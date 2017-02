Joe Carnahan se hace cargo de una nueva versión de 'Redada asesina' ('The Raid')

Joe Carnahan, director de films tan estimables como 'Narc' (íd, 2003) —su segunda película sigue siendo, en mi opinión, la cota más alta en su filmografía— se hace cargo de una nueva versión del thriller de acción 'Redada asesina' ('Serbuan maut', Gareth Evans, 2011), que se ha convertido en los últimos años en todo un título de culto. Una co-producción entre Indonesia, Francia y Estados Unidos que no da respiro al espectador.

Una absoluta delicia que narra la odisea de un grupo policial que entra en un edificio para detener a un importante criminal, encontrándose con un lugar defendido en prácticamente cada milímetro de espacio, dando lugar a una situación claustrofóbica de la que únicamente se puede salir a base de hostias, disparos... o machetazos.

Gareth Evans ejercerá funciones de productor ejecutivo y ha dado su bendición al proyecto. Carnahan, en su cuenta de Twitter, ha aclarado que no se trata de un remake, sino de una "reimaginación del mismo escenario". ¿No es el más maravilloso eufemismo jamás dicho para no ser linchado en las redes sociales en caso de no cumplir las expectativas?

Según el director su espíritu será cercano a películas como 'Narc' o 'Infierno blanco' ('The Grey', 2011). Y es probable que el actor Frank Grillo dé vida al personaje central.

¿Estaremos ante un éxito de taquilla o ante una película que pasará sin pena ni gloria por los cines? En cualquier caso, revisar el film original es buena idea, y más aún disfrutar de su secuela 'The Raid 2' ('The Raid 2: Berandal', Gareth Evans, 2014), incluso superior a su predecesora.

