Los 13 personajes más fascinantes de 2016

El 2016 está llegando a su fin. Es hora de listas y tops. Los distintos editores ya han hablado de sus mejores películas estrenadas durante el año que concluye, también de las peores, y el modo "listas" se ha incrementado a la de mejores películas españolas, a los films más terroríficos y las más destacables dentro del género fantástico. Todo ello según el criterio del firmante en cada texto.

A un servidor este año le ha tocado hacer una lista sobre los personajes más fascinantes visto a los largo y ancho de los últimos doce meses. Trece personajes por orden cronológico, esto es, según la fecha de estreno en España. Son los trece primeros que me han venido a la mente. Así pues, ni están todos los que son ni son todos los que están.

Probablemente el mejor personaje femenino salido de la mente de Quentin Tarantino, y que da una oportunidad única a Jennifer Jason Leigh de lucirse como nunca en su carrera. Todos los personajes femeninos vistos en el western subvertidos hasta lo indecible en el mejor personaje de la película.

Una de las mejores actrices de la actualidad se hace cargo con el difícil personaje de Carol, salido de la novela de Patricia Highsmith. La que para mí es la mejor película del 2015, y una de las mejores love stories de la historia, narra la historia de dos personajes femeninos fascinantes y complementarios, aunque Carol sobresale. Blanchett es Carol y viceversa. ¿Quién no lo dejaría todo por ella?

John Carroll Lynch es uno de esos actores de carácter que con su sola presencia son capaces de provocar todo tipo de sensaciones en el espectador. Su rol en la magistral 'La invitación' ('The Invitation', Karyn Kusama, 2015) es buena prueba de ello. La violencia contenida representada interpretativamente. ¿Quién no se cagaría encima si se lo encuentra de noche en un callejón?

Por lo que sé en el momento del nacimiento, todos nosotros poseemos el don de la inmortalidad. Te preguntarás "entonces, ¿por qué morimos?". Debido a que en el transcurso de nuestra existencia cometemos un error que nos hace perder el don de la vida eterna. Ya puedo escucharte preguntando: "¿qué error?". No se nos permite saber, pero, es debido a ese error que los seres humanos se convierten en mortales. Por supuesto, es probable que objetes, que nadie ha vivido lo suficiente para demostrar la fiabilidad de esa teoría. Bueno, eso es cierto. Pero, también es cierto que nadie ha sido una excepción a la misma. Lógica... lógica... lógica... He entendido cuál fue mi error. No todo el mundo llega a eso, pero yo lo hice. Mi error fue no conocerte antes.