Star Wars Celebration: vídeo de homenaje a Carrie Fisher y las mejores frases del 40º aniversario de la saga

Hoy arrancó la Star Wars Celebration en Orlando, Florida, con un panel dedicado al 40º aniversario de la saga. Al evento acudieron el creador de estas historias, George Lucas, y muchas estrellas de las dos primeras trilogías, que aprovecharon el momento para compartir algunas anécdotas con el público. Más abajo puedes leer las mejores frases que se dijeron.

El acto se ha cerrado con un emotivo homenaje a Carrie Fisher, la eterna princesa Leia (y mucho más). Un detalle que cabe señalar del vídeo es que ofrece la primera imagen de la actriz en el rodaje de 'Star Wars: Los últimos jedi' ('Star Wars: The Last Jedi'), cuyo esperadísimo tráiler veremos mañana. Lucasfilm ha decidido compartir este tributo con todo el mundo así que puedes verlo a continuación:

Carrie Fisher con Rian Johnson en el set del Episodio VIII

Mark Hamill, Harrison Ford y George Lucas con Warwick Davis

"In the real world, critics, some fans, aren't really kind. But when you see look on little kids' faces, it means everything." George Lucas — Yahoo Movies (@YahooMovies) 13 de abril de 2017

George Lucas: "En el mundo real, los críticos, algunos fans, no son realmente amables. Pero cuando ves la mirada en los rostros de los niños, eso lo es todo."

"I'm not supposed to say this. I wasn't supposed to say it then, but this is a film for 12 year olds" - George Lucas. #SWCO — Peter Sciretta (@slashfilm) 13 de abril de 2017

G.L.: "Se supone que no debo decir esto. Se supone que no debía decirlo entonces, pero esto [Star Wars] es una película para público de 12 años."

"I can never get over the fans... they're more supportive than my actual family." @HamillHimself arriving on stage.#StarWarsCelebration — Yahoo Movies (@YahooMovies) 13 de abril de 2017

Mark Hamill: "Nunca puedo acostumbrarme a los fans... me apoyan más que mi verdadera familia."

Harrison Ford on Lucas’ dialogue “I said to George, you can type this sh—stuff, but you can’t say it. Move your mouth while you type it.” — Peter Sciretta (@slashfilm) 13 de abril de 2017

Harrison Ford: "Le dije a George, puedes escribir este material de mierda, pero no puedes decirlo. Mueve los labios mientras lo escribes."

George Lucas, Warwick Davis, Anthony Daniels, Billy Dee Williams y Peter Mayhew

Hayden Christensen e Ian McDiarmid con Lucas y Davis

Neeson:"I'm on location, we're making a very special spin-off movie about Jar Jar Binks. He did turn to the dark side." pic.twitter.com/wc3ruMmCxz — Empire Magazine (@empiremagazine) 13 de abril de 2017