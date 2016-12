13 películas de terror navideño para celebrar las fiestas de una forma diferente

A estas alturas ya todos nos conocemos bastante tiempo los títulos más tradicionales para ver durante estos días marcados por las comilonas, los regalos y el tiempo en familia. De hecho, es posible que algunas ya nos las sepamos de memoria o que incluso ya les tengamos manía, por lo que en Blogdecine queremos proponeros una alternativa cinéfila al plan habitual.

A continuación encontraréis 13 películas de terror navideño para celebrar estas fiestas de una forma diferente. En algún caso también hay un fuerte presencia del humor, pero he preferido dejar fuera 'Gremlins' por ser una de las recomendaciones más comunes y centrarme en títulos menos conocidos. Algunos quizá hasta ya los hayáis visto, pero me sorprendería que conocieseis todas...

'A Christmas Horror Story'

Las antologías suelen ser irregulares y esta no es una excepción, pero también se agradece que tengan tiempo limitado para no estirar en exceso cualquiera de sus cuatro relatos. El que une a Santa Claus con elfos zombis y Krampus seguramente sea el que más va a entreteneros -aunque también es la que tiene un enfoque más cómico-, así que si queréis probar suerte con sólo uno, ya sabéis.

'Dead End'

El cine de terror francés nos dio varias alegrías durante la primera década del siglo XXI. La que ahora nos ocupa no es una de las más destacadas, pero merece la pena echar un vistazo al involvidable atajo que toma una familia para llegar a casa de los padres de ella para celebrar la Nochebuena.

'Elves'

Su loquísima premisa ya te deja claro si va a merecerte la pena darle una oportunidad o no: Un chaval descubre accidentalmente un experimento nazi centrado en la utilización de los elfos para conseguir la raza de superhombres soñada por Hitler. El grave problema es que se entera de eso al despertar accidentalmente a un elfo satánico. Muchas más "sorpresas" en esa línea os esperan si le dais una oportunidad.

'Feliz nochebuena' ('To All a Good Night')

Único largometraje dirigido por David Hess, el sórdido violador y asesino de 'La última casa a la izquierda' ('The Last House on the Left'), que en el fondo no deja de ser un slasher cumplidor -no falta el prólogo dejándonos claro cuál va a ser exactamente la motivación del criminal- con el atractivo en este caso de que el asesino -o asesinos- comete sus crímenes disfrazado de Santa Claus

'Jack Frost'

La premisa recuerda en parte a 'Muñeco diabólico' ('Child´s Play'), ya que un asesino en serie muere para luego reencarnarse. La diferencia es que aquí se trata de un muñeco de nieve que no tardará en retomar la senda del crimen. Algo de terror, un poco de comedia y una dosis generosa de ridículo, la cual se queda en nada en comparación a su disparatada secuela.

'Krampus: Maldita Navidad' ('Krampus')

Otro reivindicable pasatiempo uniendo terror y humor negro de Michael Dougherty. No está tan lograda como 'Truco o trato: Terror en Halloween' ('Trick 'r Treat'), pero tiene muy buenas ideas, algunas escenas muy logradas, un reparto muy competente y uno no llega a aburrirse en ningún momento.

'Navidades infernales' ('Christmas Evil')

La película navideña favorita de John Waters. Debería dejarlo ahí, pero os daré más detalles: Empieza como otro slasher en el que de nuevo lo que sucede durante los primeros minutos tiene un papel esencial en las motivaciones del loco que va matando gente vestido como Santa Claus, pero en realidad esconde una propuesta diferente, no tan centrada en el derramamiento de sangre, aunque, claro está, también tiene su presencia.

'Navidades negras' ('Black Christmas')

Una pequeña joya del cine de terror que juega un papel esencial en la fundación del slasher, la "versión" norteamericana del giallo italiano. La historia es sencilla, se están produciendo unos asesinatos en una residencia de universitarias, pero lo que importa es la ejecución por parte de Bob Clark, capaz de crear escenas de suspense muy potentes y una atmósfera malrollera a la que le sienta fenomenal la ambientación navideña.

'No abrir hasta navidad' ('Don't Open 'Til Christmas')

Un slasher un tanto absurdo que representa bastante bien lo que llevó al subgénero a agotarse con inusitada rapidez: Trama redundante con alguna muerte más o menos ingeniosa y no mucho más. En este caso sólo recomendable para completistas y para los que sientan curiosidad por el hecho de estar ambientada en Londres -Scotland Yard incluida-.

'Noche de paz, noche de muerte' ('Silent Night, Deadly Night')

Son muchos los que han apostado por convertir a Santa Claus en un psicópata, pero nadie consiguió un impacto tan fuerte como esta cinta dirigida por Charles E. Sellier Jr. Lo cierto es que su brutalidad tampoco destaca especialmente en comparación a otros slashers, pero llegó en el momento justo para que saltase la polémica, llegando a provocar su inmediata retirada de los cines.

'Parking 2' ('P2')

Antes de 'Maniac', Franck Khalfoun ya había coqueteado con el cine de psicópatas con 'Parking 2', en la cual Wes Bentley da vida al guardia de un aparcamiento que decide secuestra al personaje interpretado por Rachel Nichols cuando no acepta su proposición para cenar juntos en Nochebuena. Quizá hubiera sido más acertado hacerlo por las buenas...

'Rare Exports: Un cuento gamberro de Navidad' ('Rare Exports')

¿Y si Papá Noel no fuera esa criatura amigable que va repartiendo regalos cada año? Si os habéis planteado alguna vez eso, esta es vuestra película. Es cierto que se nota que se trata de un corto alargado, pero tiene momentos con mucha fuerza y la mezcla de terror y comedia resulta de lo más peculiar

'The Children'

¿Cansado de tanto psicópata o criatura mitológica villanesca? Aquí tenéis una alternativa interesante, ya que en este caso se trata de unos niños que empiezan a actuar de forma extraña por culpa de un virus -aunque es algo que nunca se deja del todo claro-, lo cual no tardará en desembocar en varios adultos asesinados de forma violenta.

