Emma Stone responde al adolescente que la invitó a su baile de graduación imitando 'La La Land'

Se llama Jacob Staudenmaier, tiene 17 años, es de Arizona, y como todo adolescente norteamericano que se precie (o así nos lo ha enseñado durante años el cine de Hollywood), está preocupado por su baile de graduación y quién será su pareja. Encabezando su lista está la actriz Emma Stone y sin dejar la fantasía de lado (como habríamos hecho todos los mortales), planeó una pedida de lo más ingeniosa.

Aprovechando que tiene un cierto parecido a Ryan Gosling, el adolescente ha recreado el sorprendente número musical con el que arranca la alabadísima 'La La Land', protagonizada por Gosling y Stone. El resultado es divertidísimo ya que el chaval ha cambiado la letra de la alegre 'Another Day of Sun' para adecuarlo a esta 'promposal' que hace a la estrella.

Con líneas tan simpáticas como "No canto tan bien como Ryan Gosling" o "El baile será en tu ciudad natal" (la actriz también procede de Arizona), el adolescente ha puesto todo su empeño para que su mensaje llegue a Emma Stone y su vídeo se ha hecho viral en todo el mundo. Ya lleva más de un millón de visionados en Youtube.

Y como era de esperar en estos tiempos de vídeos virales, la proposición del joven llegó a oídos de Emma Stone, que muy educadamente y halagada, respondió al estudiante de Arizona, aunque claro, no con la respuesta que él soñaba:

"Jacob, gracias por hacer la mejor propuesta que he recibido nunca. No puedo expresar el gran honor que es y lo mucho que he sonreído con el vídeo tan hermosamente orquestado. Estoy en Londres trabajando, pero espero que te lo pases como nunca en tu graduación y estoy agradecida de que hayas pensado en mí. GRACIAS. P.D. Veo a Gosling en tus ojos. Con amor, Emma".