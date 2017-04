Vin Diesel se emociona al recordar a Paul Walker en 'El hormiguero' - la imagen de la semana

Se acerca 'Fast & Furious 8' ('The Fate of the Furious') y sus estrellas viajan por el mundo para promocionar el estreno e intentar que la franquicia siga siendo un éxito de taquilla. Esta semana vinieron a España Vin Diesel y Charlize Theron, el héroe y la villana de la nueva entrega, aunque la actriz se marchó enseguida tras resolver el compromiso del photocall.

Diesel se quedó más tiempo, cumpliendo con su papel de líder del grupo, y acudió a uno de los programas más populares de la televisión española, El Hormiguero de Antena 3. Un show de tono infantil que, más que por sus buenos momentos, suele dar que hablar en Internet por las desafortunadas entrevistas de Pablo Motos o por los vergonzosos juegos infantiles en los que participan los invitados.

Durante la conversación de Diesel con Motos (podrían formar un dúo) el actor y productor de 'Fast and Furious' mencionó a Pauline, su segunda hija, y recordó que ese nombre es un homenaje a Paul Walker. Han pasado más de 3 años del fallecimiento del otro gran protagonista de la saga (irónicamente, en un accidente de tráfico) pero Diesel se emocionó al recordar a su amigo, dejando uno de las imágenes más comentadas de la semana.

Los fans del primer actor que supera los 100 millones de seguidores en Facebook sabrán que ésta no es la primera vez que se le encoge el corazón al mencionar a Walker. Parece que la amistad entre ambos era muy fuerte y Vin Diesel es un tipo sensible, todavía no ha podido superar la ausencia de su amigo, como demuestra este vídeo donde se le saltan las lágrimas mientras agradece un premio de la MTV: