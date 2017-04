13 visiones inolvidables de Jesucristo en el cine

Llega la Semana Santa y con ella la época en la que la televisión se llena de películas religiosas de todo tipo. Hoy nos centramos en la figura de Jesucristo, y cómo este está representado en pantalla. Lejos de hurgar sobre las mismas versiones de siempre, hemos querido incluir algunas visiones alternativas del hijo de Dios que probablemente levanten ampollas entre los más creyentes. Desde los tratamientos más serios a los más ridículos, filosóficos o de broma. La figura de Jesús en un puñado de visiones heterogéneas.

'Marcelino Pan y Vino' (1955)

No, no empezaremos con un recorrido de la pasión del nazareno. En esta tremenda muestra de cine religioso español, la figura de Jesús es eso mismo, una figura de madera. Una que habla, come pan y vino y se lleva a los niños huerfanitos, como Marcelino, al cielo. Una especie de hombre del saco sagrado, de buen rollo, pero que acojona igual.

El evangelio según San Mateo (Il Vangelo secondo Matteo, 1964)

Pasolini, el inimitable, también puso un pequeña piedra en el conjunto de interpretaciones de la figura divina. Rodada en un austero blanco y negro, con economía de movimientos de cámara y una gran dirección de actores, el director italiano imprimió un subtexto homosexual y marxista en el evangelio, recogiendo el aspecto más revolucionario de Jesús.

Jesucristo superstar (Jesus Christ Superstar, 1973)

La ópera rockera filosófica de Andrew Lloyd Weber, convierte a Judas en el héroe. El título comenzó su vida como álbum conceptual # y se convirtió en una sensación de Broadway antes de ser adaptado en este atrevido, psicodélico musical de Norman Jewison. Estuvo a punto de ser interpretada por Mick Jagger y John Lennon, pero nos tuvimos que confirmar con Camilo Sesto en la versión teatral española.

The Gospel Road: A Story of Jesus (1973)

Si por algo resulta interesante esta nueva versión musical es porque además de estar producida por Johnny Cash, este también actúa como narrador en pantalla, con puntos cruciales en la historia de Cristo filmadas en Israel, donde la Biblia dice que sucedieron. Aunque lo interesante, para que engañarnos, son las canciones.

The Passover Plot (1976)

Adaptada de un controvertido bestseller de 1965, esta poco conocida versión alega que Jesucristo fue un mero revolucionario, judío y mortal. Incluso se atreve a sostener que su crucifixión y resurrección fueron inventadas para acabar con el control romano en Tierra Santa. Si no les atrae, ver a Donald Pleasance como Poncio Pilato tiene su cosa.

'La vida de Brian' (Life of Brian, 1979)

¿Qué podemos decir de este icono popular del humor creado por los inefables Monty Python que no se haya dicho ya? Esta brutal sátira dle fanatismo religioso era muy respetuosa con la figura de Jesús, aunque el personaje de Brian recorra sus pasos de forma irreverente.

'La última tentación de Cristo' (The Last Temptation of Christ,1988)

Polémica para muchos, aburrida para otros, esta debacle de fe de Martin Scorsese, se puede ver junto a 'Silencio' (Silence, 2016) como parte de un mismo fresco espiritual del newyorquino. Pecados carnales aparte, es la visión que mejor ha sabido captar la compleja situación sociopolítica para entender el significado de su pasión.

'Jesús' (1999)

CBS decidió hacer una miniserie de alto concepto alto jugando con los temores al apocalipsis del año 2000. Produjo este biopic de Jesús que resulta más sangriento y exagerado que la versión de Mel Gibson. El baño de sangre final, con Jeremy Sisto berreando como un cerdo en la matanza es entre ridículo Y estremecedor.

'El hacedor de milagros' (Miracle Maker, 2000)

Se hace difícil distinguir entre Jesús y su cruz en esta versión Sto Motion con figurillas de madera. Pese a que cuenta con un elenco de estrellas y celebridades como Alfred Molina, Miranda Richardson y Ralph Fiennes como la voz de Jesús, el factor marionetas animadas siempre tendrá un punto creepy difícil de pasar.

'Jesucristo, cazador de vampiros' (Jesus Christ, Vampire hunter, 2001)

Hay muchas películas de terror de serie z centradas en Jesucristo, en modo cazador espiritual de monstruos. enviado de vuelta a la Tierra para librar al mundo de demonios pero esta es, definitivamente, la mejor. Este film de culto está abarrotado con géneros desde kung-fu, vampiras lesbianas, gore, película de lucha mexicana... y todo ello dentro de un musical.

'Utrachrist' (2003)

¿Qué es aquello en el cielo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es un hippie paracaidista? ¡No, es Ultracristo! En esta película de muy bajo presupuesto rodada en apartamentos de amiguetes, el director plantea el escenario de que si Jesús regresara a la Tierra tendría que reinventar su imagen para asumir el aspecto de un superhéroe.

'La pasión de Cristo' (The passion of the Christ, 2004)

Otra gran obra maestra de Mel Gibson, entre el realismo y el lirismo visual más sobrecogedor. Puro dolor, puro sufrimiento, sudor y sangre en slow motion. Probablemente, la mejor versión de la pasión nunca realizada. Los años no pasan por ella y ojo a sus escenas de horror sobrenatural, dan que pensar ¿Qué podría dar Gibson al género?

My last Day (2011)

Para terminar, otra visión animada, esta vez en forma de corto anime, con las particulares grafías exageradas y épicas del género japonés aplicado al momento de la pasión. Todo esta contado por el ladrón que crucifican junto a Jesús. Dura sólo 10 minutos, pero es toda una curiosidad.