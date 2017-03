El cine bailó con Chuck Berry

El pasado 18 de marzo nos dejaba Chuck Berry, leyenda del rock n' roll. El genio que sentó las bases del género tuvo también su eco en el cine. Muchos de sus temas más conocidos, y otros no tanto, fueron empleados en la banda sonora de muchas películas y series de televisión.

En Blogdecine hemos querido rendirle un homenaje a través de ocho títulos. No se trata de un top, sino de una serie de películas, colocadas cronológicamente, y en cuya trama fue vital el haber incluido un tema del músico de San Luís. Pasad y bailad.

'Rock, Rock, Rock!' (íd., Will Price, 1956)

Fue la primera película que incluyó un tema de Berry en su banda sonora. 'You Can`t Catch Me' era el tema y fue interpretado por el propio músico, que aparecía en el film interpretándose a sí mismo.

'American Graffitti' (íd., George Lucas, 1973)

Para el que suscribe, la mejor película de George Lucas, cuando estaba muy lejos de obsesionarse con filigranas digitales y muñecos. El film que habla de toda una generación, y prácticamente el inicio de un subgénero que habla de la nostálgica época de la juventud. De Berry suenan dos temas: 'Almost Grown' y 'Johnnie B. Goode'.

'Desapàrecido' ('Missing', Costa-Gavras, 1982)

Costa-Gavras como siempre metiendo el dedo en la llaga y hurgando hasta límites insospechados. Unos impresionantes Jack Lemmon y Syssy Spacek interpretan a unos padres que buscan desesperadamente a su hijo "perdido" durante el golpe de estado de 1973 en Chile. El tema que suena, en la lejanía, es 'My Ding a Ling', cuyos breves compases resuena para el protagonista como eco de una vida que añora.

'Top Secret' (íd., Jom Abrahams, Daviz Zucker, Jerry Zucker, 1984)

En este placer culpable que es la películas más recordada del trío ZAZ, un tema de Chuck Berry suena ya en los títulos de crédito iniciales, marcando el ritmo de los que será gran parte del film. La canción es 'Skeet Surfing' y está interpretada por Val Kilmer, cómo no.

'Regreso al futuro' ('Back to the Future', Robert Zemeckis, 1985)

Probablemente el más grande homenaje que el cine haya hecho a la leyenda musical. Tanto que la paradoja temporal que propone es absolutamente brillante: el rock n' roll no lo inventó Chuck Berry, sino Marty McFly. El tema es 'Johnnie B. Goode' e interpreta Michael J. Fox en gestos, pero la voz pertenece a Mark Campbell.

'Pulp Fiction' (íd., Quentin Tarantino, 1994)

Sin duda una de las secuencias más recordadas de uno de los globos más hinchados de Tarantino es la escena entre John Travolta y una fascinante Uma Thurman bailando al son del tema 'You Never Can Tell'. Hizo historia, tanto que el baile se convirtió en moda, aunque gran parte de ello fue gracias al propio tema en sí.

'Men in Black: Hombres de negro' ('Men in Black', Barry Sonnenfeld, 1997)

En este hit taquillero, cuya historia parte de una divertida premisa, suena 'The Promise Land', interpretado aquí por otra de las leyendas del rock: Elvis Presley. El momento, aquel en el que el personaje de Will Smith descubre algunas de las ventajas de su nuevo trabajo.

'Cadillac Records' (íd., Darnell Martin, 2008)

Su hubiese que nombrar el mejor arte de todos, ése probablemente fuese la música. Un idioma universal capaz de hacer entenderse a personas de todo tipo, y tirar barreras tan estúpidas como el racismo. Así se muestra en la secuencia de este film biográfico en el que suenan varios temas de Berry, aquí interpretado físicamente por Mos Def; la voz pertenece a Yasiin Bey.