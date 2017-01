Star Wars: ¿cuál es el orden correcto para ver la saga, ahora que existe Rogue One?

Una de las características más peculiares de 'Star Wars' es el desorden en el que se han estrenado sus películas. La original de 1977 es el Episodio IV, y después de una trilogía, en 1999, George Lucas reveló el Episodio I, convirtiendo la saga en la historia de los Skywalker. 'Rogue One' es un spin-off que no continúa la trama principal y aunque no tiene asignado un número, la cronología es evidente: se sitúa entre los episodios 3 y 4.

Dicho esto, ha calado entre los fans la idea de que la franquicia no debe verse siguiendo el orden de los Episodios ya que se arruina la gran sorpresa de 'El imperio contraataca' ('Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back', 1980). Y ahora, la llegada de 'Rogue One' ha abierto otra posibilidad al presentar a nuevos héroes que no están vinculados a la familia Skywalker; su trama arranca de cero, siendo una buena opción para adentrarse en el universo Star Wars.

Vamos a repasar las diferentes alternativas para ver las siete películas:

Orden "oficial"

Empezamos con 'La amenaza fantasma' y seguimos el orden de los Episodios. 'Rogue One' también incluye al personaje así que habría que verla en cuarto lugar, antes de 'Una nueva esperanza' (o 'La guerra de las galaxias').

Ventaja: observamos la evolución de Anakin Skywalker y quienes le rodean.

Inconvenviente: no hay giro sorpresa en 'El imperio contraataca', ya sabemos que Luke es hijo de Darth Vader.

Orden de estrenos

Empezamos con el film original que lo inició todo, y seguimos un orden que podría considerarse el más lógico, en función de su llegada a los cines: trilogía clásica, precuelas, Episodio VII y 'Rogue One'.

Ventaja: comprobar cómo empezó todo y cómo ha sido ampliándose la saga con el paso del tiempo.

Inconvenientes: este orden supone dar varios saltos en el tiempo, ya que después del Episodio VI hay que ir al I, y después del III avanzar al VII, para después retroceder a lo que cuenta Rogue One. Por otro lado, si eres un fan radical de la trilogía clásica, vas a ver tus películas favoritas en primer lugar, y luego tendrás que soportar las que menos te gustan...

Orden "machete"

Empezamos con 'Rogue One', seguimos con los Episodios IV y V, hasta que Vader revela su identidad, y entonces acudimos a las precuelas para conocer su origen. Pero ojo: vemos los episodios II y III, no 'La amenaza fantasma', hacemos como si ésta no existiera. Después va el IV, 'El retorno del jedi', y el VII, 'El despertar de la fuerza'.

Ventajas: se mantiene la sorpresa de Vader y casi desaparece Jar-Jar Binks.

Inconveniente: pierdes una película entera. Claro que también puedes mantener el orden sin omitir el Episodio I, en el caso de que Jar-Jar no te moleste demasiado.

Orden "relato"

Empezamos con 'El despertar de la fuerza', donde los protagonistas creen que toda la historia anterior es una leyenda, y después retrocedemos al Episodio I, siguiendo el orden cronológico de la historia (es decir, 'Rogue One' va después Episodio III). Como si Luke contase toda la historia a Rey tras su esperado encuentro.

Ventaja: es el mejor orden si acabas de descubrir la saga, te puedes situar en el lugar de los jóvenes protagonistas.

Inconveniente: pierdes la sorpresa del Episodio V.

¿Qué opinas? ¿Cuál te parece la mejor opción?

PD: El reparto de 'Rogue One' elige su orden de visionado favorito: