Se prepara una película de terror ambientada en el mundo de 'El mago de Oz'

'El mago de Oz' ('The Wizard of Oz', Victor Fleming, King Vidor, 1939) es una de las películas más famosas de la historia del cine. Así, como suena. El mundo descrito en los libros de L. Frank Baurn tendrá ahora su expansión en una película, producida por la New Line Cinema, que se alejará del tono familiar del mítico film, adentrándose en un mundo terrorífico.

El guionista Mike Van Waes será el encargado de adaptar el material de Baurn. No se trata de una adaptación de la misma historia en clave terrorífica, sino una historia de horror ambientada en el mismo universo. De esta forma New Line seguirá explotando uno de los géneros que más dinero le ha hecho ganar: el de terror.

El guionistas asignado es uno de esos nuevos escritores que entrar con fuerza en el panorama de escritores en Hollywood. Este proyecto, al lado del film de ciencia ficción para la Warner, 'Hammerspace', y 'Peeves', para Fox Animation', serán sus pruebas de fuego para seguir en el negocio o tirar hacia el olvido.

Algo me dice que esta operación con el mundo de Oz puede dar lugar a toda una saga ambientada en el universo creado por Baurn, dependiendo por supuesto del éxito que tenga este proyecto. Pero si rompe taquillas, preparémonos para algo similar a lo que está haciendo Marvel y Disney con todos sus productos. Dilatad vuestro... cerebro...

