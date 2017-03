'The Nightingale' es lo próximo de Jennifer Kent, directora de 'Babadook'

Jennifer Kent es la directora de 'Babadook' ('The babadook', 2014), una de las mejores películas de terror de los últimos años —junto a 'Expediente Warren. The Conjuring' ('The Conjuring', James Wan, 2013) e 'It Follows' (íd., David Robert Mitchell, 2014)—, film que impresionó sobremanera al mismísimo William Friedkin, director de 'El exorcista' ('The Exorcist', 1973).

Tres años hemos tenido que esperar para saber cuál es el próximo trabajo de Kent tras las cámaras. Se trata de 'The Nightingale'. De nuevo una producción australiana, ambientada en Tasmania en el año 1829 narra la historia de una venganza por parte de una mujer cuyo marido y bebé fueron asesinados de forma brutal por un grupo de soldados.

Escrita por la propia Kent, la historia sigue a la mujer en busca de venganza, siendo acompañada por un aborigen que la ayudará en su búsqueda, encontrando mucho más de lo que ella esperaba. Imagino que en ese punto la película tomará senderos fantásticos.

'The Nightingale' está protagonizada por Sam Claflin, Aisling Franciosi, Damon Herriman, Ewen Leslie y Harry Greenwood. En la fotografía Kent vuelve a contar con el polaco Radek Ladczuk, y en el montaje con Simon Njoo, que precisamente se estrenó en la edición de largometrajes con el anterior trabajo de Kent.

