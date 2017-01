16 películas para entender la magia de 'La ciudad de las estrellas - La La Land'

Parece que ya hemos dejado bastante claro que a los editores de BlogdeCine nos ha entusiasmado la que es, desde ya, la película del año y quizá, de la década: 'La ciudad de las estrellas - La La Land', la última y maravillosa película de Damien Chazelle -podéis leer las críticas de Mikel, Jorge y de una servidora-. Pero hay tanto en este musical colorido y melancólico, que es inevitable seguir escribiendo sobre ella.

En concreto queremos hablar de sus referentes y guiños a otras películas que pueden verse a lo largo de la cinta que protagonizan Emma Stone y Ryan Gosling. Un sinfín de referencias que la convierten en una oda absoluta al cine en general y al cine clásico y musical en particular. Así, os traemos una guía para entender esta magia cinematográfica que desprende 'La La Land'. Intentaremos no hacer mucho SPOILER...

'Los Paraguas de Chebourgo' de Jacques Demy

Damien Chazelle ha dicho en más de una ocasión que 'Los paraguas de Chebourgo' ('Les parapluies de Chebourg', Jacques Demy, 1964) es su musical favorito. Y es inevitable no verlo en 'La La Land' y en su amargura. Sí, la película de Chazelle no es toda cantada como ocurre con la obra maestra de Demy, pero comparte la parte real y cruda de la historia, así como su estructura: mientras que Demy divide su película en "La partida", "La ausencia" y "El regreso", Chazelle, la divide en las estaciones del año.

'Cantando bajo la lluvia' de Stanley Donen y Gene Kelly

Es imposible que exista un musical que no tenga como referente 'Cantando bajo la lluvia' ('Singin' in the Rain', 1952). Es la cumbre del musical de Hollywood. Y es inevitable encontrar en la película de Damien Chazelle varias referencias: desde los irreales decorados para los números musicales más fantasiosos, pasando por los colores vivos que destacan en toda la película hasta la parte satiríca a la frivolidad del mundo del cine. Por no hablar de un guiño evidentísimo que tiene que ver con Ryan Gosling y una farola, Además, la banda sonora de la película se grabó en el mismo lugar en el que se grabó la de Donen.

'Rebelde sin causa' de Nicholas Ray

'Rebelde sin causa' ('Rebel Wihtout a Cause', 1955) encumbró a una de las estrellas malditas de Hollywood, James Dean y en 'La La Land' es una de las pocas referencias cinematográficas que se nombran de forma concreta. Y es que es la película que van a ver Mia y Sebastian en su primera cita oficial en el cine Rialto de Hollywood. Además, la secuencia de la película de Nicholas Ray que vemos es la del planetario, el famoso Griffith Observatory de Los Angeles, donde transcurre, más adelante, una de las escenas más románticas de 'La La Land'. Por no hablar de la cazadora roja que lleva Stone en alguna de las audiciones, similar a la que llevó James Dean en la película.

'Casablanca' de Michael Curtiz

Otra de las cintas que se citan textualmente en 'La La Land' es 'Casablanca' (1943), considerada una de las grandes obras maestras del cine. Aparece durante un paseo de Mia y Sebastian por los estudios donde se encuentra la cafetería donde trabaja ella: pasan por debajo de la venta donde se rodó la escena en la que se asoman los emblemáticos Rick Blane e Ilsa Laszlo. Pero no sólo eso: Sebastian sueña con tener un club de jazz, muy parecido al que tiene Humphrey Bogart en la película. Y bueno, aquello de "De todos los bares del mundo tenía que venir precisamente al mio", también tiene cierto significado en la cinta de Chazelle.

'El Balón Rojo' de Albert Lamorisse

Más cine francés. En un momento de 'La La Land' hay un pequeño guiño a 'El balón rojo' ('Le ballon rouge', 1956), un mediometraje dirigido por Albert Lamorisse que, en su momento, ganó la Palma de Oro al Mejor Corto en el Festival de Cannes. La película sigue al pequeño Pascal, que pasea por las calles de París con un globo rojo que se ha encontrado y descubre que tiene voluntad propia. En 'La La Land', vemos una rápida imagen del pequeño Pascal y su globo rojo.

'Todos dicen I love you' de Woody Allen

Woody Allen se atrevió con el musical con la genial 'Todos dicen I love you' ('Everyone Says I Love You', 1996) y Damien Chazelle, seguro que recordó esta escena en la que Woody Allen y Goldie Hawn bailan a orillas del suelo y la emoción la llevan a ella por los aires, igual que ocurre con Emma Stone en una secuencia de 'La La Land'. Romanticismo y baile por los aires.

'Un americano en París' de Vicente Minelli

De nuevo París -tiene cierta importancia en la trama de la película- y los decorados irreales en los que transcurren bailes y números musicales únicos. En 'Un americano en París' (1951), Vicente Minelli nos presenta a una pareja que se enamora pero para la que existen ciertos impedimentos. Además de los decorados imposibles y maravillosos y el número musical final, 'La La Land' comparte con la cinta de Minelli ese tono agridulce y desafortunado que persigue a sus protagonistas.

'Noches en la ciudad' de Bob Fosse

Si vemos el gif de arriba, perteneciente a la película 'Noches en la ciudad' ('Sweet Charity', 1969), y el de abajo, perteneciente a 'La La Land', el parecido es más que obvio. Y es que los dos números musicales comparten algo más que pasos de baile y vistosos vestidos: en ambas, las canciones hablan lo mismo: "ahí fuera, podría haber alguien que les cambiará la vida y les llevará al estrellato". El número musical de 'La La Land' se titula 'Someone in the Crowd', en la cinta de Fosse, 'There's Gotta Be Something Better Than This', que podéis ver aquí.

'8 1/2' de Federico Fellini

En la rueda de prensa del Festival de Venecia, en la que se presentó 'La La Land', Damien Chazelle mencionó que la increíble secuencia inicial de su película se había inspirado en un clásico entre los clásicos: '8 1/2' de Federico Fellini (1963). Concretamente en su primera escena: Guido -el gran Marcello Mastroianni- sueña que está atrapado en un terrible atasco. Y si véis 'La La Land' descubriréis el homenaje de Chazelle al gran maestro italiano.

'Una cara con ángel' de Stanley Donen

Otro de los clásicos musicales de Donen homenajeado en la cinta de Chazelle, 'Una cara con ángel' ('Funny Face', 1957).A parte de su tradicional estilo colorido, hay otro guiño directo a una de las secuencias clave de la cinta de Donen, protagonizada por Audrey Hepburn. Durante su estancia en París para trabajar como modelo, Hepburn posa delante del arco de los Jardines de Tullerías con un montón de globos de colores y en 'La La Land', vemos a Emma Stone en una situación casi idéntica.

'Las señoritas de Rochefort' de Jacques Demy

Y como admirador de Demy, tampoco podía faltar la inspiración en 'Las señoritas de Rochefort' ('Les demoiselles de Rochefort', 1968). En algúna entrevista con el equipo de la película se ha dicho que Chazelle la proyectó para todo el equipo. Los números musicales en la calle y el formato panorámico de 'La La Land' son el resultado de la clara influencia de este musical clásico francés.

'The Wonders' de Tom Hanks

De todas las referencias cinematográficas de 'La La Land', sin duda esta es la más curiosa: 'The Wonders' de Tom Hanks ('That Thing you Do'', 1996). A parte de ser también un musical, el personaje al que interpreta Liv Tyler se llama Faye Dolan, mientras que Emma Stone se llama Mia Dolan en 'La La Land'. ¿Casualidad? No lo creemos. Además, el protagonista de 'The Wonders', Tom Everett Scott, tiene un pequeño pero decisivo papel en 'La La Land'.

'El séptimo cielo' de Frank Borzage

Una de las secuencias clave de 'La La Land' está directamente inspirada por su contradicción -y no digo más por no hacer mucho spoiler directo- en 'El séptimo cielo' ('7th Heaven', 1927), la película muda de Borzage, que le valió un Oscar a su director y a su protagonista, Janet Gaynor. Y ya no sólo en esto, la trama tiene similitudes: cuenta la historia de una pareja que vive en una pequeña y mísera habitación en París, a la que llaman "el cielo".

'Boogie Nights' de Paul Thomas Anderson

Las fiestas de la extravagante 'Boogie Nights' de Paul Thomas Anderson (1997) también tienen su espacio en 'La La Land'. Aparecen varias fiestas en casas de lujo pertenecientes a magnates de Hollywod a l principio de la cinta, pero sobre todo, nos recuerda a la cinta de PTA en la que tiene lugar uno de los primeros encuentros entre Mia y Sebastian: ella va como invitada algo obligada, él actúa en la fiesta que tiene como leitmotiv la música de finales de los 70 y principios de los 80.

'Sombrero de copa' de Mark Sandrich

Todos, absolutamente todos los dúos que se bailan en 'La La Land' tienen algo de 'Sombrero de Copa' ('Top Hat'1935), una de las películas más emblemáticas de Fred Astaire y Ginger Rogers. Sobre todo, nos parece curioso las similitudes entre el número musical que os ponemos arriba, y el primero que comparten Mia y Sebastian, titulado 'A Lovely Night', que también comienza en un banco y tiene cierto toque de ironía encantadora.

'Whiplash' de Damien Chazelle

Muchos pensaran que utilizarse a sí mismo como referente resulte algo soberbio y pedante, pero nada más lejos de la realidad. Encontramos esa obsesión por ciertos temas que también aparecen en 'Whiplash', la película que le colocó como uno de los nuevos talentos a seguir en Hollywood. La pasión por lo que se hace, el éxito y el fracaso, los sacrificios que hay que hacer por cumplir los sueños y el jazz, también el jazz. Además, J.K. Simmons, Oscar al Mejor Actor Secundario en 'Whiplash', tiene un cameo en 'La La Land'. En ambos personajes abusa de su posición de poder, pero hay una diferencia entre ambos: uno es un apasionado del jazz y el otro, lo odia.

¿Habéis encontrado más homenajes? No dudéis en comentarlos.

En Magnet | 19 datos que explican el éxito de 'La La Land', la película de la que todo el mundo está hablando