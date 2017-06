Robert Englund: 15 papeles alejados del jersey de rayas y las cuchillas de Freddy Krueger

Hagamos un ejercicio de retrospectiva y volvamos a nuestra más tierna infancia por un momento para recordar aquellas criaturas cinematográficas que nos quitaban el sueño por aquél entonces. Muchos de los que estemos bordeando la treintena coincidiremos en aludir al jersey rayado, la cara desfigurada y el guante con cuchillas del eterno Freddy Krueger como principales protagonistas de nuestras primeras pesadillas.

No obstante, detrás del terrorífico personaje creado por Wes Craven hace más de tres décadas se esconde la figura de un actor devorado por el icono popular al que ha dado vida a lo largo de la franquicia 'Pesadilla en Elm Street', y que atesora prácticamente un centenar y medio de créditos a sus espaldas a sus recién cumplidos 70 años. Un Robert Englund en cuya carrera ha habido vida más allá de Krueger, y de la cual rescatamos estos 15 papeles alejados de Elm Street.

‘Detrás de la máscara: El encumbramiento de Leslie Vernon’

‘Detrás de la máscara: El encumbramiento de Leslie Vernon’ fue un auténtico sorpresón para todos aquellos que ansiábamos un soplo de aire fresco en el subgénero del slasher. El juego formal que propuso la cinta de Scott Glosserman, a medio camino entre el lenguaje propio del mockumentary y la ficción, su humor negro, y su espíritu metalingüístico, ganan enteros gracias a la breve pero esencial aparición de Englund dando vida a Doc Halloran; una suerte de personaje homólogo al Doctor Loomis de 'Halloween'.

‘Leyenda urbana’

El nada desdeñable slasher 'Leyenda urbana' fue otro de los hijos del gran éxito de 'Scream', y nos sirvió para calmar nuestro ansia por filmes del estilo tras el estreno de la segunda parte de las aventuras de Ghostface en 1997. Aunque esté a años luz, en cuanto a calidad se refiere, de las joyas dirigidas por Wes Craven, la película de Jamie Blanks contó con un Robert Englund interpretando al peculiar profesor de universidad William Wexler.

‘Hatchet’

Cerremos el paso del actor a través del nutrido subgénero del slasher con su aparición en 'Hatchet'; un estimable ejercicio de nostalgia con unos efectos prácticos impresionantes, que dio pie a una trilogía imprescindible para los completistas del género. Sin Sampson, el cazador de alligators interpretado por Englund, no hubiese existido la historia del temible Victor Crowley, azote de los turistas de Nueva Orleans.

‘2001 Maníacos’

No nos engañemos; '2001 Maníacos', el remake producido por Eli Roth de la '2000 Maníacos' dirigida en 1964 por el "Padrino del Gore", Herschell Gordon Lewis, es un auténtico desastre y una abominación con todas las de la ley. A pesar de ello, el deleznable espectáculo gore de Tim Sullivan guarda un as en la manga llamado Robert Englund, quién parece estar pasándoselo en grande interpretando su delirante papel como el alcalde Buckman. Sin duda, lo mejor del largo.

‘Zombie Strippers!’

Continuámos con otra mala película rescatada por el talante de un Robert Englund siempre dispuesto a entregar su alma por la causa. En este caso, la esperpéntica 'Zombie Strippers!' se sirve, junto a sus voluptuosas protagonistas semidesnudas —zombificadas o no—, del rol de Englund como el dueño del club de striptease en el que se ambienta el filme para evitar la lapidación pública.

‘Wishmaster’

El segundo escarceo en la dirección cinematográfica de Robert Kurtzman, uno de los mejores artistas de efectos especiales en activo, estuvo apadrinado por el mismísimo Wes Craven, productor ejecutivo de 'Wishmaster'. Tal vez la función del padre de Freddy Krueger en la producción facilitó que Kurtzman contase con Robert Englund en un papel que, pese a ser secundario, tiene el peso suficiente y hace progresar a la historia .

‘El fantasma de la ópera’ (1989)

El número de adaptaciones de la más famosa obra de Gaston Leroux se antoja interminable. El infinito número de interpretaciones que se ha dado al material original —de entre las que siempre hay que destacar 'El fantasma del paraíso'—, cuenta con una protagonizada por Robert Englund, quien ya debía estar acostumbrado a actuar con prótesis cubriendo su rostro, en 1989. El resultado es una floja reinterpretación en en clave de terror del clásico, de nuevo rescatable por la aparición del actor.

‘Dance of the Dead’ (‘Masters of Horror’)

El tercer episodio de la irregular antología televisiva 'Masters of Horror', titulado 'Dance of the Dead' —no confundir con la divertida película estrenada en 2008 bajo el mismo título—, nos trajo a un Tobe Hooper —'La matanza de Texas'— en horas bajas con una desmadrada premisa entre manos. El guateque postapocalíptico en el que los muertos son resucitados para menear el esqueleto —nunca mejor dicho—, contó con un Robert Englund en su salsa como el maestro de ceremonias que todos querríamos en nuestras fiestas —o no—.

‘Fear Clinic’

Originalmente concebida como una webserie en 2009, 'Fear Clinic' dio el salto a la gran pantalla cinco años más tarde en un largometrjae para el olvido con un personaje principal para el recuerdo. El Doctor Andover de Englund, un psiquiatra sin licencia que cura las fobias de sus pacientes de formas, digamos, poco ortodoxas, podría haber sido un auténtico diamante en bruto de haber caído en manos de un equipo creativo más competente.

‘V’

A título personal podría decir que, junto a Freddy Krueger, el personaje que mas asocio al bueno de Robert es Willie: el alienígena alistado en la resistencia de la catódica 'V'. Aún recuerdo las tardes frente al televisor viendo alguna reposición en Televisión Española de este malogrado clásico de la ciencia ficción en la pequeña pantalla.

‘The Batman’

La aportación de Robert Englund al mundo interpretativo no siempre ha requerido de su imagen. Habiendo cosechado un buen número de papeles como doblador en proyectos de diferentes características, destaca su relación con los villanos animados en numerosas adaptaciones del mundo del cómic. La primera de ellas a mencionar es su particular versión de Enigma en 'The Batman', la serie estrenada en Cartoon Network en 2005.

‘El espectacular Spider-Man’

Pasamos del universo DC y aterrizamos en la competencia; una Marvel Cómics cuyo villano El Buitre se sirvió de la voz de Robert Englund en 'El espectacular Spider-Man'; serie de animación emitida originalmente en The CW y trasladada a Disney XD en 2009 para su segunda temporada.

‘Injustice 2'

Continuamos con los villanos comiqueros, aunque cambiamos de medio, porque Englund ha trabajado en el mundo del videojuego prestando su voz en más de una ocasión. Tras su paso por 'Call of the Dead', el octavo mapa Zombi de 'Call of Duty: Black Ops', el actor ha prestado su voz al Espantapájaros, enemigo de Batman en el Universo DC, en 'Injustice 2', el juego de lucha de NetherRealm Studios.

‘Historias corrientes’

No se puede cerrar el paso de Englund por mundo del doblaje animado sin mencionar su participación en esa maravilla titulada 'Historias Corrientes', creada por J. G. Quintel para Cartoon Network. En ella, el actor da vida y voz a Anti-Pops, la versión maligna de uno de los personajes secundarios recurrentes en la divertidísima serie.

‘La nueva pesadilla de Wes Craven’

Está bien, prometimos no hacer referencia alguna al personaje de Freddy Krueger durante este repaso por la filmografía del intérprete que le dio vida. Jugaremos entonces al despiste y dejaremos al icónico monstruo a un lado aludiendo a que, en el sorprendente retorno metalingüístico de Wes Craven a la franquicia que inició en 1984, nadie podría interpretar mejor a Robert Englund que el mismísimo Robert Englund. Y creo que esto es algo con lo que todos estaremos de acuerdo.