerque' ('Dunkirk'), su próximo estreno; en su opinión, sólo así podemos sumergirnos en una historia llena de suspense. Mientras, Netflix se convierte en la opción de ocio favorita de mucha gente por razones como: "Me sale más barato un mes de suscripción que una entrada de cine".

El auge de las series, con novedades muy estimulantes que nos tienen enganchados, también resta público a Hollywood, que parece apoyarse cada vez más en el gancho de las franquicias, las marcas de éxito y las superproducciones con espectaculares efectos visuales: 'Kong: La isla calavera', 'La bella y la bestia', 'Ghost in the Shell'... Esto nos alarma, al menos a los que nos encanta ir al cine y los que amamos las películas de autor, que parecen "condenadas" a las plataformas digitales. Por eso me interesa el punto de vista de Ted Sarandos, director de contenidos de Netflix.

Al respecto de los cambios que están afectando a la industria del entretenimiento, Sarandos cuestionó la concepción "romántica" del cine y defendió la opción de plataformas de streaming como una vía para descubrir películas y, sobre todo, para dejar en manos del consumidor dónde y cuándo quiere verlas:

"Un montón de directores vienen y hablan de películas que les influenciaron y les hicieron querer ser cineastas, y en casi todos los casos las vieron en casa, en una cinta VHS. Hay una idea romántica sobre una película en una pantalla grande. Desde luego hay algo sobre una premiere en Sundance, en la sala Eccles, que no puedes replicar. Pero la verdad es que eso le ocurre a doscientas personas una vez al año. Nosotros lo hacemos cada día para el mundo. Gente que descubre una película que podría cambiar su vida; de eso están hablando. Tenemos que olvidarnos de la parte romántica. Realmente no creo que se excluyan unas a otras. Pienso que, con el tiempo, las películas estarán en los cines al mismo tiempo que están en Netflix. Lo que estoy intentando hacer es coger los beneficios y el maravilloso derivado de Internet, que gira sobre la elección del consumidor, y aplicarlo al cine, donde nadie más lo hace. La ventana de las salas de cine es la única que todavía existe realmente. Cualquier otra forma de entretenimiento está prácticamente disponible para los consumidores, dónde y cuándo quieran. Perpetuar la ventana del cine, añadiendo más dinero en un viejo sistema... no creo que realmente sea tan interesante."

En otra ocasión, para defender su punto de vista, el ejecutivo de Netflix comparó el cine con el deporte o la música: la gente sigue acudiendo a los estadios para ver partidos aunque los televisen, y compran entradas para los conciertos aunque la música esté disponible en casa. No me parecen los mejores ejemplos para apoyar su modelo ya que en el departe o la música hay un valor añadido que es experimentar el show en vivo: vale aplicarlo al teatro, pero no al cine.

Tampoco me convence otra de las afirmaciones de Ted Sarandos: no sé vosotros pero yo he descubierto películas que consideraría de mis favoritas tanto en televisión como en el cine. Y la cuestión no es "dónde las descubrí" sino "dónde quiero descubrirlas" o "dónde quiero volver a verlas". Personalmente, lo tengo muy claro: si puedo elegir, voy al cine. Y si pudiera haría lo mismo con algunas series. ¿No sería genial poder ver al menos los episodios finales en una (buena) sala de cine?

No es nostalgia, es donde obtengo la mejor experiencia como espectador. Quedarse en casa tiene sus ventajas, claro, puedo pausar para ir al baño o prepararme algo de comer o beber. Pero no tengo una habitación tan preparada para como la sala de mi cine favorito. Y están los vecinos. El gato, que igual pide que le cambie la arena. Pueden llamarme al teléfono o venir alguien. Y esto es muy personal pero mi concentración no es la misma en casa que en el cine, no consigo conectar tanto con la ficción, y quizá me pongo a pensar en cosas como la cena. Puede que esto último sea sólo cosa mía.

En cualquier caso, parece que el estreno simultáneo es la mejor y la única opción de futuro, que cada uno decida si quiere ir al cine o quedarse en casa y recurrir al mando a distancia. Hay cineastas que se oponen, como Nolan o James Cameron, pero otros como Steven Spielberg o J.J. Abrams están a favor, y Hollywood va a tener que mover ficha pronto, de algún modo, si no quiere seguir perdiendo público. ¿Qué opinas sobre este conflicto con las plataformas de streaming? ¿Hay futuro para los cines o siempre estarán ahí?