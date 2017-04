Por qué Stanley Kubrick cambió el final de 'El resplandor' escrito por Stephen King

Parece que una de las últimas modas de Hollywood es hacer públicos los motivos que nos llegaron a ver el desenlace que aparece en pantalla en lugar de los inicialmente previstos. Ya os hablamos de los casos de 'Rogue One: Una historia de Star Wars', 'Assassin's Creed' y, más recientemente, 'Frozen, el reino del hielo', siendo ahora el turno de 'El resplandor' ('The Shining'), pues se han revelado los motivos que llevaron a Stanley Kubrick a cambiar el final de la novela de Stephen King.

De hecho, Kubrick cambió el final en repetidas ocasiones hasta llegar en el último momento al que finalmente vimos. Jan Harlan, productor de 'El resplandor', y Diane Johnson, que escribió el guion junto a su director, son los que nos explican en una entrevista con EW lo que sucedió, empezando por el hecho de que Kubrick no tenía especial interés en el cine de terror y que exigió cambiar todo lo que quisiera para hacerla:

Puede que os sorprenda saber que uno de los personajes que barajó asesinar fue Danny, el hijo del protagonista. Hasta tenía una imagen en la cabeza sobre cómo sería la escena, pero la parecía que sería un desenlace demasiado terrible, por lo que acabó descartándolo según comenta Johnson. El sacrificado fue finalmente Hallorann, pero antes de eso se barajó que Wendy matase a Jack en defensa propia y que la casa poseyera al personaje interpretado por Scatman Crothers:

Tras descartarlo se fueron atando cabos y la gran duda que le quedó a Kubrick fue cómo hacer el final sin que fuera demasiado gore, ya que él tenía más interés en lo psicológico. Eso sí, aún más llamativa resulta la revelación de que Kubrick no estaba demasiado preocupado por el hecho de que el desenlace tuviera estrictamente sentido con la fotografía que aparece fechada en 1921.

Harlan recuerda que el propio Kubrick comentaba "Nunca explico nada, ni siquiera yo lo entiendo. ¡Es una historia de fantasmas!" y que es consciente de que a muchos les cuesta creer que así fuera -han surgido multitud de teorías sobre la película tras su muerte como una bastante disparatada sobre en realidad habla de Holocausto-, pero esa era la respuesta que daba cuando alguien del equipo le preguntaba al respecto de ciertos detalles.

Hay un par de escenas incluidas en el primer montaje de la película que afectaban de forma directa a su final y que acabaron siendo eliminadas para que 'El resplandor' tuviera' una duración más ajustada. La primera centrada en el libro de recortes que aparece fugazmente en la versión final:

La segunda tenía luchar tras la muerte congelado de Jack y antes de que aparezca la fotografía en cuestión. Tenía lugar en el hospital, donde el manager del hotel visitaba a Wendy y Danny para comunicarles que no se había encontrado rastro alguno de fuerzas sobrenaturales para luego darle a Danny la misma bola de tenis que le había dado una fuerza misteriosa al lado de la habitación 237.

A Kubrick le gustaba la escena porque dejaba claro que Wendy y Danny estaban a salvo, pero los críticos no reaccionaron bien ante la misma, por lo que ordenó su eliminación por sugerencia de Warner:

Joe Harlan: Él no era testarudo, sobre todo porque era una película para entretener a la gente. Sin embargo, Kubrick se quedó muy triste por no haber interpretado bien al público, por confiar en que los espectadores podrían vivir con puzzles y falta de respuestas y que luego no les gustó.