Clint Eastwood podría haber sido James Bond, Rick Deckard y Batman

Hoy cumple años el más grande. 87 para ser exactos y mientras esperamos con interés su próxima película vamos con una celebración un tanto alejada de lo de siempre. En lugar de darle las gracias por muchas cosas o un especial dedicado a su obra, lo hacemos citando algunas de las películas que rechazó interpretar o, por diversas razones, no pudieron ser.

No es algo más que anecdótico, actores y actrices que rechazaron personajes importantes los hay a patadas, pero a veces a los cinéfilos nos gusta soñar con lo que pudo haber sido, esperando que algún día se cumpla. En el caso de Eastwood, uno de los actores más populares de todos los tiempos, hay para soñar y soñar, también para maldecir.

'Hasta que llegó su hora' ('C´era una volta il West', Sergio Leone, 1968)

Personaje: Harmónica y uno de los tres del inicio.

El actor que finalmente lo hizo: Charles Bronson.

¿Hizo bien?: probablemente sí, aun teniendo en cuenta que la película es una obra maestra. Sin embargo, para el inicio —el más largo de la historia del cine— Leone tenía pensado que aparecieran Eli Wallach, Lee Van Cleef y Clint Eastwood, a modo de cameo/guiño. Los dos primeros estaban entusiasmados con la idea. Eastwood se mosqueó bastante, y su enfado con Leone —por ésta y otras causas— duró hasta 1989, meses antes de la muerte del genial director italiano.

'Pat Garret y Billy the Kid' (íd., Sam Peckinpah, 1973)

El personaje: Pat Garrett.

El actor que finalmente lo hizo: James Coburn.

¿Hizo bien?: Cuentan las crónicas que Sam Peckinpah quería trabajar con Eastwood desde hacía tiempo, durante años se lo estuvo pidiendo, e incluso se lo gritó en una entrega de premios —Peckinpah borracho, cómo no—. Teniendo en cuenta que en ese año Eastwood hizo su peor, aunque interesante, western, hizo muy mal. Habría sido la hostia.

'Vive y deja morir' ('Live and Let Die', Guy Hamilton, 1973)

El personaje: James Bond.

El actor que finalmente lo hizo: Roger Moore.

¿Hizo bien?: Probablemente, aunque se abrió la peor etapa sobre el agente 007. El agente de Eastwood le comunicó que tras la marcha de Sean Connery estarían muy contentos de tenerle a él en el personaje. Sabiamente lo rechazó, aunque rindió homenaje al género de espías en una de sus películas como director/actor.

'Tiburón' ('Jaws', Steven Spielberg, 1975)

Personaje: Jefe Brody.

El actor que finalmente lo hizo: Roy Scheider.

¿Hizo bien?: Spielberg se ha declarado varias veces un fan de Eastwood, con el que ha colaborado varias veces en temas de producción. En 1975 Eastwood filmó 'Licencia para matar' ('The Eiger Sanction'), probablemente la película que más gana con el tiempo de su filmografía, pero aún con eso y con el hecho de que aquel año rechazó otro papel importante, está claro que hizo mal.

'Muerde la bala' ('Bite the Bullet', Richard Brooks, 1975)

El personaje: Sam Clayton.

El actor que finalmente lo hizo: Gene Hackman.

¿Hizo bien?: Teniendo en cuenta la anterior película, no.

'Supermán' ('Superman', Richard Donner, 1978)

El personaje: Clark Kent/Supermán

El actor que finalmente lo hizo: Christopher Reeve

¿Hizo bien?: Sin duda. El hombre de acero necesitaba de un actor poco conocido en aquellos años, además el personaje fue ofrecido a prácticamente todo actor popular, incluido Robert Redford. Eastwood zanjó el tema con un conciso "no es para mí".

'Convoy' (íd., Sam Peckinpah, 1978)

El personaje: "Duck" Penwald.

El actor que finalmente lo hizo: Kris Kristofferson.

¿Hizo bien?: No, sobre todo porque Eastwood protagonió la mediocre 'Duro de pelar' ('Every Whick Way But Loose', James Fargo), irónicamente uno de los mayores éxitos de su carrera. El film de Peckinpah es un sano divertimento aunque no tiene la fuerza de otras de sus obras, quizá porque Kristofferson obligó al director a firmar un papel en el que se comprometía a no beber durante el rodaje.

'Apocalypse Now' (íd., Francis Ford Coppola, 1979)

El personaje: Willard.

El actor que finalmente lo hizo: Martin Sheen.

¿Hizo bien?: En mi opinión sí. Aún a pesar de que estamos ante la obra magna de su director, el haber aceptado nos habría privado de dos obras maestras: 'El fuera de la ley' ('The Outlaw Josey Wales', Clint Eastwood, 1976) y 'Fuga de Alcatraz' ('Escape From Alcatraz', Don Siegel, 1979). Eastwood consideró el personaje demasiado oscuro, pero lo que realmente le echó para atrás fue el extenso calendario de rodaje, acostumbrado como estaba a rodajes cortos.

'Blade Runner' (íd., Ridley Scott, 1982)

El personaje: Rick Deckard.

El actor que finalmente lo hizo: Harrison Ford.

¿Hizo bien?: Difícil de decir, aunque las posibilidades de hacerse con el personaje fuesen algo limitadas, teniendo en cuenta que se lo ofrecieron a mucha gente y Dustin Hoffman estuvo a nada de interpretarlo. No obstante, y teniendo en cuenta que en ese año Eastwood hizo la peor película de su filmografía, a algunos nos da rabia, además habría quedado de miedo en la piel de Deckard. Sin emabrgo también hizo una de sus mejores obras.

'Los siete magníficos' (1993)

La idea surgió tras el éxito de 'Sin perdón' ('Unforgiven', Clint Eastwood, 1992) y trabajando ya como actor en 'En la línea de fuego' ('In the Line of Fire', Wolfgang Petersen, 1993). La idea era superar todo el espectáculo previo visto en el clásico de John Sturges, que a su vez era un remake de un famoso film de Akira Kurosawa. Los tres primeros actores pensados eran el propio Eastwood, Kevin Costner —con quien terminaría colaborando en una de sus obras maestras— y Tom Cruise. Requería de una inversión astronómica que necesitaba de la unión de dos majors. Una pena.

'The Dark Knight Returns' (Clint Eastwood, 1999/2002)

Efectivamente. Una de las grandes obras maestras del llamado noveno arte estuvo a punto de ser llevada al cine en varias ocasiones. Durante mucho tiempo se rumoreó que podría hacerlo Clint Eastwood en la doble faceta de director y actor, por cierto idóneo para el personaje, que en el cómic se parece muchísimo al popular actor. Por supuesto la inversión necesaria era estratosférica y la Warner no confiaba en un material tan oscuro, entre otras cosas porque no daba juego a continuar con la historia. Eso fue evidentemente antes de que el propio Frank Miller decidiese, muy equivocadamente, hacer nada menos que dos secuelas de su obra.

De todos los proyectos a los que estuvo asociado Eastwood, éste sin duda me parece el más placentero, por así decirlo. La visión de Miller casa con la mirada cinematográfica de Eastwood. Crepuscular y violenta, sin concesiones, y que además tenía la edad perfecta para interpretarla. Es probable que nos hallemos ante una de las grandes películas no hechas de la historia. De sólo pensarlo...