El tráiler de 'Blade Runner 2049' escena a escena: ¿una secuela o un reboot del universo de Rick Deckard?

Imaginamos que a estas alturas, todos habréis visto el nuevo tráiler de 'Blade Runner 2049', la secuela de la obra maestra de la ciencia ficción de Ridley Scott. Tenemos todos los datos, pero recordaremos que el proyecto se encuentra entre manos de una panda de cineastas con una serie de obras rotundas en su haber.

Denis Villeneuve viene de firmar 'La Llegada' (Arrival, 2016) y se acompaña, además de actores de renombre, de un director de fotografía a quien debemos mucho del poder absorbente de las imágenes de este tráiler: Roger Deakins. El nuevo tráiler muestra mucho más de lo que habíamos visto hasta ahora, con más acción y una mirada al submundo urbano ciberpunk más extenso.

El tráiler se abre con un plano panorámico de las cúpulas de Tyrell corporation, en la metrópolis en la que tendrá lugar la mayor parte de la acción. En una de esas tomas, se lleva al extremo el concepto de publicidad luminosa, con una gran mirada cenital al coche volador del agente K. (Ryan Gosling) entre dos pancartas de Atari, un guiño interesante al primer filme (que también tenía aquel anuncio)

Y en el original.

El siguiente segmento muestra planos de lo que parece ser el interior de la Tyrell corporation. La amplitud del encuadre deja a los personajes a nivel de Hormigas, pero los colores cálidos nos indican que hay una visita a la "fábrica" de replicantes que recuerda tremendamente a la que hacia Dekard en su momento.

Hay una concordancia de tonos en la paleta de colores y en la arquitectura grandilocuente, aunque en la nueva se simplifican las líneas.

Los replicantes (o modelos de androide) parecen un elemento decorativo, recuerdan a los pacientes que hemos visto este año en 'La cura del bienestar' (A Cure for Wellness, 2017).

Un momento alegre para todos los fans de 'Blade Runner' es ver a Jared Leto como mesiánico jesucristo creador de replicantes con barba de vello púbico. Su personaje parece estar ciego (o es un defecto de replicante) y habla con ese tono y susurrante porque en 2049 no hay lizipaína. No sabemos hasta que punto está relacionado con Tyrell. Los colores parecen concordar.

El momento de crear a una nueva replicante, vemos cómo cae de una placenta artificial. Algo que nunca llegamos a ver en la original."Feliz cumpleaños". En 'Blade Runner' la simpatía hacia los androides era ambigua, parece que aquí se posiciona claramente y que, además, tenemos un villano reflexivo. Este sería el equivalente a Roy Batty. Aunque no sabemos si él es replicante.

Entra la banda sonora de Jóhann Jóhannson y volvemos a la iconografía familiar: El Blade Runner en la niebla, personas en bicicletas, paraguas transparentes y las señales de neón. Treinta años después, también parece haber mucha de la misma influencia oriental en la sociedad de Los Ángeles.

La primera aparición de Robin Wright, parece ser una de las Blade Runner de puestos superiores y explica a K la misión del cuerpo, mantener el orden. Seguimos con el plano de Ryan Gosling hecho un cristo que apareció anteriormente, imaginamos que pertenece a un momento posterior a alguna pelea, probablemente hacia el clímax.

Batería de planos de Los Ángeles. Como era de esperar está lleno de neón ochentero colores azulados y rosáceos y anuncios con via. Sí hologramas. Villeneuve llega un poco tarde por que 'Ghost in the shell: el alma de la máquina'(2017) ya los utilizó, copiando precisamente la estática de la primera película.

Ana de armas, el conflicto romántico de esta secuela. Parece que tenemos a una nueva Rachel.

Pasamos al alucinante plano de lo que parece ser, en la novela, lo conocido como 'the wasteland'. En el texto origonal, el mundo fuera de las principales ciudades se ha convertido en un desierto después de la Guerra Mundial Terminus, el conflicto que convirtió el planeta en una tierra de nadie irradiada de polvo.

Las teorías van desde que es un Las Vegas postapocalíptico debido a las grandes esculturas que pueblan este desierto de arena. A juzgar por los pósters este sería el lugar en dónde Deckard se ha refugiado. No sabemos con seguridad, pero los planos de esta parte son obras de arte en sí mismas.

Parece que, efectivamente, Deckard se estaría escondiendo escondiendo en el "Vintage Casino", que es lo que dice en la esterilla de bienvenida cuando el oficial K entra en este antiguo edificio.

Las cristaleras coinciden, así que debe ser el mismo edificio. Oímos la voz de Harrison Ford, hablando con el oficial, mientras este va saltándose las trampas que parece haber colocado Rick.

Un nuevo vistazo a Deckard, que pregunta al joven Blade Runner qué quiere, este le responde que muchas preguntas. Parece que Harrison Ford contestará "Es cierto. Todo es cierto". Es broma, pero la condición de Rebbot-secuela de la franquicia no deja de tener lazos con la operación orquestada en 'El despertar de la Fuerza'

Pasamos a un montaje más rápido con el grueso de acción del tráiler. El coche volador va a tener más presencia, las mujeres de los anuncios se reflejan en el coche.

Plano de las probables replicantes, con Mackenzie Davis replicando al menos la fisionommía de Daryl Hanna

Jared le pide a esta ¿Replicante? interpretada por Sylvia Hoek que le traiga a K (o Deckard). Parece que, de nuevo el cazador será cazado por un cazarecompensas. Queda claro que, por el momento, hay muchos indicios para una estructura similar a la de la primera película, optando por la vía de utilizar los elementos reconocibles de la original para construir una nueva versión actualizada de la misma, más que elaborar una trama alternativa en el mismo universo.

Parece que los replicantes dan caza a K. En la escena de acción más elocuente, Deckard corre mientras un replicante atraviesa la pared. Utilizando la iconografía de Blatty (atravesar paredes), arece que se usará el recurso con alegría.

Un plano de Dave Bautista, quien, también es un replicante. ¿Cubre el hueco de Leon, entre el gang de androides? No sabemos pero hay otro plano en el que se le ve atravesando una pared.

¿De quién es este ojo? Ojo verde y pestañas rubias. Buena probabilidad de que sean de Gosling. ¿Qué nos sugiere un primer plano de unas pupilas en el universo BR? Exacto, la prueba para comprobar si eres humano o replicante. Después tenemos a Ana de Armas diciéndole que siempre la había dicho que era especial. Es más que probable que tengamos el dilema ¿Sueño con ovejas eléctricas o unicornios o no? mucho más explícito.

"Tu historia no ha terminado aún, todavía queda una página", prosigue De Armas a K en voz alta mientras mira hacia abajo un libro abierto, con páginas arrancadas de su centro.

Todo esto son especulaciones, es muy probable que 'Blade Runner 2019' esté llena de secretos, el tráiler muestra suficiente, pero no revela nada importante. Quedan dos cosas claras, parece que hay mucha más acción que en la original y la construcción del mundo es alucinante y fiel. ¿Qué os ha parecido a vosotros?