Pixar nos descubre sus mejores 'easter eggs': así se conectan todas sus películas

Ayer comentaba un vídeo que reunía los planos más hermosos del cine de Disney y echaba en falta los trabajos de Pixar. Y es que, comparando la animación por ordenador, tengo la sensación de que cuidan más tanto la narrativa como la estética, y no me sorprende cuando sus creadores confiesan su admiración por la obra de los artesanos de Ghibli. No obstante, el tema central de este artículo no es la belleza del cine de Pixar.

Son sus "easter eggs". Ya sabemos que el estudio tiene la costumbre de incluir referencias y guiños a sus propias películas que proporcionan un entretenimiento extra para sus mayores fans y que han dado lugar a diversas teorías en Internet. Hay multitud de artículos y vídeos al respecto pero ahora es Disney la que ha presentado un recopilatorio oficial que además de reunir los mejores huevos de pascua nos permite comprobar las conexiones entre sus historias:

La pieza vuelve a demostrar cómo los animadores de Pixar enriquecen las escenas con todo tipo de detalles, la mayoría de los cuales se escapan a simple vista, cuando disfrutas por primera vez de sus películas. Hay referencias que resultan más o menos fáciles de ver si prestas atención o sabes dónde buscar, pero hay otras que parecen imposibles de detectar a menos que las señalen sus responsables: ¿alguien descubrió a la niña de 'Del revés' ('Inside Out') en 'Buscando a Dory'?