Daniel Espinosa y Jake Gyllenhaal repiten en 'The Anarchists vs. Isis'

Daniel Espinosa, director de películas como 'El invitado' ('Safe House', 2012), está en boca de todos gracias al estreno de 'Life (Vida)', film de ciencia ficción protagonizado por Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal y Rebecca Ferguson, y sobre el que circulan rumores de lo más extraño —¿ha abierto Shyamalan el camino que marcará parte del cine de los próximos años?—. En nuestro país se estrena el próximo viernes.

Ahora Espinosa y Gyllenhaal tienen nuevo proyecto titulado 'The Anarchist vs. Isis' que narra la historia de voluntarios americanos que luchan al lado de una milicia kurda conocida como YPG, combatiendo al ISIS en Siria con el fin de crear un estado de anarquía en mitad del caos de la guerra.

La historia de 'The Anarchists vs. Isis' está inspirada en un artículo periodístico de Seth Harp aparecido en la prestigiosa Rolling Stone. Basado en hechos reales, la adaptación aún no cuenta con un estudio detrás, así que no se sabe nada del inicio del rodaje ni si será la próxima película de actor y director.

Respecto al cine Espinosa, aunque sus película conocidas son las realizadas en el cine, e indudablemente 'Life' tiene un gran interés, recomiendo el visionado de 'Dinero fácil' ('Snabba cash', 2010), interpretada por Joel Kinnaman.

