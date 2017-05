Cinco grandes problemas de 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar', ¡un espectáculo repugnante!

Durante el tramo final de 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'), con todo ya resuelto, dos parejas se retiran felices y comprobamos que la escena estaba siendo observada atentamente por Jack Sparrow, quien exclama: "¡Qué espectáculo más repugnante!". Irónicamente, el personaje resumió lo que estuve pensando yo de la película durante dos horas.

Absurda, confusa, sobrecargada de acción inútil, tan infantil que cruza el límite de la estupidez... la quinta entrega de esta franquicia es una de las peores películas del año. Motivo por el cual lamento que esté siendo un éxito de taquilla; en Disney pensarán que lo están haciendo bien y seguirán por la misma senda, sin aprender nada. Después de dos películas bochornosas, se confirma que la saga está hundida, no tiene nada que aportar, excepto contentar a los fans más conformistas que sólo quieran volver a ver a sus personajes favoritos.

Un guion desastroso: aburrido, incoherente y previsible

Lo peor que te puede pasar viendo cine palomitero como éste es descubrir que te estás aburriendo. Que lo que ocurre en la pantalla es totalmente absurdo, que los personajes te dan igual, que están estirando secuencias de acción sin que haya emoción alguna y que se están cargando una saga que daba mucho juego. Eso es lo que me empezó a pasar a partir de que Jack Sparrow y sus amigos roban un banco ENTERO gracias a unos caballos, y el edificio entero va rodando por todo el pueblo.

Por otro lado, ¡qué desastre de villano es este "matador" Salazar! Tiene gracia el acentazo del personaje interpretado por Javier Bardem (o que use palabras españolas de vez en cuando) pero todo lo que le rodea no tiene sentido: ¿por qué no habla en español con su triplación? Si se liberan gracias a la brújula, ¿por qué no intentan que los supervivientes busquen el objeto? ¿Por qué persiguen al barco del joven Sparrow hasta un lugar peligroso, en lugar de reventarlo a cañonazos? ¿Por qué tiene a tres tiburones zombis que le obedecen? ¿Por qué los suentan cuando ellos pueden correr a toda velocidad sobre la superficie del agua? Y lo más gracioso de todo: se rompe su maldición con el tridente, ¡y no intentan ponerse a salvo!

Demasiados personajes (¡y se cargan al que no sobraba!)

Decía James Mangold sobre 'Logan' que no quiso contar con muchos personajes porque entonces tiene que dividir el tiempo y queda poco espacio para desarrollar sus historias. Esto es uno de los mayores errores de 'Piratas del Caribe 5', la cámara sigue a tantos protagonistas que realmente no se centra en ninguno y la acción se siente distante, siempre saltando de uno a otro cada poco tiempo.

Esto arruina el dramatismo unido a la subtrama de uno de los mejores personajes de la saga: cuentan su secreto, se sacrifica y enseguida lo han olvidado.

Otra pareja de guapos sin carisma

En las tres primeras entregas tuvimos que soportar los morritos de Keira Knightley y la inexpresividad de Orlando Bloom; la pareja era lo peor de las películas pero sus reemplazos han conseguido que les echemos de menos. Primero les sustituyeron con Sam Claflin y Astrid Bergès-Frisbey, pero sus personajes eran tan olvidables que Disney prescinde de elos.

Ahora tenemos otra pareja igual de forzada y fallida. Kaya Scodelario tiene un personaje ridículo, una suma de cosas sin sentido (huérfana con estudios de astronomía considerada una bruja, escapa de su celda y frena su huida para corregir la dirección de un telescopio); la lógica desorientación de la actriz se intenta compensar con un generoso escote. Brenton Thwaites ya demostró en 'Dioses de Egipto' que no sabe actuar, sólo fuerza expresiones y hace ejercicio. Imposible sentir nada por estos personajes.

Piratas reducidos al chiste

Se entiende que la violencia, crudeza y brutalidad de la vida de los piratas se reduzca para que las familias vayan a los cines. Esto es Disney. Y hablamos de una franquicia multimillonaria. Pero también lo era cuando empezó la saga y todos los piratas no eran infantiles, inofensivos y bobos. Aquí es que ya son dibujos animados para niños.

Nefasta puesta en escena

Todo lo malo que tiene el guion y el casting son subrayados por el desafortunado trabajo de los directores, Joachim Rønning y Espen Sandberg, que llegaron a Hollywood después de triunfar con 'Kon-Tiki'. Acompañando su fichaje nos vendieron que iban a devolver la saga a los ansiados orígenes, con menos presupuesto para no abusar del CGI y más espíritu aventurero, pero nos engañaron. Han repetido los errores de la anterior, si es que no los han exagerado.

Su nulo sentido del ritmo consigue que una película de minutos se haga eterna, su torpe puesta en escena lleva a que los personajes aparezcan y desaparezcan sin sentido, creando confusas secuencias mutiladas con demasiados cortes (si te pones a contarlos durante una persecución o un asalto comprobarás que la cifra es ridículamente alta). No saben rodar acción y eso es terrible para una película que necesita asombrar con su espectáculo.

Ésta es mi opinión. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Quieres más películas como ésta o crees que la franquicia necesita un reboot?