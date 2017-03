17 grandes películas feministas

Hoy es el Día Internacional de la Mujer. No estoy de acuerdo con el hecho de que el segundo gran misterio del universo —según palabras de Doc Brown, pronunciadas en su segunda aventura temporal al lado de Marty McFly— tenga un día para celebrar lo que es. Todos los días deberían ser suyos. En mi opinión lo merecen mucho más que nosotros, que ya hemos demostrado de lo que somos capaces, implantando un heteropatriarcado que en algunos lugares del planeta —más de los que parece— es prácticamente imposible de derribar.

Para celebrar dicho día, vamos con un top de esos que siempre crean controversia porque todos creen que son el suyo. 17 títulos cuyas historias giran alrededor de mujeres. Curiosamente, el cine clásico está lleno de ellas, siendo películas mucho más actuales ahora de lo que lo fueron en el momento de su estreno.

Como siempre, ni están todas las que son, ni son todas las que están. Para eso necesitaríamos otro blog. Por supuesto se trata de un top personal, único e intransferible. Muy pronto demostraré que muchos de los personajes más fascinantes de la historia del cine son femeninos. Mientras tanto, repasad estos 17 grandes títulos, al mismo tiempo que hago una muy utópica llamada: qué bonito sería un mundo sin etiquetas.

'Thelma & Louise' (íd., Ridley Scott, 1991)

Probablemente la última gran película dirigida por Ridley Scott. La escritora Callie Khouri se estrenaría con este libreto y ganaría un muy merecido Oscar, luego no se prodigaría demasiado. Impresionantes interpretaciones de la pareja protagonista, y muy atinada visión del mundo masculino en general. Glorioso final.

'Johnny Guitar' (íd., Nicholas Ray, 1954)

Obra cumbre del género western, con uno de sus mejores personajes femeninos, a cargo de una impresionante Joan Crawford. Personaje imitado hasta la saciedad y nunca igualado siquiera. El diálogo de la secuencia de arriba lo dice absolutamente todo.

'Aliens, el regreso' ('Aliens', James Cameron, 1986)

James Cameron cogiendo el testigo dejado por Ridley Scott, y aprobando con nota alta. Uno de los aciertos de esta magistral secuela es precisamente haber cedido todo el protagonismo a Sigourney Weaver, que borda a su Ripley, como líder imbatible en la lucha contra los aliens.

'La heredera' ('The Heiress', William Wyler, 1949)

Impresionante melodrama que hizo ganar a Olivia de Havilland su segundo Oscar. El intento de seducción de una joven rica heredera por parte de su vividor (Montgomery Clift). La utilización de los decorados, como metáfora del ánimo psicológico del personaje central, es toda una lección de cine. Inolvidable final con el gilipollas del hombre aporreando la puerta.

'Elle' (íd., Paul Verhoeven, 2016)

Para el que firma la obra maestra de Paul Verhoeven, caminando con absoluta seguridad por terrenos pantanosos. Llega establecer un impensable diálogo entre violador y víctima, yendo más allá de lo que muchas mentes son capaces de aceptar. Provocadora y muy inteligente. Isabelle Huppert está inmensa.

'Sin remisión' ('Caged', John Cromwell, 1950)

Un film excepcional que ofrecía una visión diferente a la de los films carcelarios protagonizados por hombres. Con una soberbia Eleanor Parker, nominada al Oscar por su labor, un film muy duro y nada complaciente.

'Las horas' ('The Hours', Stephen Daldry, 2002)

Una inspiradora y fascinante historia de tres mujeres separadas en el tiempo, pero con muchas cosas en común. Impresionante trabajo actoral no sólo de las actrices, y Oscar para Nicole Kidman cuando no estaba tan preocupada por su aspecto físico.

'La calumnia' ('The Children`s Hour', William Wyler, 1961)

Impactante y atrevida película para la época. Wyler hizo el remake de una de sus películas, 'Esos tres' ('These Three', 1936), para poder incluir el elemento lésbico que en los años treinta la censura no le permitió. Inolvidables Shirley MacLaine y Audrey Hepburn como mujeres enamoradas, y terrible visión del mundo infantil a través del horripilante personaje femenino.

'Mad Max: Furia en la carretera' ('Mad Max. Fury Road', George Miller, 2015)

El reinicio/continuación del mítico Mad Max sorprendió no sólo por la estupenda buena forma de Miller a la hora de hacer secuencias de acción, sino por la incursión de una personaje femenino de los que dejan huella: Imperator Furiosa, vestida realmente por el excelente trabajo de Charlize Theron. Muchos piden desde entonces que tenga su propia película.

'La mujer pirata' ('Anne of the Indies', Jacques Tourneur, 1951)

Una de las obras maestras del (sub) género de piratas, al que el gran Tourneur aportó bastante. Jean Peters tuvo la oportunidad de competir con el resto de personajes del cine de aventuras coetáneos, superándolos en todos los aspectos.

'El color púrpura' ('The Color Purple', Steven Spielberg, 1985)

A Spielberg no se le perdonó el hacer un hit taquillero protagonizado sólo por actores negros, y se lo pagaron no nominándole al Oscar como mejor director, aunque su película recibió once nominaciones, de las cuales se hizo con... ninguna. Todo un récord para un muy emotivo film que es la mayor carta de amor a John Ford que Spielberg haya hecho nunca.

'7 mujeres' ('7 Women', John Ford, 1966)

Para la última película del gran John Ford, éste, que casi siempre hice cine con hombre, necesitó únicamente mujeres para los roles protagonistas, que en realidad son ocho. Toda una declaración de principios para alguien que gustaba de despistar con su ideología. Impecable trabajo de todas las actrices. Una pena que Katharine Hepburn, la más feminista de todas las actrices, rechazase un papel.

'Cielo negro' (Manuel Mur Oti, 1951)

Perteneciente a la mejor época de nuestro cine, una durísima historia de Manuel Mur Oti —como casi todas las que dirigió—, que narra la historia de una mujer trabajadora que tiene que pedir para su madre enferma mientras cae enamorada de un compañero de trabajo algo peculiar.

'La doncella' ('Ah-ga-ssi', Park Chan-wook, 2016)

Una de las mejores películas del 2016, el regreso a terrenos espinosos por parte de su director. A pesar de algunas secuencias sexuales un poco ridículas, un film intenso y fascinante que tiende a tratarnos —a los hombres— como lo que somos: idiotas.

'Mujeres' ('The Women', George Cukor, 1939)

Probablemente la película más significativa del título, ya que Cukor —el director que mejor dirigió a las actrices— sirvió en bandeja la prueba definitiva de que ellas no nos necesitan. Ni un sólo personaje masculino en una obra maestra llena de ingenio, humor y dramatismo. Del remake es mejor no hablar.

'La sirena del Mississippi' ('La sirène du Mississipi', François Truffaut, 1969)

Un insigne crítico de nuestro país decía que ésta es una de las pocas películas que demostraban que el amor existe. La razón, en la propia película, una absoluta maravilla que mezcla Film Noir y love story son la típica mano de su director, probablemente el director que mejor conocía el universo femenino. Impresionante Catherine Deneuve en la que para mí es su mejor interpretación.

'Carol' (íd., Todd Haynes, 2015)

La mejor película de Haynes, una obra maestra que aspira más allá de la perfección, a hablar de nosotros, de la vida. Impagable feeling entre Rooney Mara y Cate Blanchett en las interpretaciones de sus vidas. Un final tan lógico como sorprendente por el momento justo elegido por Haynes para cerrar el plano.