Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix y John C. Reilly en 'The Sisters Brothers', el western de Jacques Audiard

Jacques Audiard, el director de películas como 'Un profeta' ('Un prophète', 2009) y 'De óxido y hueso' ('De rouille et d'os', 2012) cambia completamente de tercio y se atreve con nada menos que un western. 'The Sisters Brothers' es su título y está basado en la novela homónima de Patrick Dewitt, en cuyo currículum está únicamente el guion de la película 'Terri' (Azazel Jacobs, 2011), protagonizada por John C. Reilly.

Precisamente Reilly es uno de los componentes del terceto de excepción con el que contará Audiard, el citado más Jake Gyllenhaal y Joaquin Phoenix. John C. Reilly también ejerce funciones de productor.

Ambientada en 1851, la película narrará la historia de dos hermanos (Reilly y Phoenix), Eli y Charlie Sisters, que son contratados para perseguir a un ladrón de oro (Gyllenhaal). Le persegurián desde el desierto de Oregón hasta San Francisco, en una persecución durante la cual Eli (Phoenix) tendrá una crisis personal, planteándose su vida y futuro profesional.

Con ese terceto de actores, uno de los mejores directores actuales dentro del cine europeo, y el género cinematográfico por excelencia, ¿quién se va a resistir?

Vía | IndieWire