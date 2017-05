Russell Crowe rechazó ser Logan en 'X-Men' por un motivo que ahora suena completamente absurdo

Todas las estrellas de Hollywood han dicho que no a algún personaje en determinado momento de su carrera. En algunos casos puede que la película ni llegase a hacerse por ello, pero en otros fueron sustituidos por otro intérprete con mayor o menor fortuna. En el caso de Lobezno, creo que nadie se imagina ya a nadie que no sea Hugh Jackman dándole vida, pero Russell Crowe fue la primera elección de Bryan Singer para meterse en la piel del superhéroe de Marvel.

La carrera de Crowe empezó a destacar a finales de los 90, primero con 'L.A. Confidential' y poco después con 'El dilema' ('The Insider'), por la cual logró su primera nominación al Oscar. Cuando le llegó la oferta acababa de rodar 'Gladiator' y ese fue el principal motivo por el que descartó participar en 'X-Men', aunque la auténtica clave está en los detalles concretos por los que tomó esa decisión:

Bryan Singer era amigo mío por aquel entonces y me estaba presionando para que aceptara. Si recordáis, Máximo tenía una lobo en el centro de su armadura, y también tenía un lobo como mascota que en su momento creía que iba a tener mucha importancia, así que dije que no porque no quería estar muy asociado a los lobos, como "Señor Lobo".

No os preocupéis si no os viene a la memoria que el tema de los lobos tuviera tanta importancia en 'Gladiator', ya que lo cierto es que la práctica totalidad acabó eliminándose del montaje final. El propio actor se pronuncia al respecto de esta manera en una entrevista para el programa de radio australiano 'Fitzy and Wippa':

Cuando Ridley Scott estaba montando la película, era un inconveniente mantener al perro con vida, así que al final nadie menciona tan siquiera todo el tema de los lobos.

Singer acabó decepcionado con la decisión del actor, pero por lo que todos deberíamos darle las gracias a Crowe es por haber recomendado a Jackman, un desconocido por aquel entonces, para el papel. Es verdad que primero se fichó a Dougray Scott para el papel, pero se había comprometido antes a aparecer en 'Misión imposible 2' ('Mission: Impossible 2') y le fue imposible compaginar ambas películas. El director de 'Valkiria' ('Valkyrie') se acordó entonces de Jackman, le hizo un audición y fue contratado con el rodaje ya en marcha.

De hecho, fue el protagonista de 'La fuente de la vida' ('The Fountain') ya comentó hace unos años que Crowe era el favorito de Singer para encarnar a Lobezno en la gran pantalla, y también lo agradecido que estaba por ello y porque la situación volvió a repetirse en otra película:

Le debo mucho porque dos de los personajes más importantes de mi carrera fueron rechazados por él, y además me sugirió para ellos. En X-Men, él era la primera opción de Bryan Singer para Lobezno, y él también me mencionó a Baz Luhrmann para 'Australia'. Él es muy inteligente y generoso.

Ambos actores trabajaron juntos en su momento en el salto al cine de 'Los miserables' ('Les Misérables') y ahora resulta complicado no imaginar cuál hubiera sido el resultado de haberse intercambiado los personajes. O si Crowe no quiere saber nada de esa secuela de 'Gladiator' que Ridley Scott sigue empeñado en hacer, que pruebe suerte con Jackman...