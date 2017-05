11 videojuegos que necesitamos ver convertidos en (buenas) películas

Reconozcámoslo: Los amantes del cine y los videojuegos, dos medios que, cada día, caminan más a la par gracias a las evoluciones tecnológicas y lingüísticas en cuanto a narrativa se refiere de ambos sectores, somos un poco masoquistas. No importa cuántas ‘Super Mario Bros.’ se estrenen, ni cuantas ‘Street Fighter: la última batalla’ hagan sangrar nuestras retinas; siempre fantasearemos con nuevas adaptaciones a la gran pantalla de nuestras sagas consoleras favoritas.

No negaremos la evidencia de que, por el momento, los estudios no han conseguido encontrar la fórmula mágica que les permita trasladar videojuegos al medio cinematográfico sin perpetrar auténticas atrocidades sobre el material original —‘Hitman’ y su reboot aún siguen doliendo—. Esto tampoco significa que no existan títulos congéneres más que recomendables, como la siempre reivindicable ‘Resident Evil’.

Aprovechando este optimismo y la reciente noticia de que las aventuras de Geralt de Rivia en 'The Witcher' van a ser adaptadas al formato televisivo para Netflix, es el momento oportuno para repasar en una lista soñada un buen puñado de videojuegos que necesitan ya mismo una adaptación y que, además, podrían traducirse en éxito. Porque la esperanza es lo último que debería perderse.

Metal Gear Solid

Como no podría ser de otro modo, empezamos fuerte con un videojuego imprescindible que sentó cátedra en cuanto a narrativa se refiere, ofreciendo una experiencia puramente cinematográfica en el ya lejano 1998. Este clásico del cinéfilo empedernido Hideo Kojima es carne de adaptación, tanto por su enrevesado guión repleto de giros y sorpresas, como por su forma de embotellar la acción en una sola localización, la gélida base de Shadow Moses.

Sus cutscenes —o escenas pregrabadas—, podrían considerarse en conjunto como un largometraje per se en el que se vislumbra la influencia de filmes tan dispares como ‘La furia’ de Brian De Palma, la ‘Django’ de Corbucci o la eterna ‘La chaqueta metálica’ de Stanley Kubrick. Aún así, muchos soñamos con ver en una sala de cine las aventuras de Solid Snake perfiladas como un thriller de acción de la vieja escuela.

Por suerte, la pre-producción de la película de ‘Metal Gear Solid’ parece que continúa, aunque a duras penas. El director Jordan Vogt-Roberts, que acaba de estrenar la refrescante ‘Kong: La Isla Calavera’, ha mostrado recientemente su compromiso con el proyecto y el material que tiene entre manos, afirmando que “es una propiedad por la que lucharé con uñas y dientes para asegurarme de que se haga correctamente, porque es muy fácil cagarla”.

Bioshock

El mero hecho de cerrar los ojos e imaginar las edificaciones y decorados de estilo Art Decó de la ciudad de Rapture trasladados una super-producción hollywoodiense hace babear al más pintado. Si a la magnífica ambientación de ‘Bioshock’ le sumamos unos personajes redondos —Frank Fontaine y Andrew Ryan son de lo mejor que ha dado la industria del videojuego—, y unos conceptos a nivel creativo y jugable que le convirtieron en uno de los estandartes del FPS contemporáneo, tenemos todos los ingredientes para crear el cóctel fílmico perfecto.

Es una verdadera lástima que la adaptación de ‘Bioshock’ cayese en saco roto después de que el director Juan Carlos Fresnadillo —’28 semanas después’— y Gore Verbinski —‘La cura del bienestar’—, en las labores de producción, trabajasen en un proyecto que, para ser sinceros, tenía muy buena pinta. Los motivos de la cancelación parecen girar en torno a una Universal Pictures que no veía con muy buenos ojos que un largometraje de tan elevado presupuesto tuviese una calificación R —para mayores de 18 años—.

Mirror’s Edge

De una ambientación de diez, pasamos a otra que justificaría por si sola un largo. Y es que la impecable ciudad distópica en la que transcurren los hechos narrados en ‘Mirror’s Edge’, edificada sobre cristal y edificios en los que predomina un blanco impoluto salpicado de saturadas notas de color, compone un escenario que se traduciría en oro puro en manos de un buen diseñador de producción.

El thriller político con tintes de acción que nos brindó EA Dice en 2008, destacó no sólo por su acertada estética, sino también por unas mecánicas jugables de lo más innovador que tomaban como eje central el uso del parkour para recorrer la enrevesada metrópolis. Ya hemos sido testigos de la vistosidad de este deporte en cintas como ‘Distrito 13’ de Pierre Morel, pero seguro que ganaría enteros de la mano de un personaje principal tan genial como la runner Faith.

Lollipop Chainsaw

¿Una película sobre una entrañable animadora de instituto adicta a los chupachups, que masacra zombies con una motosierra mientras lleva la cabeza parlante de su novio colgada a modo de llavero? No se vosotros, pero yo compro con los ojos cerrados. Y más aún sabiendo que detrás del guión del divertidísimo ‘Lollipop Chainsaw’ está nada más y nada menos que James Gunn, quien nos ha regalado ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’ recientemente.

El videojuego, dirigido por el incombustible Suda 51, transpira ese espíritu macarra y desmedido propio del Gunn heredero de la Troma y amante del cine de terror. Decenas de referencias a clásicos del género, chistes subidos de tono, unos personajes dignos de la más pintoresca institución psiquiátrica, y camiones de hemoglobina y miembros cercenados completan un menú que haría las delicias del respetable en cualquier sesión midnight de un festival como Sitges.

Duke Nukem 3D

Muchos de los que llevamos ya unos cuantos años con un pad de control —o un teclado y un ratón— entre las manos, recordamos con especial cariño al bueno de Duke Nukem. Las largas sesiones con el ‘Duke Nukem 3D’, masacrando alienígenas, visitando algún que otro club de striptease y soltando frases lapidarias que bien podrían haber salido de la boca del John Nada de ‘Están vivos’ fueron caldo de cultivo para imaginar qué habría más allá del videojuego.

El revival ochentero en el que estamos inmersos sería la excusa perfecta para sacar a Duke de la pantalla del ordenador y llevarle al cine en una orgía de violencia, extraterrestres con aspecto de jabalí y referencias cinéfilas. Porque el juego original ya contaba con frases extraídas de títulos tan variados como ‘Tiburón’, ‘Aliens’ o ‘Posesión infernal II’, y en él podríamos encontrar los cadáveres de personajes ilustres como Indiana Jones o Serpiente Plissken.

Si se dan prisa, puede que Dolph Lundgren aún de la talla para ponerse en la piel del macarra por excelencia Duke Nukem.

The Legend of Zelda

Los que sigan mínimamente la actualidad en el mundo del videojuego, sabrán que la saga ‘The Legend of Zelda’ lleva varias semanas de rabiosa actualidad gracias a su nuevo capítulo en la franquicia, subtitulado ‘Breath of the Wild’. Tras haber finalizado el juego y recorrido de punta a punta el inmenso mapa diseñado por Fujibayashi, necesito como agua de mayo un largometraje sobre las aventuras de Link, la princesa Zelda y compañía.

La estética del nuevo ‘Breath of the Wild’, colorida y con un tratamiento plástico precioso, explota todo su potencial en unas escasas pero maravillosas cutscenes que parecen extraídas de una película de animación digna del mismísimo Estudio Ghibli. Pese a que la narrativa del juego resulta un tanto atípica y en absoluto lineal, las mil y una historias que alberga Hyrule encajarían perfectamente en una adaptación del señor Hayao Miyazaki, quien parece haber vuelto de su retiro.

The Last of Us

Entramos en terreno resbaladizo, porque el caso del que, bajo mi humilde punto de vista, es la obra cumbre del estudio Naughty Dog hasta la fecha, entra en el campo de videojuegos que, tanto por el tratamiento de sus personajes, como en términos estrictamente narrativos, funciona tan bien o mejor que cualquier filme al uso al que podamos enfrentarnos —la banda sonora de Gustavo Santaolalla ayuda especialmente a ello—.

No obstante, esta joya del videojuego es carne de ser adaptada, y Sony Pictures ya anunció estar trabajando en el proyecto con nada más y nada menos que Sam Raimi ejerciendo labores de productor. No obstante, el desarrollo de la cinta post-apocalíptica está actualmente en el limbo por diversos desacuerdos entre el estudio y el guionista Neil Druckmann. Sea como fuere, aún tenemos esperanza de ver en la gran pantalla las aventuras de Joel y Ellie, a quien, por cierto, podría interpretar una muy interesada Maisie Williams —‘Juego de Tronos’—.

Uncharted

Si ‘The Last of Us’ podría ser la cumbre del mundo del videojuego en cuanto a narrativa se refiere, la saga ‘Uncharted’ —y, en especial, su última entrega— podría ostentar un honorífico y merecido segundo puesto gracias a las perfectamente narradas aventuras de Nathan Drake y su eterno camarada Victor Sullivan.

El trabajo que, de nuevo, el equipo de Naughty Dog ha realizado para ofrecer una experiencia puramente cinematográfica va a ser difícil de honrar en una adaptación que ya está en marcha con Joe Carnahan —‘Infierno Blanco’— como guionista y director. Lo único que puedo pedir de ‘Uncharted’ es que respeten la personalidad y esencia de sus personajes y, por supuesto, que Nathan Fillion se ponga en forma y sea seleccionado para dar vida al cazatesoros protagonista.

Deadly Premonition

Los valientes que se atrevieron a dar una oportunidad a esa rareza que fue ‘Deadly Premonition’, encontraron una experiencia jugable frustrante y ortopédica tras la cual se escondía un auténtico diamante en bruto a nivel narrativo y conceptual. Un cóctel de géneros en el que había cabida para el terror, la acción y un humor absolutamente demencial.

Un largometraje basado en el juego de Hidetaka Suehiro, que podría calificarse como un híbrido entre la saga de videojuegos ‘Resident Evil’ y la catódica ‘Twin Peaks’, sería el sueño de todo fan de David Lynch cuyo sentido del humor traspase los límites de lo convencional. Un delirio en el que la lucha contra entes sobrenaturales quedaría en segundo plano gracias a su protagonista, el agente York: un investigador capaz de solucionar sus casos leyendo tazas de café, y de mantener conversaciones en voz alta con un personaje llamado Zack al que sólo él puede ver.

Deus Ex

Jugar explorando hasta el último detalle cualquier juego del universo ‘Deus Ex’ es una auténtica delicia. El mimo que los guionistas de la franquicia han puesto a la hora de construir la inmersiva sociedad distópica en clave de cyberpunk en la que se ambienta, es justificación suficiente para edificar una saga cinematográfica que podría reventar taquillas sin mucho esfuerzo.

La absorbente historia de, especialmente, los dos últimos capítulos de ‘Deus Ex’ —‘Human Revolution’ y ‘Mankind Divided’—, a medio camino entre el thriller corporativo, la acción y la ciencia ficción, se antoja perfecta para dar a luz un buen número de guiones repletos de giros imposibles y cliffhangers para plantar nuevas secuelas.

Si a esto le sumamos a Adam Jensen, un protagónico algo atormentado con aspecto de actor porno, cazador de terroristas, y repleto de aumentos cibernéticos que le otorgan poderes sobrehumanos, no cabe duda de que nos encontramos ante un caballo ganador al que las productoras deberían poner las manos encima cuanto antes.

Nintendo: La película

El pasado 2016, el presidente de Nintendo, Tatsumi Kimishima —que ocupó el puesto del fallecido Satoru Iwata— reveló que la “Gran N” estaba barajando la opción de llevar a la gran pantalla a sus personajes más icónicos en los próximos cinco años, autoproduciéndose y teniendo total control creativo sobre los proyectos.

La idea, lejos de ser descabellada, podría resultar un auténtico éxito que comenzase con largometrajes en solitario de Mario, Kirby, Doneky Kong y compañía para terminar confluyendo en una cinta colectiva al más puro estilo del Universo Cinematográfico de Marvel. Por el momento, tendremos que conformarnos con el cortometraje ‘Star Fox Zero: The Battle Begins’ que la compañía japonesa lanzó para caldear la campaña de lanzamiento del último juego de la franquicia: ‘Star Fox Zero’.

La lista interminable

Explorar un concepto tan vasto como el de las posibles traslaciones del videojuego al cine resulta tan estimulante como doloroso. El tema podría extenderse eternamente al ir recordando títulos y personajes memorables que nos gustaría recuperar desde la oscura calidez de una sala de cine.

Gordon Freeman y su aventura intergaláctica en ‘Half Life’, las aventuras del peculiar dúo de detectives ‘Sam & Max’, la epopeya fantástica de Wander en 'Shadow of the Colossus', o los duelos de insultos del aprendiz de pirata Guybrush Threepwood son una pequeña muestra de las decenas de ejemplos que quedan en el tintero. Hipotéticos filmes que podrían entrar a formar parte de una colección de adaptaciones que haría sentir orgullosos a aquellos que adoramos que nos cuenten historias, independientemente de que participemos activamente o no en ellas.