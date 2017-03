¿Dónde veremos a Emma Stone, Casey Affleck, Viola Davis y Mahershala Ali después de ganar el Oscar?

Mahershala Ali, Viola Davis, Casey Affleck y Emma Stone fueron los actores premiados durante la última gala de los Oscar, siendo además la primera estatuilla dorada recibida por todos ellos -anque solamente Ali no había aspirado al premio con anterioridad-. Haber conseguido dicho galardón afectará en mayor o menor medida a su carrera, ya que como mínimo los avances de sus próximos proyectos destacarán el hecho de haber sido reconocidos por la Academia de Hollywood.

Seguro que más de uno se estará preguntando cuáles son los siguientes títulos en los que podremos ver a los cuatro triunfadores de la noche, por lo que en Blogdecine hemos realizado un completo a los proyectos ya confirmados tanto de Stone como de Affleck, Davis y Ali. Sin más que añadir, os dejamos con ellos.

Emma Stone

La primera película en la que deberíamos volver a ver a Stone es ‘Battle of the Sexes’, cinta basada en un famoso partido real que enfrentó a Billie Jean King contra Bobby Riggs tras comentar este último que sería capaz de vencer a cualquier mujer en un partido de tenis pese a contar ya con 55 años. Steve Carell da vida al otro gran protagonista de la función, mientras que la puesta en escena corre a cargo de Jonathan Dayton y Valerie Faris –‘Little Miss Sunshine’-.

Además, este próximo mes de marzo comenzará a rodar ‘The Favourite’, el esperado nuevo trabajo de Yorgos Lanthimos en el que optará por una narrativa más convencional de la mostrada en títulos como ‘Langosta’ (‘The Lobster’) para hablarnos de las maquinaciones políticas durante el reinado de la reina Anne, la última de la casa Estuardo. Olivia Colman lidera un reparto en el que además de a Stone también veremos a Rachel Weisz.

Ya en agosto rodará ‘Maniac’, la esperada serie de televisión para Netflix en la que volverá a coincidir con Jonah Hill, con quien ya trabajó en ‘Supersalidos’ (‘Superbad’), aunque quizá aún más llamativo es que detrás de ella está Cary Fukunaga en su primer trabajo en la pequeña pantalla desde que dirigiera todos los episodios de la primera temporada de ‘True Detective’. Se trata de la adaptación de una comedia noruega sobre las fantasías de un hombre encerrado en un manicomio.

Sin fecha por ahora están ‘Cruella’, la película centrada en la mítica villana de ‘101 dálmatas’ que prepara Disney y en la que se pondrá a las órdenes de Alex Timbers, y ‘Love May Fail’, adaptación de una novela de Matthew Quick que cuenta la historia de una mujer que regresa al pueblo de su infancia tras separarse de su marido. Allí hará todo lo posible por limpiar el nombre de una profesora cuya carrera quedó arruinada tras un escándalo estudiantil.

Casey Affleck

Affleck ya estrenó durante el pasado Festival de Sundance ‘A Ghost Story’, el nuevo trabajo de David Lowery en el que comparte protagonismo con Rooney Mara. Cuenta la historia de un fantasma y la casa a la que acecha, una premisa sencilla pero que ha dado tanto de sí como para ser posiblemente el título más aclamado del certamen por mucho que la ganadora fuera la recomendable ‘Ya no me siento a gusto en este mundo’ (‘I Don’t Feel at Home in This World Anymore’).

Actualmente está ultimando ‘Light of My Life’, su nuevo trabajo como director que también escribe y protagoniza que cuenta cómo un padre y su hijo quedan atrapados en un bosque. Después lo más probable es que ruede ‘Lewis and Clark’, una esperada miniserie de HBO basada en un libro del mismo autor adaptado en su momento para la aclamada ‘Hermanos de sangre’ en la que también veremos a Matthias Schoenaerts.

No obstante, antes puede que vuelva a trabajar con Lowery en ‘The Old Man and the Gun’, un relato sobre Forrest Tucker, un ladrón real que se pasó media vida robando, en la cárcel o intentando escapar de ella. Eso sí, el verdadero protagonista de la función será Robert Redford en el que debería ser uno de sus últimos trabajos delante de las cámaras.

Viola Davis

Davis lo va a tener un poco más complicado para sacar tiempo para nuevos proyectos, pues la televisiva ‘Cómo defender a un asesino’ (‘How to Get Away with Murder’) ya está renovada por una cuarta temporada y eso va a quitarle bastante tiempo. Pese a ello hay ya dos películas que está confirmado que contarán con ella.

La primera debería ser ‘Widows’, el primer largometraje de Steve McQueen tras ’12 años de esclavitud’ (’12 Years a Slave’) que cuenta la historia de unas viudas que deciden llevar a cabo el atraco por el que sus maridos acabaron en la cárcel. En su reparto también figuran Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki y Daniel Kaluuya. La segunda es un biopic de Harriet Tubman, una activista por la libertad de los afroamericanos esclavizados durante la Guerra Civil americana.

Mahershala Ali

Ali coincide también con Affleck en haber estrenado una película durante el pasado Festival de Sundance. En su caso se trata de ‘Roxanne Roxanne’, el nuevo trabajo de Michael Larnell basado en la historia de Roxanne Shanté cuando era una joven adolescente con un futuro prometedor en el mundo del hip-hop, pero entonces tenía que desdoblar sus esfuerzos para mantener a su familia.

También ha participado en ‘Alita: Battle Angel’, la largamente pospuesta adaptación del manga de Yukito Kishiro que finalmente James Cameron cedió a Robert Rodriguez. Jennifer Connelly, Christoph Waltz, Jackie Earle Haley, Michelle Rodriguez y Ed Skrein completan su prometedor reparto. Además, Ali está negociando su fichaje por ‘Tripe Frontier’, la nueva película de J. C. Chandor, pero aún se desconoce si ha llegado a un acuerdo para sumarse a Tom Hardy y Channing Tatum.

PD: ¿Cuál de todos los proyectos os interesa más?