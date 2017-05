11 claves por las que el 70º Festival de Cannes promete dejarnos una edición inolvidable

Mañana comienza el Festival de Cine de Cannes, la cita anual más importante para el cine internacional, y donde se asentarán las bases para lo que será la temporada cinematográfica del año. Esta edición no será una edición cualquiera. El certamen francés cumple 70 años, que se dice pronto. 70 años de cine, de consagrar a los mejores directores del mundo, de descubrir a los que se convertirían en parte de la Historia del Cine. Casi nada.

Este año promete ser una edición muy especial, y no sólo porque cumple 70 años. Cada edición, siempre se caracteriza por una anécdota u otra -robo de joyas, reivindicaciones políticas y/o feministas, películas polémicas, reencuentros…-. Sin intentar adelantarnos a nada, os dejamos las claves de lo que seguro dará mucho que hablar -o ya ha dado- por su naturaleza polémica, inusual o novedosa en la Croissette.

La polémica del póster y Claudia Cardinale

El póster de la 70º edición del Festival de Cannes es una preciosidad, aunque si recordamos los motivos por los que desató la polémica a las pocas horas de que viera la luz, quizá nos guste un poco menos por todo lo que significa. Recordemos por qué: el cartel está protagonizado por una jovencísima Claudia Cardinale bailando descalza en una azotea en Roma. Es jovial, refrescante, vibrante y la Cardinale, una de las mujeres más bellas de los 60.

Hasta aquí todo bien. El problema surgió cuando avispados internautas comenzaron a comparar la imagen original con la utilizada para el cartel, demostrando que ésta había sido bastante retocada. No hubiera pasado nada si sólo se hubiera hecho para que el vuelo de la falda de Cardinale para que quedará más estético, pero aprovecharon por pasar la brocha por las ya esbeltas piernas, brazos y cintura de la actriz.

Lógicamente, no faltaron críticas por la decisión del festival de retocar algo que ya era de por sí perfecto. Claudia Carinale no tardó en manifestarse diciendo que todo era una “falsa polémica” y que no veía “ningún ataque al cuerpo de la mujer”. Querida Carinale, considerar que unas piernas tan deseadas como las suyas en su juventud ya no lo son porque ahora “se llevan más delgadas”, sí es un ataque al cuerpo de la mujer por defender una belleza que NO es real.

El veto a Netflix (y al futuro del cine)

'The Meyerowtiz Stories' de Noah Baumbach, una de las cintas de Netflix en Cannes 2017

Como si su polémico póster no hubiera dejado en evidencia el carácter viejuno de la organización del festival, hace apenas una semana el festival emitía un comunicado en el que anunciaba que a partir del 2018 vetaría en su programación las películas que no vayan a tener estreno comercial en salas tradicionales. Una postura que, claramente, deja en evidencia lo fuera de la realidad en la que se encuentran.

Sin ir más lejos, si esta prohibición hubiera tenido lugar este año, dos de los títulos gordos y esperados del line-up de este año como ‘The Meyerowitz Stories’ de Noah Baumbach y ‘Okja’ de Bon Joon-Ho, ambas de Netflix, no se habrían visto en el certamen. Y es que al parecer, varios distribuidores franceses se habrían quejado de que la presencia de estas películas en el certamen violaría “una ley nacional que requiere a los distribuidores esperar 36 meses después de un estreno en salas para realizar el lanzamiento en VOD.”

Miedo, inseguridades, ¿envidia? es lo que parece extraerse de esta posición que no parece aceptar que la forma de consumo y comercialización de las películas está cambiando a marchas forzadas y que todo ello, no tiene que ver nada que ver con la pérdida de calidad, al contrario, se están haciendo grandísimas películas gracias a Netflix o Amazon. Repetimos que las cintas de Baumbach y Joon-Ho son de las más esperadas.

E Iñárritu trajo la Realidad Virtual

Pero Cannes es contradictorio. Y si por un lado parece que viva en el pleistoceno, por otro parece que abraza las nuevas tecnologías, aunque claramente esto no tenga el mismo impacto económico en la industria -por lo menos, de momento-. Se trata de ‘Carne y Arena’, una experiencia en VR dirigida por Alejandro González Iñárritu y el primer producto de este tipo que se verá en el Festival de Cannes.

Aún no tenemos muy claro dónde ni cómo se verá el proyecto de Iñárritu, pero auguramos largas colas para experimentarlo y es que, se trata de un proyecto que sólo se puede disfrutar de forma individual y que pone al espectador en la piel de un refugiado mexicano en sus intentos por salvar la vida y llegar a construir una nueva vida. Ahí es nada. Deseando estamos de conocer las primeras impresiones al respecto.

Además, entre las millones de actividades paralelas que se celebran alrededor del certamen, habrá un workshop sobre la Realidad Virtual y sus posibilidades desde el rodaje y producción hasta la producción. Un evento organizado por la Advanced Imaging Society y la VR Society.

Monica Bellucci, maestra de ceremonias

Una de las innumerables apariciones de la actriz italiana en Cannes

Tomando el relevo del actor francés Laurent Laffitte, este año el 70º Festival de Cine de Cannes tendrá una maestra de ceremonias que, sin duda, acaparará todas las miradas. Hablamos de la mismísima Monica Bellucci, que se encargará de abrir y cerrar el telón del certamen en sus galas de inauguración y clausura.

No es la primera vez que lo hace, de hecho, ya lo hizo en el 2003. Y es que ser el presentador de las galas del prestigioso certamen es todo un privilegio y un honor para los elegidos, aunque no está falto de estrés y presión. Aunque las ceremonias suelen ser cortas y sobrias, toda la industria está pendiente de ti, y más si eres mujer, pasas de los 50 -aunque la Bellucci no tiene edad- y todo el mundo va a hablar de tus elecciones de vestuario.

Sin ir más lejos, la actriz italiana recuerda con cierto temor su primera vez: “fue muy estresante” y espera que las experiencias obtenidas en los últimos 14 años hayan conseguido que lo viva de forma más “ligera y relajada”, o al menos así lo enfrenta.

Este año, se cumplen 17 años de su primera vez en el certamen, al que ha vuelto en numerosas ocasiones, tanto compitiendo en la Sección Oficial, con películas fuera de concurso, para entregar premios o como miembro del jurado. Y ahora, de nuevo, volverá a ser la que pronuncie las primeras palabras del 70º Festival de Cannes.

Pedro Almodóvar, flamante Presidente del Jurado

Por primera vez en la historia del Festival de Cannes, un español presidirá el prestigioso Jurado Oficial que se encarga de entregar la preciada Palma de Oro. Y como no podía ser de otra forma, será nuestro director más ilustre, el manchego Pedro Almodóvar el encargado de liderar las deliberaciones de un jurado de lo más variopinto.

Un jurado de lo más interesante compuesto por Maren Ade (Alemania), las actrices Jessica Chastain (Estados Unidos) y Fan BingBing (China), la también actriz, guionista y directora Agnès Jaoui (Francia), los directores Park Chan-wook (Corea del Sur) y Paolo Sorrentino (Italia), el actor Will Smith (Estados Unidos) y el compositor Gabriel Yared (Francia).

Almodóvar con Penélope Cruz y Cecilia Roth presentando 'Todo sobre mi madre' en Cannes 1999

Almodóvar conoce muy bien el festival, que siempre le ha acogido con los grazos abiertos. Y es que ha competido en varias ocasiones por la Palma de Oro, aunque nunca se alzó con el galardón. Presentó en Cannes 'Todo sobre mi madre' (1999) -se alzó con el premio al Mejor Director-, 'La mala educación' (2004) -inauguró el certamen fuera de concurso-, 'Volver' (2006) -premio al Mejor Guión y a todo el elenco de actrices-, 'Los abrazos rotos' (2009), 'La piel que habito' (2011) y finalmente, 'Julieta' (2016).

Las películas con más expectativas

'Okja' de Bong Joon-Ho

La especialidad del Festival de Cannes es hacerse con los títulos más jugosos del cine de autor de la temporada y en esta edición no podía ser menos. Aunque las 19 películas que componen su Sección Oficial es de lo más apetecible -he decidido no hablar de las de fuera de concurso o secciones paralelas, o no acabo-, hay 4 películas que tienen las expectativas por las nubes.

Por un lado, 'The Beguiled', la nueva película de Sofía Coppola y el remake de 'El seductor' que dirigió Don Siegel en 1971. Aquí, a Coppola parece que le preocupan más las jóvenes del internado y sus responsables que el seductor soldado y se rodea de un elenco femenino de aúpa liderado por Nicole Kidman, Kristen Dunst y Elle Fanning. A él, le da vida Colin Farrell. Y pinta especialmente bien.

Julianne Moore en 'Wonderstruck' de Todd Haynes

El surcoreadno Bong Joon-Ho vuelve, por fin, a hacer una película con monstruo en 'Okja', producida por Netflix y protagonizada por Tilda Swinton y Jake Gyllenhaal. También de Netflix es 'The Meyerowtitz Stories' de Noah Baumbach, con Adam Sandler y Ben Stiller y en la que el neoyorquino vuelve con un relato generacional.

Y por último, 'Wonderstruck', lo último del aclamado Todd Haynes que en su última participación en el certamen causó furor. Fue con 'Carol', en el 2015, y en este nuevo trabajo vuelve a adaptar una novela, esta vez de Brian Selznick, para seguir la vida de dos niños en diferentes momentos de sus vidas. En el reparto, Michelle Williams y Juliane Moore.

Pocas mujeres en la sección oficial

'The Beguiled' de Sofia Coppola

Casi una veintena de películas compiten este año por la Palma de Oro. 19, para ser exactos. Y sólo 3 están dirigidas por mujeres. Algo que puede resultar tremendamente normal en otros festivales, pero no es Cannes, al que le preceden varios años de polémicas por la falta de talento femenino en sus selecciones y que parecía haber tratado de corregir en las últimas ediciones.

Estas tres películas dirigidas por mujeres son 'The Beguiled' de Sofia Coppola, 'You Were Never Really Here' de Lynne Ramsay y 'Radiance' de Naomi Kawase. Tres directoras de cine que han demostrado con sus anteriores títulos que no son, ni mucho menos, peores o menos arriesgados que sus colegas masculinos y que, sin duda, son merecedoras de competir en el festival más importante del mundo.

Sin embargo, 3 sigue sabiendo a poco. Sobre todo, porque no hay que irse muy lejos para encontrar títulos dirigidos por mujeres y la mar de atractivos. En Un Certain Regard hay varios interesantes, como la alemana 'Western' de Valeska Grisebach o la argentina 'La novia del desierto' de Cecilia Atán y Valeria Pivato. Por no hablar de lo que se verá en la Semana de la Crítica y la Quincena de los Realizadores: 'Los perros' de Marcela Said o 'Un beau soleil intériur' de Claire Denis.

Dos clásicos españoles

'Belle de jour' de Luis Buñuel

Cada año, con Cannes Classics, el Festival de Cannes repone películas únicas e inolvidables y consideradas grandes clásicos. Una selección siempre exquisita y una gran oportunidad para descubrir -o redescubrir- en pantalla grandes películas que, por una razón u otra, se quedaron en nuestra retina para siempre.

Este año la selección es brillante y sé que a más de uno tendrá enormes quebraderos de cabeza para poder hacer un hueco y ver alguna de estas delicidas en pantalla grande. Casualmente, en esta 70ª edición, se proyectarán dos grandes clásicos españoles: 'El sol del membrillo' de Víctor Erice (1992), que ganó el Premio Especial del Jurado y el FIPRESCI en la edición de 1992. Y por otro, aunque considerada francesa, 'Belle de Jour', del maestro Luis Buñuel (1967).

Lamentablemente, poca más presencia española habrá este año en Cannes, o por lo menos, no lo suficientemente relevante para que acapare la atención de los medios mayoritarios. Por un lado, el corto 'Los desheredados' de Laura Ferrés competirá en la Semana de la Crítica mientras que la hispano-argentina 'La cordillera' de Santiago Mitre, se verá en Un Certain Regard, al igual que 'Las hijas de Abril', la cinta del mexicano Michel Franco que protagoniza la española Emma Suárez.

Master Classes de Clint Eastwood y Alfonso Cuarón

Eastwood y Cuarón darán Master Classes

Si con el incesante ritmo de proyecciones del festival no fuera suficiente para los miles de asistentes, la organización del festival lleva algunos años organizando master classes excepcionales para unos pocos afortunados. Si en el 2015 fue la francesa Claire Denis y en el 2016, el norteamericano William Friedkin, este año tocan dos directores de nivel: Clint Eastwood y Alfonso Cuarón.

El primero es una leyenda viva de la historia del cine y el segundo es, junto a González Iñárritu, el responsable de que el talento mexicano se internacionalizará y hasta llegara a revolucionar y a dar sentido una técnica que parecía no servir para nada -¿recuerdan 'Gravirty' verdad?-. Además, este año, en Cannes Classics se proyectará 'Sin perdón' ('Unforgiven', 1992), uno de los grandes títulos dirigidos por Eastwood.

¿Series de televisión en Cannes? ¡Sí!

David Lynch junto a algunos de los protagonistas de 'Twin Peaks'

De nuevo, la organización de Cannes se muestra contradictoria en su empeño de conservar la pureza del cine tal y como se entendía hace pocos años. Y es que este año el certamen rompe una de sus normas: "Nada de televisión" y traerá un avance de dos de las series más esperadas de la temporada. Un anuncio que coincide ¿casualmente? con el de hace unas semanas del alcalde de Cannes de que el año que viene se inaugurará la primera edición de Cannes Series.

Pero volvamos al festival de cine y su incursión en las series, porque no son series cualquiera. Por un lado se podrá ver 'Twin Peaks', el esperadísimo revival de la serie creada por David Lynch para la cadena Showtime. Por otro, la segunda temporada de 'Top of the Lake: China Girl', de Jane Campion y Ariel Kleiman para la BBC.

Os suenan los nombres de sus respondables, ¿verdad? Tanto Lynch como Campion son habituales en la Croissette, por lo que sus recientes incursiones televisivas vistas en el festival tienen cierto sentido. Y una llega a la reflexión de si, según en que casos, ya no debería hacerse distinción entre cine y televisión y que lo único que los diferencia es la duración.

Nicole Kidman x 4

Nicole Kidman en la serie de Jane Campion 'Top of the Lake'

Precisamente en la serie Jane Campion nos topamos con la que sin duda, será una de las protagonistas de este Cannes 2017: Nicole Kidman. Y es que parece que la actriz australiana no ha perdido el tiempo en los útlimos meses y además de en la serie de Campion, está en otros tres proyectos y a cada cual más interesante.

Por un lado, la veremos en 'The Beguiled' de Sofia Coppola donde da vida a la directora del internado de niñas, por otro, en 'The Killing of a Sacred Deer', lo nuevo de Yorgos Lanthimos, y por ambos, podría azarse con el premio a la Mejor Actriz. Y por último, la veremos en 'How to Talk to Girls at Parties', lo nuevo de John Cameron Mitchell, donde vuelve a compartir reparto con Elle Fanning y que se verá fuera de competición. Ahí es nada.