'Serenity', cine negro con Matthew McConaughey y Anne Hathaway

Los populares Matthew McConaughey y Anne Hathaway interpretaron juntos la aún más popular 'Interstellar' (íd., 2014), el relato de ciencia-ficción con el que Christopher Nolan acerca al mainstream planteamientos de un cine más íntimo y minoritario. Ambos actores volverán a verse las caras en un film titulado 'Serenity'. No, no es de ciencia-ficción.

'Serenity' será un film escrito y dirigido por Steven Knight, responsable de las interesantes 'Redención' ('Hmmingbird, 2013) y 'Locke' (íd., 2013), y se enmarcará dentro del más puro cine negro, algo que ha intentado Ben Affleck en su última película.

La trama de la película versa sobre un capitán de un barco pesquero, cuyo pasado y presente están a punto de colisionar, cambiando todo lo que ha conocido hasta ese momento. Dicho así parece de nuevo un film de Sci-Fi, efectivamente, pero ecos del mejor noir se dejan escuchar en tan solo la premisa. Recuerdo 'Tener y no tener' ('Have and Not to Hace, Howard Hawks, 1944) y las versiones de Don Siegel y Michael Curtiz.

Recordemos que Knight también fue el guionista de películas como 'Promesas del este' ('Eastern Promises', David Croneberg, 2007) o la excepcional 'Aliados' ('Allied', Robert Zemeckis, 2016).

Vía | Empire