13 problemas de la película de 'Ghost in the Shell'

El pasado fin de semana llegó a las carteleras 'Ghost in the Shell', adaptación en imagen real del manga homónimo, con una fuerte influencia del popular anime realizado por Mamoru Oshii en 1995. Tan fuerte que en ocasiones parece un remake, combinado con ideas del manga, 'Blade Runner' (1982) y 'The Matrix' (1999).

Es un blockbuster diseñado cuidosamente para atraer a las masas y arrasar en taquilla pero de momento es todo lo contrario: el último fracaso del cuestionable modelo de superproducciones de Hollywood. Hay quien cree que la clave es el polémico "whitewashing" del reparto, es decir, fichar a estrellas blancas para papeles asiáticos, mientras que otros apuntan que la película sólo interesaba a los fans de 'Ghost in the Shell'.

No creo que haya una o dos razones para explicar esto. También habría que añadir que los críticos la están dejando en evidencia, y si bien es cierto que el público no suele hacer mucho caso de lo que diga ese ente abstracto conocido como "la crítica", estoy convencido de que está influyendo, quizá a los que dudaban de si ir a verla o no. O quizá no es la crítica sino los comentarios de los primeros que han ido a verla; los fans tampoco están defendiendo la película. Y las opiniones negativas o indiferentes se están extendiendo...

Supongo que es imposible obviar el material original pero 'Ghost in the Shell' debería funcionar por sí misma. Para mí, no lo consigue. No me parece una mala película, visualmente es atractiva y tiene escenas potentes, no es larga (menos mal) y los temas que toca son interesantes, aunque los plantee muy superficialmente. Mientras la veía, me venía a la cabeza la imagen del director como un adolescente al que le han dado el mando y le han dicho: ¿qué quieres ver? Nunca noté a un cineasta adulto controlando esta historia tan prometedora.

A continuación resumo en 13 puntos mis problemas con este film:

1- La cuestión racial está resuelta de forma increíblemente torpe: en una entrevista de THR con cuatro actrices japonesas, una de ellas da en el clavo, el problema es cómo justifican que Motoko e Hideo tengan rostros caucásicos. Los personajes deberían ser occidentales, o fichar a actores asiáticos. Otra salida podría haber sido elegir a un japonés para el villano y justificar la apariencia de la protagonista de otro modo: por ejemplo, la Dra. Ouelet (Juliette Binoche) podría querer crear a alguien con una imagen familiar.

2- La madre de Motoko: al margen de aspectos como el desastroso retrato de una madre japonesa (de nuevo, en la entrevista de THR se indica que el personaje ha sido occidentalizado, nunca abrazaría a su hija), nada de lo que ocurre entre la protagonista y su madre tiene sentido ni resulta verosímil. Es una subtrama metida con calzador para dotar de una simplona humanidad al personaje, que ahora que tiene madre se siente menos robot. Y la madre dice que Johansson se parece a su hija por su actitud... un disparate.

3- Scarlett Johansson es un error de casting: supongo que no está bien dirigida (Rupert Sanders no se preocupa por los actores) pero la actriz nunca aporta nada al personaje más allá de un físico que, por otro lado, no me encaja con la androide-heroína de acción que pretenden vendernos. Hacía falta alguien que transmitiese los conflictos internos, no que se quedase parada. Por ejemplo: alguien como Rinko Kikuchi habría sido mejor opción en todos los aspectos (quizá no venda tantas entradas aunque ya hemos visto que Johansson tampoco es una garantía).

4- Pilou Asbaek es otro error: como Johansson, no le han dirigido, pero es que no hace un buen Batou; el original es más seco y rudo (alguien como Ron Perlman lo habría clavado) pero si dejamos eso a un lado, el personaje es un cúmulo de clichés que se resumen en "compañero de la protagonista". No tiene identidad alguna, sólo es fiel a Motoko y aporta momentillos de humor para compensar la seriedad de la otra. Y aunque es humano tiene una facilidad pasmosa para esquivar balas.

5- El loco tiroteo en el club: es un tipo de secuencia que hemos visto mil veces, casi parece obligatoria, y con todos los ejemplos que hay para fijarse, en 'Ghost in the Shell' plantean una de las más absurdas. No hay plan. Entran los dos agentes, cada uno por un lado, y en poco tiempo están pegando tiros y matando a todo el mundo. Cuando la protagonista es un androide más fuerte y más rápido que un ser humano, y supuestamente más inteligente, ¿no había mejores maneras de conseguir la información que dejarse atrapar y destruir el local?

6- Personajes suicidas: esto es uno de los aspectos que siempre me desesperan de las películas de Hollywood, por alguna razón los guionistas creen que todos sus personajes son suicidas y no valoran su vida, tomando riesgos totalmente innecesarios. La protagonista entrando en la mente de la geisha hackeada, su superior (Takeshi Kitano) jugándose la vida en el coche más antiguo de la ciudad, cuando es consciente de que van a por él, o Kuze acudiendo físicamente al encuentro de Motoko en el templo en ruinas, son sólo un par de ejemplos.

7- Ambientación retrofuturista exageradísima: es una mala copia del mundo de 'Blade Runner' al que han restado su interesante atmósfera para lucir los efectos visuales. Todo es exagerado, luminoso y grande, a lo cual se suma la molesta tendencia de Sanders de intercalar panorámicas de la ciudad como transición. No entiende de ritmo.

8- Las poses molonas en las escenas de acción: ¿es necesario que la protagonista se suba por las paredes, haga posturitas mientras salta al vacío o adorne sus gestos cuando da puñetazos a un posible testigo? Siendo una máquina, lo normal sería realizar los movimientos exactos para conseguir los objetivos, ¿no? Aquí es donde me imagino a Sanders pensando en hacer planitos llamativos en lugar de pensar en la coherencia de sus personajes o la historia. O la moto. ¿Para qué diablos necesitamos una escena de la protagonista en moto? Porque mola, dirá el director. Por 'Matrix' o 'Akira'.

9- Los diálogos. Los personajes explican demasiado, los actores no se creen lo que están diciendo y hay líneas tan manidas como "Somos lo que hacemos" que se supone que es una gran revelación para la protagonista. Más propio de una parodia que de un film serio.

10- Cutter, el verdadero villano: Peter Ferdinando da vida a otro personaje rutinario y soso que hemos visto mil veces, es el típico empresario malvado y cruel que sólo busca ganar mucho dinero y crear armas más potentes. Lo más ridículo de su diseño es que decida pilotar el robot araña gigante y crea que ha matado a la protagonista porque no la ve; siendo un invento teóricamente carísimo, ¿no debería estar al mando alguien más especializado que supiera cómo explotar los recursos del robot? Y por favor, que ya sabían que la protagonista podía hacerse invisible...

10- Kuze/Hideo: las posibilidades del personaje son infinitas y de hecho es uno de los mejores personajes de la película, tanto por su llamativo aspecto como por la interpretación de Michael Pitt, pero creo que lo arruinan con una serie de decisiones. El vínculo romántico está muy forzado y no hacía falta (¡justo él y Motoko sobreviven!), tenía recursos suficientes para conseguir la información sin tener que matar a nadie, y posee la facultad de hackear mentes, usar a personas a su antojo y viajar a través de la Red, ¿por qué necesita exponerse cuando lo más lógico sería no ocupar un solo cuerpo físico?

12- Los deus ex machina: hay varios pero el más escandaloso es cuando, al final, Batou salva a la protagonista justo después de que una bala acabe con Hideo. Justo después. En el preciso instante en el que el personaje de Hideo ya no es necesario para el guion, justo entonces Batou salva a su amiga.

13- El epílogo: escuchar la voz en off de Motoko subrayando las lecciones que ha aprendido durante la película ("Somos lo que hacemos") y cómo emprende más feliz su vida, dando otro salto al vacío para resolver otra misión cuando su equipo está listo para actuar (pero esta vez con la innecesaria aprobación de su superior). Es un resumen de todo lo absurdo que tiene la película.

Hasta aquí mi punto de vista. Me dejo detalles, seguro, pero el texto podría ser interminable. Ahora me gustaría leer otras opiniones. Sobre todo me gustaría leer lo que tienen que decir los defensores de esta versión de 'Ghost in the Shell', los aciertos que han encontrado.