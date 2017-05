Precioso tráiler del montaje de 'Logan' en blanco y negro, y vídeo con la increíble audición de Dafne Keen

Hace unas semanas, James Mangold anunció que 'Logan' tendría un montaje alternativo en blanco y negro, con un estreno limitado en cines de Estados Unidos antes de su lanzamiento global en formato doméstico. Hoy podemos disfrutar de su precioso tráiler, en el que 20th Century Fox vuelve a recurrir al temazo 'Hurt' con la voz de Johnny Cash.

Mangold y Hugh Jackman estuvieron presentes en una proyección especial de esta 'Logan Noir' que tuvo lugar en Los Ángeles, en una sala de la cadena Alamo, famosa por cuidar la experiencia de los amantes al séptimo arte (con polémicos anuncios donde avisan que expulsarán a los espectadores que molesten a los demás con sus teléfonos móviles). Además de escuchar a dos de los principales responsables de la película, los asistentes se llevaron gratis una copia del brillante póster que puedes ver arriba. Lástima que estos eventos se celebren tan lejos...

Thank YOU. The fans. Who made last night possible. That's @mang0ld and Parker w me Photo bomb by @joshuahorowitz @WolverineMovie @AlamoNYC pic.twitter.com/omhAnKU5c5