Desmenuzamos el tráiler de 'La torre oscura': sus claves y guiños a Stephen King

Tras una historia de intentos frustrados, idas y venidas, vueltas por estudios, proyectos de serie que no se han concretado y nombres implicados como Ron Howard o Javier Bardem, hoy por fin podemos comprobar que la intención se ha materializado. El tráiler de 'La Torre Oscura' ha aparecido y tenemos un aperitivo del que puede ser uno de los universos de fantasía oscura más ricos del cine de género en esta década.

Las primeras imágenes son épicas, al menos en escala, y plantean un escenario acorde con el tono de la novela. Una tierra fantástica entre el oeste americano y Mordor. Lo que queda claro es que algunas claves del primer tráiler no sólo muestran pistas de la que en teoría iba a ser una suerte de secuela de los libros sino que, en efecto, tiene parte de adaptación de la primera novela, 'La torre oscura: el pistolero' e incluso de la segunda. Repasemos cada momento con detenimiento:

Una de las primeros aperitivos que tenemos es una panorámica que muestra la decadencia del mundo medio (sí, King no se estrujó mucho la cabeza para bautizar su tierra de fantasía). Este sería el terreno de juego de Roland, el pistolero. Parece que la antigua civilización ha dado paso a una desolación típica del cine postapocalíptico con ecos del oeste americano y una implicación tecnológica superior.

Una escena fugaz muestra uno de los enfrentamientos que tendrá Idris Elba. Un monstruo del mundo medio. Este pequeño frame da muchas esperanzas a los fans puesto que podría significar que se mantiene el tono oscuro y de horror del escenario en donde transcurren las aventuras del pistolero.

Se nos presenta al niño protagonista, Jake de Nueva York. Que tiene visiones del mundo medio (algo sacado de libros posteriores) que dibuja en una colección que incluye al hombre de negro, la propia torre oscura o edificios de Devar-Toi, que solo conocerán los lectores que hayan llegado a los últimos volúmenes.

Jake explica a su psiquiatra todas las reglas del mundo que ve y son sorprendidos por un terremoto. El plano pasa a este marquito que contiene una referencia a otra película basada en un libro de Stephen King, el Timberline Lodge, el hotel dónde se rodó 'El Resplandor' (The Shining, 1980) ocomo lo venimos conociendo nosotros, el hotel Overlook.

Al parecer, este momento 'Stargate' tiene pinta de ser uno de los únicos pasajes entre nuestro mundo y el de Roland. Al parecer este aspecto sobrediseñado y de tradición de ciencia ficción no se corresponde con las puertas viejas con magia tradicional, aunque se supone que las novelas subsiguientes cambiarían esas puertas por entradas de este tipo.

Este otro momento, con el muchacho mirando algo con no muy buena pinta, recuerda un poquillo, de nuevo, a 'Stranger Things', y no vamos desencaminados al pensarlo, puesto que esa masa de color granate es una ruptura entre las barreras dimensionales.

Tras ver desenfundar y cargar al pistolero de forma alucinante, tenemos unos planos del mundo medio y Roland con su revólver. Idris Elba parece una más que adecuada elección de casting, pero tristemente, muchos comentarios del tráiler en youtube tienen un carácter de queja racista lamentable. Esperemos que no sean muchos los aficionados que compartan esa opinión.

La torre que da título a la película aparece varias veces durante el tráiler. Concretamente, aparece destruyéndose, por lo que es de esperar que estos planos pertenezcan a visiones del muchacho, como bien sabrán los fans de las novelas.

Otro plano de un monstruo. No podría decir si es el mismo de la escena anterior pero es probable. En ese momento tenemos también a los que parecen ser los malos estándar de la peli. Digamos que el equivalente de los orcos en 'El Señor de los anillos'

Otro momento que hará tocarse los fans de la obra del escritor de Maine. Jake camina por un decrépito paraje abandonado, por el que parece que había un viejo circo que anuncia un nombre conocido por todos. Pennywise. Con su manita con globos. Tú también flotarás.

Y aquí está. Aparece en varios momentos del tráiler, pero en su parte final podemos ver al hombre de negro en toda su gloria. La trama de la persecución, en los libros acaba con poco más que una conversación profunda. Aquí parece que la rivalidad tendrá escenas de acción y poderes en acción que la novela no muestra con este look 'X-Men', pero independientemente de ello, tener a Matthew McConaughey haciendo de villano, a mí me suena bien.

Uno de los momentos que sorprenden al personal. ¿Hasta qué punto la inclusión de un chaval en la trama tiene fidelidad con los libros de King? No debería preocupar este aspecto tanto por la fidelidad como el momento 'Karate Kid' que se deja entrever. Hay maneras en las que esto puede funcionar, mientras no se traicione el espíritu de los libros.

Hay mucho más que ver y cuestionar en el tráiler, lleno de imágenes de apenas un fotograma que dan lugar a discusiones entre los seguidores del escritor, pero si removemos demasiado podemos desenterrar spoilers, por lo que dejaremos aquí el repaso de algunos momentos destacados y concluimos que las sensaciones son bastante positivas. Si logran trasladar la sensación de aventura onírica y captar la dimensión épica de la aventura en vez de centrarse en una burda rivalidad de actores/enfrentamiento final podemos estar ante el principio de una gran saga.