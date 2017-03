Atmósfera, sustos y espíritu del libro: esto es lo que el tráiler de 'It (Eso)' nos deja ver

Por fin ha aparecido el esperadísimo tráiler de la adaptación de ‘It' de Stephen King. El hype está al límite por una astuta campaña publicitaria y por la expectación que había al respecto. El libro es la gran novela americana contemporánea de terror y la adaptación para televisión un hito en la memoria de muchos niños que se traumatizaron por el diabólico Pennywise de Tim Curry.

La película luce, en general, bastante bien, pero la duda sobre si la adaptación estará a la altura sigue adelante con vibraciones positivas y negativas al mismo tiempo. Cualquier fan del libro de King puede reconocer de inmediato las imágenes con las que se abre el tráiler: Bill, el protagonista tartamudo, dando a su hermano pequeño, Georgie, el pequeño barco del periódico con el que sale a navegar durante la tormenta que le acaba llevando hacia el payaso...

Vestido con el chubasquero amarillo vemos a Georgie corriendo por Jackson Street, persiguiendo su barquito. La concepción visual es grandiosa, la escala nada rácana, los planos amplios. Se nota la mano del director de fotografía de Park Chan-Wook.

La música sube la tensión de uno de los momentos clásicos con el pequeño rostro del niño asomándose a la oscuridad hasta que aparece la cara blanca de Pennywise una fracción de segundo, tan solo una ojeada que deja ver su sonrisa demente antes del fundido a negro. Es de esperar que el momento no se traslade a un susto barato en la película, por lo demás es fiel al libro (y la miniserie de la TV). Pero marca el tono algo preocupante de terror de golpes de sonido del tráiler que suelen tener todas las ediciones de este tipo para llegar a más gente.

Tras un crédito vemos bellisimos planos rápidos de Derry mientras una voz (podría ser del Mike Hanlon niño) habla de cómo en Derry se pierden más personas que en la mayoría de otros pueblos, especialmente los niños. Un policía pone un flyer en un poste de teléfono de un niño desaparecido, Patrick Hockstetter. Andrés Muschietti ha comentado que para él es importante que la influencia del payaso se note en la propia ciudad como un efecto negativo, como si estuviera infectado con su mal. Estas imágenes nos adentran un poco en esa atmósfera.

Esa concepción a lo grande de Derry alentan al optimismo. Después tenemos un vistazo al pequeño Ben Hanscom en la Biblioteca Pública de Derry, mientras ve un globo rojo flotando y se escucha un susurro de niño en una escena que no está presente en la versión del 90 y que lleva a uno de los momentos más terroríficos del libro. Buena señal.

Los fans de ‘Stranger Things’ pensarán que esta nueva adaptación está influenciada por sus imágenes, y aunque lo cierto es que aquella se inspiraba asimismo en ‘It’, las imágenes de los niños en bicicletas, con pantalones cortos y calcetines largos, nos llevan también a la nostalgia ochentera (la del noventa tenía nostalgia cincuentera) que empieza a ser un cliché.

Pero esos planos en una tubería de alcantarillado, con la voz fantasmal de Georgie nos hace pensar en el terror atmosférico de hace treinta años que. Como ‘Una pandilla alucinante’ para adultos.

La escena más potente, una mirada a la casa abandonada en la calle de Neibolt con el cielo nublado, es la clave de una concepción gótica y tenebrosa adecuada. Nos gusta lo que vemos. Hay un plano del leproso persiguiendo a Eddie que apenas se ve y manos espeluznantes que salen a través de una puerta agrietada como el piloto de 'The Walking Dead', que pertenecen a un episodio que no aparece así en el libro.

Es una visión de los quemados de otra época, una historia que Mike Hanlon escucha a su padre en el libro, parece que aquí veremos como alucinación.

También vemos a Beberly y el chorro de sangre que aparece en su lavabo, aquí con un líquido negro muy abundante. Después, la escena casi completa con los niños reunidos en un sótano mirando diapositivas a través de un proyector, con Bill revisando un mapa y el sistema de alcantarillado, demostrando que todo Derry está conectado por estos túneles para pasar a una escena de horror que recuerda a cuando los chicos ven pasar las páginas del álbum de Bill a toda velocidad, con una aparición de Pennywise bastante terrorífica.

Una foto que comienza a moverse muy lentamente, con el pelo que sopla en el viento sutilmente hasta deja ver la cara del payaso debajo. Una secuencia que muestra la influencia del cine de terror japonés (ya presente en 'Mamá', lo anterior de Muschietti) y que no le sienta nada mal a la mitología de ‘It’. De nuevo, el tono del tráiler sugiere golpes de efectos y un tipo de terror más convencional del esperado, pero eso no significa que no sea efectivo para mostrar el terror tal y como lo concibe la novela.

El tráiler termina con Bill bajando los escalones a un sótano inundado y encontrando a su hermano pequeño, Georgie, llamándolo en la esquina. El niño repite una y otra vez la frase de forma histérica creando una sensación de horror similar al que las películas de Freddy provocaban cuando los sueños se empezaban a convertir en pesadillas. Un plano de Pennywise saliendo del agua y cargando hacia Bill histéricamente es el golpe de efecto menos memorable del tráiler, pero, de nuevo, confiemos en que no se muestre de la misma manera en la sala de cine.

La impresión general es buena. Hay una sensación de decepción inevitable al saber que la película no podrá cubrir con solvencia la mamotrética extensión del libro, pero los niños parecen más que adecuados, las texturas de la fotografía no sugieren una concepción digital barata, la fotografía ayuda a crear belleza en lo terrible y logra dar la impresión de que debajo de los sustos baratos hay una atmósfera que se trasladará a cada escena. Las imágenes de Derry te meten de lleno en el espíritu Maine de King.

Puede que no sea la película de terror reflexivo que muchos esperaban con Cary Fukunaga pero con la lectura de la novela reciente, las páginas de King no presentan un terror precisamente sutil. La naturaleza de las apariciones siempre es explícita y acorde a una concepción del terror clásica, pero sí que es verdad que utiliza mucho texto para preparar cada aparición del payaso. El resultado final está por ver, pero de momento, por lo menos tenemos un tráiler que captura el espíritu del libro y parece más fiel a la novela que su antecedente televisivo.