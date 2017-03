'The Force' será lo nuevo de James Mangold

James Mangold está recibiendo todos los elogios por 'Logan' (íd., 2017), la nueva octava maravilla de la crítica cool. Ahora, el director de 'Lobezno inmortal' ('The Wolverine', 2013) tiene nuevo proyecto, uno que le llevará a los terrenos de su segunda y laureada película, 'Copland' (íd., 1997). Su título: 'The Force'.

Se trata de la adaptación del libro homónimo de Don Wislow, cuya historia sigue a un policía corrupto de la ciudad de New York que es obligado a elegir entre su familia y sus compañeros, mientras su vida se ve amenazada desde varios ángulos: traficantes de drogas de Harlem, miembros de la oficina del alcalde y una implacable investigación federal.

'The Force' estará producida por Ridley Scott, quien ha estado desarrollando la adaptación de otra novela de Winslow, 'The Cartel', desplazada por un tiempo debido al interés surgido en 'All the Money in the World'.

El libro ha sido descrito por Stephen King como "El padrino con policías", también surgen comparaciones con dos de las películas más famosas de Sidney Lumet: 'Serpico' (íd., 1973) y 'El príncipe de la ciudad' ('Prince of the City', 1980).

Se espera que actores de primera categoría, esto es, estrellas, formen parte del film... ¿Stallone?

Vía | The Tracking Board