Val Kilmer responde a la polémica por sus halagos a Cate Blanchett: "Ahora soy un pervertido"

No debe haber nadie en la faz de la tierra que no sienta una profunda admiración y fascinación por esa ACTRIZ con mayúsculas que es Cate Blanchett. De hecho, ni hasta los actores de cierto renombre pueden evitarlo, aunque en alguna ocasión, esa admiración, enamoramiento platónico o como quieras llamarlo puede derivar fácilmente en una extraña y algo enfermiza obsesión.

Es el caso de Val Kilmer, al que de vez en cuando, le da por twittear cualquier cosa relacionada con la actriz y siempre admirando su belleza, su talento y hasta cruzando los límites de lo correcto al tuitear que ha llegado a soñar con ella y que no, su marido no estaba presente en el sueño. Y lo cierto es que, tras leer algunos de los tuits del actor, yo de Cate Blanchett me plantearía ponerle una orden de alejamiento. Juzguen ustedes.

Once I flew all the way to Australia just to talk to Cate Blanchett. Her husband met me first. Or, instead, I guess, to be accurate. pic.twitter.com/xSoYxRi0jh — Val Kilmer (@valkilmer) 24 de marzo de 2017

"Una vez volé hasta Australia sólo para hablar con Cate Blanchett. En su lugar, me abrió su marido

She's just as amazing in person. Some super stars aren't-Some superstars don't do a thing to ya in person-Cate is so real it's almost unreal — Val Kilmer (@valkilmer) 25 de marzo de 2017

Es igual de increíble en persona. Algunas super estrellas no lo son. Algunas estrellas no te impresionan en persona. Cate es tan real que es casi irreal.

Quiero decir...incluso si no pudiera actuar, ¿entendéis lo qué digo?

Una vez hice un cameo sólo para pasar el rato con Cate Blanchett, quien debía coger una pala en nuestra escena. Me quedé tan fascinado en COMO cogió la pala, que olvidé mi frase.

Pero el tuit que ha causado más revuelo y causado la polémica, y ha conseguido que los seguidores del actor le escriban diciendo que está "obsesionado" y que es "repulsivo", ha desaparecido de la cuenta del actor, aunque como siempre, avispados usuarios han hecho posible que lo tengamos:

Y recientemene he tenido dos sueños con Cate Blanchett. Y su marido no estaba en ninguno de los dos.

Ante las recriminaciones, el actor contestó que no se arrepiente de lo dicho porque siempre lo escribió con el "mayor respeto y la mayor admiración". Además, considera a Cate Blanchett una amiga y asegura que conoce a su marido y que "se llevan todos bien". Al parecer, Kilmer se ha tomado con humor la polémica en Internet y bromea diciendo: "Ahora soy un pervertido".

Val Kilmer y Cate Blanchett trabajaron juntos allá por 2003 en 'Desapariciones' ('The Missing', Ron Howard, 2003), un título que pasó bastante desapercibido pero que visto lo visto, Val Kilmer no ha podido olvidar. De hecho, y ya para terminar, en una entrevista para la revista Elle en el 2006, Kilmer se lamentaba: "Me encanta Cate Blanchett y he perdido su teléfono". Yo, por si acaso, de Blanchett me andaría con ojo, que el "Santo" anda detrás de ella.