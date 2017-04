'The Crossing', el imprescindible corto que nos aclara lo sucedido entre 'Prometheus' y 'Alien Covenant'

Hoy 26 de abril se ha celebrado el Alien Day, una ocasión ideal para recordar la grandeza de la saga iniciada por Ridley Scott hace ya 38 años. Fox ha querido aprovechar la ocasión para seguir promocionando la muy esperada 'Alien: Covenant' lanzando 'The Crossing', un imprescindible cortometraje que nos aclara lo sucedido entre 'Prometheus' y esta nueva entrega de la franquicia que llega a los cines el próximo 12 de mayo.

Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) y el androide David (Michael Fassbender) son los grandes protagonistas de este pequeña pieza que cuenta con una introducción a cargo del propio Scott. No llega ni a tres minutos, pero seguro que no soy el único que prefiere que Fox no se haya limitado a lanzar otro tráiler -solamente con el primero ya era suficiente y luego vimos otro también muy estimulante- y que siga la línea marcada por ese prometedor prólogo que publicó hace ya varias semanas.

Como era de esperar, ‘The Crossing’ tampoco nos cuenta más de la cuenta, ya que Scott tiene que reservarse la mayor cantidad de sorpresas para ‘Alien: Covenant’. Además, así se ahorra una escena, aunque nadie nos garantiza que luego haga uno de esos montajes extendidos que tanto le gustan y opte por incluirla allí.

Ahora ya solamente nos queda esperar un par de semanas para poder ver si esta nueva entrega de la saga está a la altura o si crea una división tan grande como la que hubo en su momento con ‘Prometheus’. A su favor tiene el esperado regreso del Xenomorfo y el hecho de que Ridley Scott sigue siendo el que mejor conoce la saga, aunque a mí me da la sensación de que sus planes son demasiado ambiciosos -¡¿cuatro entregas más?!- y que lo suyo sería acotarlo todo más. Ya veremos.

Vía | Xataka