Curiosidades, cameos y todo lo que nunca necesitaste saber sobre ‘Los vigilantes de la playa’

Vuelven los bañadores rojos, las carreras por la playa a cámara lenta, los tiros y el calorcito, los tíos musculados y las chicas neumáticas. En definitiva, hay nueva peli de ‘Los vigilantes de la playa’ (Baywatch, 1989-2001), o ‘Los guardianes de la bahía’, como se la conocía en otros países hispanoparlantes. Para celebrarlo, echamos la vista atrás y recopilamos un poco de todo. Curiosidades, detalles que se nos escaparon y datos sorprendentes que nunca necesitábamos saber.

Ya Hubo una película de 'Los vigilantes de la playa'

Como lo oyes, tanto ruido con el reboot y para ir al cine cuando, en realidad, ya había un largometraje sobre la serie. Sí. Era para la televisión pero, tenía a todos, bueno, una gran parte de los socorristas que habían pasado por la serie. En realidad era como un episodio final largo, se llamó 'Los vigilantes de la playa: Misión Hawai' (Baywatch, Hawaian Wedding, 2003).

Las sintonías

No. Tu memoria no te falla,si viste la primera temporada de la serie, en los créditos no sonaba 'I`m always here'. Hubo dos sintonías oficiales de la serie,y la primera fue 'Save me'. TEMAZO.

Y sí, el mítico, el de toda la vida ya fue 'I`m always here' que sonó hasta la novena temporada.

Leo DiCaprio, casi fue el hijo de Hasselhoff

Mucho antes de petarlo con 'Titanic' (1997), Leonardo DiCaprio estuvo muy cerca de salir en 'Los vigilantes de la playa', tanto que llegó a conseguir el papel del hijo de Mitch Buchannon. Sin embargo, al final eligieron a Jeremy Jackson, de 9 años, porque decían que ya estaba demasiado mayor para lo que buscaban. Además estaba caro que DiCaprio, para socorrista...

Slowmotion

Siempre se ha comentado que las carreras a cámara lenta de los vigilantes, la marca de fábrica casposilla de la serie cada vez que había algún rescate, se hicieron pensando en los típicos planos olímpicos, probablemente en el épico montaje de 'Carros de fuego' (Chariots of Fire, 1980), pero, en realidad, tenían otras razones. En primer lugar, la explotación del obvio tembleque del tetamen de sus actrices y por otra, alargar los episodios lo más posible, puesto que el presupuesto era raquítico ya había que estirar el chicle al máximo.

Hasselhof no quería a Pamela

Pues sí, aunque suene raro, the Hoff se mostró contrario a la incorporación de Pamela Anderson en la segunda temporada de la serie. El actor consideraba que la aparición de la modelo, que ya había salido en la revista 'Playboy', no era apropiada en una ficción que veían muchos niños. Al final tuvo que aceptar la decisión los responsables de la serie, que, claro, dieron en el clavo.

Para más señas, la favorita del actor siempre fue Carmen Elektra, pero no por las razones obvias, si no porque era, según él, la más profesional del equipo, la que mejor memorizaba sus líneas de guion y la única que no tenía reparos en tirarse al agua en cualquier ocasión.

Los actores no sabían nadar

Por algo admiraba The Hoff a Elektra: el equipo era un puñado de paquetes. Quizá los musculitos o la silicona les apretaban el flujo sanguíneo, pero tenían algunos problemas locomotrices que les hacían muy poco deseables como socorristas en una playa de verdad. A Pamela Anderson hubo que enseñarle a correr por la playa y el resto del equipo, bueno, apenas alguno sabía nadar.

Cameos y futuras estrellas

Una serie tan longeva y exitosa debe de esconder todo tipo de sorpresas, gente que asaba por allí y luego fue una estrella o estrellas del momento que ahora son gente normal. De todos ellos, recuperamos un pequeño puñado.

Hulk Hogan

En el episodio especial de crossover con el mundo del wrestling aparecían Hulk Hogan, Randy Savage y Kevin Sullivan en un episodio para alertar sobre los peligros del cáncer de piel.

Little Richard

El mítico cantante de Rock'n' Roll apareció en la quinta temporada, en el año 1995, interpretando a Maurice, un cocinero del Sandy Cay Cafe. Luego, obviamente, se tocó el viejo Good Golly Miss Molly.

Michelle Williams

La actriz hizo su primer papel acreditado gracias a 'Los vigilantes de la playa', apareciendo en la cuarta temporada.

Mila Kunis Y también apareció Mila Kunis, pero, ¿En qué serie o película de esos años no estaba ya Mila Kunis?

Bryan Cranston

Si, como veinte años de hacerse famoso gracias a 'Breaking Bad', pudimos encontrarnos con Bryan Cranston, en un episodio de 1989, como Tom Logan, el capitán de un barco de fiestas.

Un cineasta ciego dirigió 40 episodios

Ahórrense e chiste fácil. Cuando tenía veinte años, el director Douglas Schwartz fue diagnosticado con una grave enfermedad de la vista. Sin embargo, eso no le frenó con sus aspiraciones y continuó trabajando como productor y director. "Todo lo que podía ver era la cámara. Soy el único ciego entre los directores de América", bromeaba.

Sexo entre actores

Gena Lee Nolin, confesó en la tv americana que aprendió mucho en la serie, entre otras cosas que "Si el tráiler se movía, no debías tocar la puerta”. a lo que Pamela Anderson añadía "Todo el mundo mantenía relaciones sexuales en todas partes. En los tráilers, detrás y alrededor de ellos. Creo que pasé una noche con todos al menos una vez”. El actor David Chokachi, que interpretó al vigilante Cody Madison explicaba que “Estábamos en la playa casi desnudos todo el día, el sol y la playa desencadenan muchas cosas”.

La Sex Tape de Pamela y Tommy Lee

Antes de que las grabaciones íntimas fueran las que crearan a las celebridades, estuvo la cinta porno de Pamela y Tommy Lee. Cuando la cosa salió en todas partes en 1995, Pamela Anderson vio peligrar su continuidad en la serie, puesto que los productores se plantearon prescindir de ella tras el escándalo, pero, oh, la audiencia aumentó el doble, por lo que los productores tan contentos. De aquellos polvos vienen estas Kardashians.

¿Que ha sido de todos los actores?

Es difícil seguirle la pista a todos los que pasaron por la serie pero a Pamela Anderson se dice que se la encuentra últimamente yendo mucho por la embajada de Ecuador, en Londres.

Gente como Nicole Eggert acabó en un reality sobre reducción de pecho, David Charvet de cantante, novio de Tori Spelling y bailando en Dancing with the Stars. Alexandra Paul no falla en los telefilmes de mediodía en fines de semana. Jeremy Jackson, el hijo de Mitch, en un reality sobre estrellas en rehabilitación y haciendo también su sex tape, pero no la misma que la que también tiene Gena Lee Nolin. A Yasmine Bleeth le han arrestado por tener cocaína. ¿y The Hoff? molando, siempre.

Los Spin-Offs

Los vigilantes de Hawaii

La serie tuvo dos temporadas adicionales (1999-2001) en las que la serie cambió su escenario de Los Angeles a Hawaii. Los productores firmaron un acuerdo con las autoridades locales y cambiaron el nombre a 'Baywatch Hawaii', contratando a actores del lugar para los personajes principales.

Sí, habéis visto bien. Es KHAL DROGO, es decir, un jovencísimo Jason Momoa.

Cuando quiso ser ‘Corrupción en Miami’

La cosa daba dinerito fresco, y las audiencias eran tan altas que vieron cómo aprovechar su popularidad. Así cogieron a Mitch y al policía Garner (Gregory Alan Williams) y les convirtieron en 'los vigilantes de la noche' en la que The Hoff practicaba el chuloputismo sin mesura, con las chaquetas más horteras desde el mismísimo Sonny Crockett. Mitch era un tipo ocupado de día y de noche.

Cuando quiso ser 'Expediente-X'

Como el tema policíaco no les funcionaba bien, decidieron apuntarse al carro de la serie que había empezado a triunfar en esos años. Y como David valía igual para un roto que para un descosido, le convirtieron en un agente Mulder de chiringuito, es decir, por el día a salvar gente en la playa y por la noche a cazar monstruos, vampiros y criaturas marinas. En serio.