'Rogue One', este vídeo aclara cómo y por qué vuelven personajes de la original Star Wars

El gran éxito en taquilla de 'Rogue One: Una historia de Star Wars' está desviando la atención sobre uno de los temas más polémicos de la película: la recreación por ordenador de un actor fallecido. La presencia de Peter Cushing como el malvado Grand Moff Tarkin fue adelantada en los trailers pero nadie estaba preparado para el impacto de verle en pantalla con ese nivel de realismo, con tanto detalle, y para un papel que va más allá del cameo o el guiño a los fans.

Cabe discutir la necesidad o la utilidad del recurso (a mí me distraía, me costaba prestar atención a los diálogos) pero también debe contemplarse la cuestión ética: esa persona ya no puede dar su consentimiento, y hablamos de un producto de ocio que además genera beneficios. Por otro lado, hay un fascinante proceso detrás de su resurrección, 'Star Wars' vuelve a empujar la tecnología a nuevos horizontes. En el vídeo que dejo a continuación se tocan estas cuestiones además de ofrecer un vistazo inédito al rodaje:

(Atención: el vídeo incluye escenas que pueden considerarse SPOILERS)

La pieza informativa nos lleva al interior de la mítica Industrial Light & Magic (ILM) y nos encontramos con John Knoll, jefe creativo de la compañía, y Paul Giacoppo, encargado de supervisar la creación de personajes digitales. "Inmediatamente nos sentimos muy entusiasmados y muy aterrados", reconoce Giacoppo al hablar de Tarkin y Leia, que aparece otra vez con el aspecto de 'La guerra de las galaxias' ('Star Wars', 1977).

Cabe señalar que Knoll está acreditado como productor ejecutivo, supervisor de efectos visuales y autor de la historia de 'Rogue One'; el proyecto surge de una idea suya, cuando imaginó la sencilla historia de un importante atraco ambientada en el universo de Star Wars (Gareth Edwards apostó después por convertirlo en el viaje de Jyn Erso). Cuando el reportero le pregunta por la necesidad de "devolver a la vida" a Cushing (fallecido en 1994) y rejuvenecer a Carrie Fisher, recibe una respuesta muy simple que encuentro insatisfactoria:

"Creo que Tarkin es clave en la historia de la Estrella de la Muerte, lo que es y lo que llega a ser. Y Leia porque Rogue One termina minutos antes de Una Nueva Esperanza."

Cuando he escuchado eso, he pensado: ¿y qué? No termino de entender por qué hace falta mostrar al personaje de Leia, no creo que haya que llegar hasta ese punto, y de hecho queda raro ver esa versión digital cuando luego empezamos a ver 'La guerra de las galaxias' (o 'Una nueva esperanza') y aparece la verdadera Fisher con 19 años. También creo que el final de 'Rogue One' habría quedado mejor si aparecen los créditos justo después de esa orgásmica escena de acción de Darth Vader que culmina con la huida de la nave rebelde. ¿Qué opinas?

Aun así es interesante ver cómo se recuperaron a Tarkin y a Leia, tarea que además de los ordenadores requirió el trabajo de dos actores: Guy Henry e Ingvild Deila. El primero tiene un papel más importante y ahora podemos apreciar cómo logró capturar la esencia del personaje interpretado por Cushing. Entre todos lograron un auténtico truco de magia.

