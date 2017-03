Nuevos detalles del final original de 'Rogue One: una historia de Star Wars'

Este año se estrena el Episodio VIII, 'Star Wars: Los últimos jedi', pero a falta de tráiler o incluso de imágenes oficiales (sólo tenemos la caja vacía de un juguete), la conversación sobre la saga sigue girando en torno a 'Rogue One'. Y concretamente, sobre los numerosos cambios que sufrió tanto el guion como el montaje que llegó a los cines, incluyendo el rodaje de nuevas escenas a sólo meses del estreno.

Hemos hablado de cómo se añadió a última hora la épica escena de Darth Vader y de la existencia de un final alternativo en el primer borrador del guion; ambas modificaciones, en mi opinión, salvaron la película. Ahora, el primer guionista que trabajó en el proyecto, Gary Whitta, ha aportado más detalles de ese desenlace que nunca llegó a rodarse.

SPOILERS a continuación...

Como ya comentamos, Jyn y Cassian, los héroes encarnados con escasa fortuna por Felicity Jones y Diego Luna, no morían. En la primera versión del guion escapaban y tenían un final feliz alejados de la guerra contra el Imperio. Whitta explica cómo iba a pasar: "Una nave rebelde desciende y los saca de la superficie. La transferencia de los planos ocurría después. La nave de Leia llega desde Alderaan para ayudarles. La transferencia de nave a nave ocurría fuera de Scarif".

El Imperio salía en busca de los rebeldes para recuperar los planos, y justo cuando los datos llegan a la nave de Leia, Vader aparece a bordo de su acorazado "Ejecutor" y destruye el transporte en el que escaparon Jyn y Cassian de Scarif; acto seguido, Vader continuaría la persecución, ahora para atrapar a Leia (el comienzo de la película original de 1977). No obstante, habría otra escena donde el público vería que Jyn y Cassian han sobrevivido: escapan en una cápsula de emergencia justo a tiempo, del mismo modo que C-3P0 y R2-D2 huyen de Vader en 'La guerra de las galaxias' ('Star Wars').

En cuanto a otros personajes principales, K-2SO siempre moría en la misión suicida para robar los planos y lo más llamativo es que Boodi, Chirrut y Baze no existían en el primer libreto, fueron añadidos después. De hecho, Whitta sólo aparece acreditado como coautor de la historia, como responsables del guion se menciona a Chris Weitz y Tony Gilroy.

Krennic volvía a encontrarse con Vader

Gary Whitta también ha revelado otra curiosa diferencia entre su versión del guion y lo que vimos en los cines. El malvado Director Krennic, interpretado por el siempre extraordinario Ben Mendelsohn, tenía otro desenlace, no moría en el planeta Scarif sino un poco más tarde:

"Lo recogen de los escombros y lo llevan de vuelta. Lo encuentran cuando registran entre las ruinas, sobrevivió de algún modo. [...] Es un poco increíble, por eso no está en la versión final... Sobrevivió a la explosión, lo recogieron y lo llevaron a la Estrella de la Muerte para comparecer ante Vader. Está machacado, su capa hecha trizas y todo eso, y piensa que ha escapado con vida."

Sin embargo, Darth Vader le enseñaría una última lección sobre el fracaso y sus consecuencias; ya en su primer encuentro amenaza con asfixiarle y eso es lo que acaba haciendo. Otro final cruel para el personaje aunque habría sido un poco repetitivo e innecesario, lo que ocurre en la película me parece mejor opción. Contemplar cómo la Estrella de la Muerte, a la que ha dedicado tanto tiempo y esfuerzo, es la responsable de su muerte... no se me ocurre mejor final para Krennic.

¿Qué opinas? ¿Te convence el final de 'Rogue One' o crees que se equivocaron con los cambios?

