'Power Rangers' será una saga de seis películas si triunfa el reboot

En Hollywood cada vez son más propensos a anunciar que tienen grandes planes para una franquicia si la primera entrega tiene el éxito que desean. La cuestión es que la realidad luego puede fastidiar esos planes y que directamente no haya ni una sola secuela. Ahora es 'Power Rangers' la que se expone a acabar así, pues Haim Saban, uno de sus creadores, ha señalado que tienen previsto un arco argumental que abarca seis películas si es que el reboot funciona como ellos esperan.

Las declaraciones de Saban, también productor de su nuevo salto al cine, para Variety llegan apenas unas horas antes de que 'Power Rangers' llegue a los cines de Estados Unidos este viernes 24 de marzo. Allí se estima que logrará entre 30 y 40 millones de dólares en su primer fin de semana, pero la clave será la taquilla internacional, en especial la china, ya que su presupuesto ha ascendido a 100 millones sin tener en cuenta la también cuantiosa inversión en marketing.

Por ahora, el reboot protagonizado por Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott, Becky G y Ludi Lin no ha contado con una acogida muy entusiasta por parte de la crítica, pero ya sabemos que eso está muy lejos de equivaler a que los espectadores no vayan a acudir en masa a verla. Eso sí, no cuenta con grandes estrellas en su reparto -Elizabeth Banks y Bryan Cranston son los rostros más conocidos-, por lo que será la fuerza de la marca Power Rangers la verdadera clave.

Recordemos que la franquicia ya contó con dos películas en los años 90. La primera, titulada 'Power Rangers: la película' ('Mighty Morphin Power Rangers: The Movie'), recaudó más de 66 millones de dólares frente a un coste de 15, mientras que 'Turbo Power Rangers' ('Turbo: A Power Rangers Movie') puso fin al sueño de una franquicia al ingresar menos de 10 millones en todo el mundo. Sus responsables tuvieron que conformarse con la popular serie de televisión y sus múltiples secuelas.

PD: 'Power Rangers' se estrena en España el 7 de abril.

