Ya tenemos tráiler del regreso de 'Juego de tronos': las claves que apuntan a una 7ª temporada gloriosa

Si vivís en el planeta Tierra, tenéis cuenta en alguna red social, y os pasasteis por alguna de ellas a lo largo de la tarde de ayer, probablemente no hayáis sido capaces de esquivar el nuevo tráiler de la séptima temporada de 'Juego de Tronos'. La vorágine de fans de la adaptación de las novelas de George R.R. Martin que han compartido a discreción, emocionados, el nuevo aperitivo que nos ha brindado HBO, está más que justificada, y augura, un año más, el éxito asegurado del fenómeno de masas televisivo.

Los intensos menos de dos minutos que dura el impresionante avance, han sido más que suficientes para desencajar mandíbulas y alimentar el ansia por ver en qué deparará la recta final de la serie. Motivos no faltan, así que, tras haberlo visto en reproducido en bucle —y devolver mis ojos a sus órbitas—, os propongo repasar las claves que, a juzgar por lo visto en el tráiler, apuntan a una temporada gloriosa.

Cersei, Jaime y el asedio a Desembarco del Rey

El tráiler de esta séptima temporada empieza por todo lo alto, con una Cersei devorada por la megalomanía sentada en el Trono de Hierro junto a su —pobre— hermano/amante Jamie con cara de circunstancias. Las cosas no pintan nada bien para lo que queda en pie de Desembarco del Rey, una localización que será clave en el desarrollo de los capítulos que tenemos por delante.

El panorama no podría ser más jugoso ya que, como dice Cersei, Desembarco del Rey se encuentra rodeada por enemigos esperando una oportunidad en los cuatro puntos cardinales. En el Este, Gusano Gris y sus Inmaculados —que, según parece, terminarán traspasando las murallas de los Lannister—; en el Oeste, la flamante nueva flota de los Greyjoy con Euron a la cabeza; en el Norte, la inevitable figura de los Stark representada por Arya y, en el Sur, el avance no revela suficiente, pero todo indica a que podría tratarse de la gente de Dorne.

Habrá que ver cómo se resuelve todo esto, pero la sangre, muy probablemente, termine llegando al río de la mano de los dos Lannisters y de La Montaña, a quien su no muy ortodoxa vuelta a la vida la ha convertido en una máquina de matar aún más eficiente si cabe.

Tyrion, ¿domador de dragones?

Durante el discurso de apertura, Cersei deja caer que ella y su hermano Jamie son "los últimos Lannister"; al menos "los últimos que cuentan". Nada más lejos de la realidad, ya que la demente monarca parece haberse olvidado de su hermano Tyrion, a quien la huída de Desembarco del Rey tras cometer parricidio le ha hecho descubrir mundo y... ¿nuevas habilidades?

El hermano pequeño de los Lannister, ahora al servicio de Daenerys es presentado en el tráiler caminando cerca de un acantilado por el que asciende uno de los gigantescos dragones de la Khaleesi. Esto podría alimentar las teorías que apuntan a que Tyrion podría ser medio Targaryen, y tener la capacidad de controlar a las criaturas de fuego. Más carne en el asador para la serie, y más expectativas por las nubes para los espectadores.

El fresco norteño

Tiremos hacia arriba en el mapa hasta llegar a Invernalia. No es que se revele gran cosa durante el repaso del tráiler al —de nuevo— hogar de los Stark, pero los gritos de "The King in the North!" dirigidos a a Jon Snow, y la presencia en la misma sala del bastardo reconvertido en Rey, de Brienne y, sobre todo, de la genial Lyanna Mormont, ponen de buen humor a cualquiera.

En la otra cara de la moneda, el "bueno" de Meñique continúa comiéndole la oreja a Sansa, vendiéndole que es la única Stark legítima con vida y la única esperanza frente a las amenazas que están a punto de echárseles encima. El drama familiar y la traición entre hermanastros ya puede percibirse entre los frescos aires norteños.

Del hielo al fuego

Muchas son las voces que afirman que el título de las novelas "Canción de Hielo y Fuego" hace referencia a Jon Snow por la parte gélida, dejando el elemento cálido a una Daenerys de la Tormenta que, en este nuevo avance, vuelve a dejar claro —y por enésima vez— que "ha nacido para reinar los Siete Reinos", y que es la monarca legítima que debería sentarse en el Trono de Hierro.

Por el momento, sus posaderas no descansarán sobre el aparentemente incómodo sillón fabricado con mil espadas, pero si que ocuparán el hermoso trono de piedra de Rocadragón, fortaleza de los Targaryen ocupada por Stannis Baratheon hasta que las cosas se le torcieron entre tanta brujería y las artes oscuras de una Melissandre que, parece ser, también anda por las costas de la zona vayan ustedes a saber por qué.

Sin lugar a dudas, todo parece indicar que Daenerys posee el mayor músculo de entre todas las facciones que están a punto de liberar la Gran Guerra, como la llama Jon al final del tráiler. Con los siempre fieles y estrictos Inmaculados a las puertas de Desembarco del Rey, el favor de unos Dothraki que cabalgan desatados blandiendo cimitarras a dos manos, y unas "mascotas" escupidoras de fuego de lo más creciditas, las cosas nunca habían pintado mejor para la Madre de Dragones.

Sangre, sudor y otros fluídos

Si, 'Juego de Tronos' concentra todo su potencial en una trama argumental apasionante, repleta de giros demenciales, cliffhangers y defunciones sorpresivas que nos mantienen pegados semana tras semana a nuestras pantallas. No obstante, hay que reconocer que la serie no sería lo mismo sin dos elementos clave que la han ayudado a alcanzar su estatus de producción de culto: el sexo y la violencia.

Este nuevo avance ya ha dejado claro que ambos elementos volverán a estar a la orden del día, centrando el interés sexual —lo primero es lo primero— en la relación de Missandei y Gusano Gris, que parece que intimarán de una vez por todas elevando el concepto de "eunuco" a un nuevo nivel. Además de esto, se ha dejado entrever un beso entre las que parecen ser Yara Greyjoy y Ellaria Arena. Hay que confirmar las nuevas alianzas de la mejor forma posible.

En cuanto a la acción y la violencia respecta, hemos podido ver destellos de lo que parecen ser batallas en Desembarco del Rey, en alguna localización al norte del Muro —aunque sin rastro de Caminantes Blancos—, una nueva refriega naval con un barco en llamas y, por supuestísimo, ese plano final con una turba de Dotrharkis cabalgando bajo la vigilancia de un Drogon descomunal que anticipa una contienda encarnizada.

Tan sólo queda esperar

Son muchos los detalles que se esconden en este tráiler, más allá de los ya comentados. Desde una discusión entre Jon y Meñique en la cripta de Invernalia, hasta un brazo saliendo por el hueco de una puerta que bien podría ser el del infectado Jorah Mormont; cada plano del clip tan sólo conduce a una maraña de teorías y confabulaciones que, al menos, nos van a mantener entretenidos hasta el 17 de julio, día en que comenzará el principio del fin de 'Juego de Tronos'.