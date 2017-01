Michael Bay producirá una distopía con un presidente como Donald Trump

Media humanidad tiene puesta la mirada en el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También en Hollywood, donde el rubiales tiene una gran cantidad de oponentes, empiezan a dirigir sus ojos hacia él, aunque Trump ha tenido contacto con el cine desde hace bastante tiempo, interpretándose a sí mismo la mayoría de las veces, caso de 'Sólo en casa 2: Perdido en New York' ('Home Alone 2: Lost in New York', Chris Columbus, 1992) o 'Zoolander' (íd., Ben Stiller, 2001).

Michael Bay, en su faceta de productor, producirá un film titulado 'Little America', una distopía con un presidente a lo Trump, que ha llevado a los Estados Unidos a la absoluta bancarrota, haciendo que muchos estadounidenses emigren a China en busca de trabajo.

'Little America' narra en concreto cómo un multimillonario contrata a un ex miembro de las Fuerzas Armadas para que entre en un guetto estadounidense para rescatar a su hija. Sí, la premisa recuerda un poco a una de las mejores películas de John Carpenter, '1997: Rescate en New York' ('Escape From New York', 1981).

Bay produce a través de su productora Platinum Dunes, colaborando con Blumhouse Productions, de Jason Blum, productor de varios films de terror recientes, caso de la saga 'Paranormal Activity' o las dos últimas películas de M. Night Shyamalan.

Que levante la mano el que desee ver 'Little America' dirigida por Michael Bay.

