Resultados de la encuesta: lo mejor y lo peor con muertos vivientes

Con la excusa del final de la 7ª temporada de 'The Walking Dead', el pasado lunes publicamos una encuesta centrada en los muertos vivientes. Todavía muy relevantes en la cultura popular y creo que, como decía en ese artículo, nuestro estilo de vida actual (tan conectado a diferentes pantallas) hace que la figura del zombie siga resultando interesante para los creadores de ficción.

A continuación vamos a repasar los resultados del cuestionario, que sencillamente consistía en elegir la mejor y la peor película con zombis realizada hasta ahora.

La mejor película con muertos vivientes

'Amanecer de los muertos' ('Dawn of the Dead', 2004) es la película favorita de los lectores con un 22,6% de los votos. El debut en el cine del ahora muy cuestionado Zack Snyder era un remake del film conocido en España como 'Zombi. El regreso de los muertos vivientes' ('Dawn of the Dead', 1978), del "padre" de estos monstruos, George A. Romero.

Las siguientes más votadas fueron '28 días después' ('28 Days Later...', 2002) de Danny Boyle —13,9% de los votos totales—, 'Zombies Party' ('Shaun of the Dead', 2004) de Edgar Wright —9,9%—, 'Bienvenidos a Zombieland' ('Zombieland', 2009) de Ruben Fleischer —7%— y la película que lo inició todo hace ya casi 50 años, 'La noche de los muertos vivientes' ('Night of the Living Dead', 1968) de Romero —6,6%—.

La peor película con muertos vivientes

'Resident Evil: El capítulo final' ('Resident Evil: The Final Chapter', 2016) es la película más odiada con un 12,8% de votos. Me sorprende que se haya destacado la última entrega, muy reciente, pero quizá haya lectores que la eligieron como representación de toda la saga perpetrada por Paul W.S. Anderson y su mujer Milla Jovovich. Una franquicia mediocre que nunca entendió el material que adaptaba y que, con suerte, pronto será reiniciada con un nuevo equipo creativo.

Completan el TOP 5 'House of the Dead' (2003) de Uwe Boll —12% de los votos—, 'Orgullo + Prejuicio + Zombis' ('Pride and Prejudice and Zombies', 2016) de Burr Steers —11,4%—, 'Zombis nazis' ('Død snø', 2009) de Tommy Wirkola —8,9%— y 'Memorias de un zombie adolescente' ('Warm Bodies', 2013) de Jonathan Levine —8,4%—.

¿Qué opinas de los resultados? ¿Estás de acuerdo con las películas que ha votado la mayoría o crees que había otra mejor/peor que estas 10 destacadas?