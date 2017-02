21 películas para San Valentín que puedes ver en Netflix, Filmin o Wuaki

Ya es San Valentín, ese día del año especialmente pensado para que las parejas celebren su amor, aunque otros lo ven como poco menos que un invento de los centros comerciales para mejorar sus ventas. Sea cual sea vuestro caso, lo cierto es que sí es un momento ideal para disfrutar de une buena película romántica, tenga o no final feliz y mantenga los pies la realidad u opte por una historia de corte fantástico como los que os recomendamos ayer.

Pensando en ello hemos querido hacéroslo sencillo para elegir una sin tan siquiera tener que salir de casa. A continuación os dejamos una selección de 21 cintas románticas disponibles en Netflix, Filmin o Wuaki que merecen mucho la pena. Para la selección hemos optado por elegir propuestas complementarias en lugar de irnos simplemente a las mejores películas, buscando así que haya opciones para todos los gustos. Sin más que añadir, vamos con ellas.

‘500 días juntos’ (‘500 Days of Summer’)

Una comedia romántica muy comentada en su momento y que logra que el hecho de contarnos el final de la historia de antemano no sea obstáculo para divertirnos y emocionarnos de múltiples formas. El ingenio de su propuesta unido a la gran capacidad de Joseph Gordon-Levitt para mostrarnos cómo va afectando todo a su personaje resultan esenciales. En Netflix y Wuaki.

’10.000 Km.’

Suele decirse que la distancia mata el amor, algo que Carlos Marqués-Marcet puso a prueba en su ópera prima, valiéndose desde el plano secuencia hasta diversas tecnologías propias de nuestro tiempo para reflejar la evolución de la pareja protagonista -impecables David Verdaguer y Natalia Tena-. Una propuesta sencilla pero llena de pequeños detalles que van creando una extraordinaria empatía con ellos. En Filmin y Netflix.

‘Adventureland’

La primera de las tres películas que han unido a Jesse Eisenberg y Kristen Stewart sigue siendo la mejor hasta la fecha. La singular ambientación en un parque de atracciones le da un encanto especial, brillando el tratamiento de la etapa previa a alcanzar la madurez y el notable dibujo de los personajes para que lo que hemos visto en muchas ocasiones sepa a nuevo. En Netflix y Wuaki.

‘Alta fidelidad’ (‘High Fidelity’)

Una excelente adaptación de la novela de Nick Hornby que nos permite conocer a Rob Gordon -sensacional John Cusack-, un apasionado de las listas que decide hacer una sobre las cinco rupturas que más le afectaron tras romper con Laura. Una película con un encanto especial, de esas que te dejan con una sonrisa al acabar de verlas y que puedes ver una y otra vez sin llegar a cansarte nunca. Ojo también a su magnífico reparto y la extraordinaria utilización de la música. En Wuaki.

‘Annie Hall’

Una de las películas más emblemáticas de Woody Allen, quien en esta ocasión interpreta a Alvy Singer, un neurótico que repasa su vida romántica pasada tras romper con el personaje al que da vida una inspiradísima Diane Keaton. Divertida, original -tronchante, por ejemplo, la escena con cameo de Marshall McLuhan- y con un imprescindible puntito de amargura, es una de las más inspiradas películas de Allen y quizá su mejor guion. En Wuaki.

‘Begin Again’

Una pequeña delicia con mucho encanto que sabe cómo orientar su toque más comercial con otro más personal sin llegar nunca a desequilibrarse. La estupenda utilización de la música, lo inspiradas que están algunas escenas -especialmente memorable es una en la que él siente literalmente la música de ella- y la notable química entre Mark Ruffalo y Keira Knightley son sus grandes armas. En Filmin, Netflix y Wuaki.

‘Blue Valentine’

Nada recomendable para los que quieran una pequeña dosis de felicidad romántica al estilo de Hollywood, ya que estamos ante un muy conseguido retrato de una historia de amor que, sí, muestra la pasión inicial, pero también cómo ésta se degrada sin embellecimiento de ningún tipo, incluyendo unos protagonistas –intachables Ryan Gosling y Michelle Williams- mucho más imperfectos de lo habitual. En FIlmin y Netflx.

‘Breve encuentro’ (‘Brief Encounter’)

Una obra maestra que todo amante del séptimo arte debería ver sin necesidad de estar buscando o no una cinta romántica. Como tal, es arrebatadora, intimista, emocionante, dolorosa y, por encima de todo, imprescindible. Un insuperable retrato de una historia de amor imposible que logra ir más allá de la pantalla y que uno mismo la sienta. En Filmin.

‘Carta de una desconocida’ (‘Letter from an Unknown Woman’)

Un hombre recibe una carta de una mujer que ya no recuerda con la que mantuvo una relación en el pasado que lo significó todo para ella. Un intenso drama que capta a la perfección la fuerza de esos amores platónicos o imposibles que todos hemos tenido alguna vez. Si a eso le unes el talento y sensibilidad de Max Ophüls para ilustrar las emociones nos queda una cinta tan extraordinaria como bella, tan apasionada como dolorosa. Otra imprescindible. En Filmin.

‘Crazy, Supid, Love’

En Hollywood se hacen tantas comedias románticas cada año que es normal que uno se haya cansado de ellas, sobre todo porque todas parecen provenir del mismo molde. Sin embargo, Glenn Ficarra y John Requa consiguieron oro aquí gracias tanto a un inspirado guion como a un reparto que difícilmente podría haber estado mejor elegido. Además, si te enamoraste de la pareja formada por Emma Stone y Ryan Gosling en ‘La La Land’ aquí podrás comprobar cómo fue su divertidísima primera película juntos. En Wuaki.

‘Déjame entrar’ (‘Låt den rätte komma in’)

Una opción ideal para aquellos que busquen algo diferente. Sí, es un relato de terror sobre una niña que podría ser un vampiro, pero también es un delicado y fascinante retrato del primer amor de un niño. Esa gélida y turbia ambientación acompañada por el suspense que sobrevuela en todo momento son sólo algunas de las bazas de un relato crudo pero emocionante que quizá no sea aconsejable para todos los públicos, pero que merece al menos una oportunidad. En Filmin y Wuaki

‘El apartamento’ (‘The Apartment’)

Una insuperable combinación de comedia y amargura que nos hace sentir a todos como C.C. Baxter -memorable Jack Lemmon-, un pobre pelele que deja usar su apartamento a sus jefes a modo de picadero para intentar ascender hasta que un día se enamora de la amante de uno de ellos. Billy Wilder logra aquí toda una proeza, sabiendo manejar al espectador al ofrecerles situaciones que van de lo hilarante a lo hiriente sintiéndose en todo momento como algo natural. En Wuaki.

‘Encuentro en París’ (‘Paris – When It Sizzles’)

Podría haber elegido varias películas protagonistas por la irrepetible Audrey Hepburn -y lo cierto es que más adelante encontraréis otra-, pero no podía dejar esta notable cinta habitualmente considerada como una obra menor. Es cierto que no tuvo tanta química con William Holden como con otros actores, pero esa ambientación cinéfila es una delicia que compensa con creces cualquier tipo de problema que pueda tener. En Filmin.

‘La fiera de mi niña’ (‘Bringing Up Baby’)

Quizá la película que mejor representa a las screwballs americanas con un ritmo vertiginoso y un puntito de locura que funciona como eje de la historia de un paleontólogo cuya vida pone patas arriba una joven adinerada a la que acaba de conocer. Yo no termino de conectar tanto con ella como muchísimos cinéfilos, pero el dúo formado por Cary Grant y Katharine Hepburn funciona a las mil maravillas y nunca está de más verla. En Filmin y Wuaki.

‘La vida de Adele’ (‘La vie d'Adèle’)

Con diferencia la más extensa de todas, pero esta adaptación de la novela gráfica de Julie Maroh conquistó a millones de personas por su forma de reflejar de forma tan certera, tanto en lo emocional como en lo físico –más de uno acabó escandalizado con lo gráficas que resultan las escenas de sexo-, la relación de sus protagonistas. En Filmin y Netflix.

‘¡Olvídate de mí!’ (‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’)

En mi opinión, la mejor película romántica de lo que llevamos de siglo. Una inmejorable combinación del talento de Charlie Kaufman en el guion con la imaginación de Michel Gondry para la puesta en escena. Un pequeño milagro que te hará reír y llorar, te seducirá con sus imágenes, te fascinará con su historia y que te terminará de llevar al cielo del cine gracias a Jim Carrey y Kate Winslet. Bravo. En Filmin, Netflix y Wuaki.

‘Pagafantas’

El título ya lo dice todo sobre el protagonista -divertidísimo Gorka Otxoa-, el típico pardillo que nunca se va a ligar a la guapa a la que siempre está pegado como una lapa. No es tan redonda como me gustaría -se nota que es una ópera prima-, pero sí es una cinta muy entretenida que te hará reírte de lo lindo por mucho que lo que esté contándonos podría haber sido perfectamente el material para un drama de primera. En Filmin y Netflix.

‘Persiguiendo a Amy’ (‘Chasing Amy’)

Confieso que tengo miedo de volver a verla y se me venga abajo, pero en su momento disfruté mucho con esta apuesta de Kevin Smith por una historia más sensible en lugar de limitarse a confiar en sus chascarrillos habituales, también presentes pero de una forma más dosificada. Fue la primera vez que pensé que Ben Affleck podía darnos grandes actuaciones si el papel era el adecuado, y aunque fuera solamente -hay bastante más- por eso no puedo dejarla de lado. En Netflix y Wuaki.

‘Sucedió una noche’ (‘It Happened One Night’)

Dos personalidades contrapuestas obligadas a entenderse mientras realizan un improbable viaje repleto de diversión y diálogos agudos que sirvió como precedente e inspiración para infinidad de comedias románticas sin que ninguna llegase realmente a superarla. Ojo a la chispeante química entre Clark Gable, quien en principio sólo aparecía aquí a modo de castigo por su actitud y acabaría llevándose el Oscar, y Claudette Colbert. En Filmin y Wuaki.

‘Una cuestión de tiempo’ (‘About Time’)

‘Love Actually’ es una gran película y ya se ha convertido en todo un clásico navideño, pero, personalmente, me gusta aún más este otro trabajo de Richard Curtis que sabe cómo utilizar un elemento fantástico para dar un giro de tuerca a una entrañable, divertida y conmovedora película que nos habla del amor romántico -encantadores Domhnall Gleeson y Rachel McAdams-, sí, pero también de otro de una forma como pocas veces me había emocionado tanto en una película. En Wuaki.

‘Vacaciones en Roma’ (‘Roman Holiday’)

Pura magia fue el resultado de unir a Audrey Hepburn con Gregory Peck en lo que podría haber sido poco más que una forma de promocionar la capital italiana y que a la hora de la verdad es una encantadora delicia que no deja de ser un cuento de hadas, pero uno contado con tanto talento que uno primero se deja llevar, luego disfruta como nunca y luego acaba deseando con todo su corazón que ellos acaben juntos. En Wuaki.