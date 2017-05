Por qué Nathan Fillion no aparece en 'Guardianes de la Galaxia 2': Wonder Man merece más que un cameo

'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' ya ha recaudado más de 700 millones de dólares y en breve superará los 773 conseguidos por la primera entrega. La tercera ya está en marcha con James Gunn de nuevo al frente, quien hasta ahora había colado tanto a Michael Rooker como Gregg Henry y Nathan Fillion, sus actores fetiche, en todas sus películas. Sin embargo, en su último trabajo se vio obligado a eliminar el cameo del último y ha sido ahora cuando ha explicado los motivos.

En su momento se informó de que el protagonista de 'Firefly' iba a hacer acto de presencia en la película en un personaje diferente al de 'Guardianes de la Galaxia' ('Guardians of the Galaxy'), donde prestó su voz a una monstruosa criatura. Aquí su plan era ir más allá para posibles futuras apariciones dentro del universo audiovisual de Marvel y por eso le fichó para dar vida a Simon Williams, también conocido como Wonder Man, pero esto fue lo que sucedió:

No tenía un buen cameo para él en el Vol. 2 y quería traerle de una forma más importante al universo de Marvel en algún momento. No quería convertirle en el Guarda Aakon número 2, reduciendo sus posibilidades de un papel más suculento en el futuro. Me encanta el personaje de Simon Williams/Wonder Man en los cómics, a veces un actor un poco gilipollas y otras un superhéroe, y podía ver a Nathan en el papel -no porque sea gilipollas, sino porque lo hace genial interpretando a uno-. Pero, por supuesto, en una movie situada al 99,9% en el espacio no tenía espacio para él. En un pequeño momento en la Tierra decidí poner un cine en el que se leía "Festival de cine de Simon Williams", con seis pósteres en el exterior. Obviamente, por los carteles, él ha hecho una buena cantidad de películas de serie B. La mayoría de ellos eran un Easted Egg de una forma u otra. Por desgracia, esa parte de la escena ralentizaba la película y tuve que cortarla -junto al escaparate de algunas tiendas nombradas a partir de otras celebridades del cómic como Starlin, Mantlos, Annett y otros-. También me fastidió que mucha gente tomase imágenes de esos carteles en su momento y que de repente toda web de fans empezó a informar de que Nathan interpretaba a Wonder Man en la película. ¡Incluso llegó a ser el tercer actor listado en IMDB! Esa es toda la historia. El único cameo de Nathan en la película eran esos carteles.

Por ahora, Gunn solamente ha lanzado dos de los seis carteles, pero ha prometido que iría publicando todos durante estos días. Lo que está por ver es hasta qué punto Wonder Man va a tener más presencia en el futuro, ya que en los cómics incluso llegó a formar parte de Los Vengadores de una forma efímera y también salió durante un tiempo con la Bruja Escarlata.

No obstante, lo más probable es que Williams no sea más que una excusa para que Gunn pueda contar con Fillion en próximas aventuras de los Guardianes. No olvidemos que ya lideró el reparto de 'Slither (La plaga)' y que tuvo una pequeña aparición en 'Super'. De esta forma, Gunn se asegura el poder utilizarlo como broma recurrente de aquí en adelante para todos aquellos los que se dediquen a buscar easter eggs en sus películas. ¿Pero y si está reservado algo más jugoso para él?

Ahora la duda que nos queda es ver si Disney y Marvel deciden incluir esa escena en la versión doméstica de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2'. Lo suyo sería hacerlo, pero ya son varias las ocasiones en las que se habla de secuencias eliminadas de una película que luego nunca llegamos a ver. El 28 de septiembre sale a la venta, así que entonces saldremos de dudas.