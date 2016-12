Las 13 películas imprescindibles del género fantástico de 2016

El 2016 ha sido un año fatídico para el mundo. Desde la subida al poder de Donald Trump a la situación de los refugiados de Siria, pasando por las dolorosas muertes en el mundo de la cultura a la peor situación del clima global en décadas. Los atentados y las tragedias dejan un año para olvidar, que, afortunadamente, nos ha dejado un buen puñado de películas de género para poder refugiarnos en ellas.

Buen cine de superhéroes, alguno no tan bueno, ciencia ficción de gran nivel, la vuelta de la dignidad del cine de terror y una revolución tecnológica que convierte en arte los avances digitales en animación. Estas son 13 de las muestras de cine fantástico totalmente imprescindibles de 2016, representando su riqueza en sus distintas maneras de entender los géneros.

13- ‘Doctor Strange’

Otra vuelta de tuerca al universo cinematográfico Marvel con Benedict Cumberbatch postulándose como el nuevo héroe cínico de la casa del entretenimiento. Scott Derrickson saca a relucir su vena más psicodélica en uno de los blockbusters con imágenes más surrealistas vistas en pantalla desde hace décadas. Una explosión de amor por el fantástico que recupera a uno de los mejores personajes de su inabarcable cantera.

12- ‘Peter y el dragón’

Cine fantástico infantil con sentido de la maravilla y una concepción visual reminiscente a los clásicos de los ochenta dirigidos a los más pequeños como ‘Baby, el secreto de la leyenda perdida’ (Baby, The Secret of the lost legend, 1985) o ‘Bigfoot y los Henderson’ (Harry and the Hendersons, 1987) que hace justicia al cristalino empaque emocional de la película de animación en la que se inspira.

11- ‘El libro de la selva’

Jon Favreau resurge como director para todos los públicos en esta versión de acción real de la película de dibujos de Disney, logrando ser fiel al colorido visual de esta con algunos detalles más reminiscentes a la fuente literaria original. Sus alucinantes logros técnicos marcan un punto y aparte con sus animales parlantes casi reales.

10- ‘Midnight Special’

Sin llegar al nivel de su obra maestra, ‘Take Shelter’, la última película de Jeff Nichols es uno de los espectáculos reseñables de la ciencia ficción de este año. Ni siquiera su decepcionante clímax desmerece reseñarla como la injusta perdedora de culto de este año, una versión del ‘Starman’ (1984) de Carpenter con un tono adulto, oscuro y súperochentero. Es la gran damnificada por la arrolladora ‘Stranger Things’.

9- ‘Expediente Warren 2’

Una de las mejores películas de terror del año, la continuación de la asombrosa primera parte de James Wan juega menos con el diseño de sustos y prefiere invocar de nuevo a los grandes referentes del terror italiano creando una mezcla perfecta de imaginería satánica y gótica con el gusto por el carrusel del miedo del director. De culto.

8- ‘Star Trek: Más allá’

Ciencia ficción pulp bien entendida, con fantástico sentido de la aventura, más reminiscente a la serie original que nunca, ligera, intrascendente y con un ritmo endiablado. Un bálsamo trekkie para el reciente descarrilamiento de la otra saga galáctica con una de las secuencias musicales más macarras y desvergonzadas del año. Así sí.

7- ‘Cazafantasmas’

Si. La odiada, vilipendiada, descuartizada versión femenina de la cuadrilla cazaespectros no solo es un gran espectáculo digno de su antecesora, sino que muestra la plana mayor de la comedia americana actual, que guste más o menos, se acepte o no, tiene rimel y melena. El doblaje español casi se carga una de las comedias de terror con humor más absurdo e hilarante en años. La escena de Holtzman contra los fantasmas es ya clásica.

6- ‘La Bruja’

Como abrir un libro de cuentos dibujado con grabados sobre la vida de los puritanos en Nueva Inglaterra. Solo que oscuro y turbio como el relato para no dormir más pesadillesco. La demostración de que en el cine de terror también cabe lo abstracto, la metáfora y la estimulación intelectual a través de la belleza. Algo que en los setenta nadie ponía en duda.

5- ‘Kubo y las dos cuerdas mágicas’

Otra maravilla de animación clásica de Laika. Una exploración de mitos, leyenda y tradición fantástica japonesa totalmente diferente a lo que habíamos visto antes. Su técnica stop motion “enriquecida” por cgi bien utilizado es una delicia y los diseños de la infinidad de oscuras criaturas que aparecen son la mezcla perfecta entre Harryhausen y Tim Burton.

4- ‘La Llegada’

Su mensaje final puede interpretarse como un alineamiento con los argumentos provida pero eso no la exime de ser uno de los espectáculos de cine de ciencia ficción del año. Sus múltiples referentes, su look desaturado y su estructura críptica logran una de las obras de ciencia ficción cósmica más bellas en años.

3- Capitán América: Civil War

Otro gran logro de la casa del entretenimiento, su guión es milimétrico y redondo, La escena de acción entre superhéroes es antológica pero sabe sobreponerse a ella emplazando en el clímax giros y revelaciones pacientemente cocinadas en su ágil metraje. Estamos viviendo un evento difícilmente repetible, el que será la nostalgia de toda una generación.

2- Calle Cloverfield 10

La gran sorpresa del año. Una historia pequeña, sin nada que ver con ‘Monstruoso’ (2007) salvo en el espíritu de crear historias en forma de antología con el trasfondo de ciencia ficción/terror que tenía la serie ‘The Outer Limits’. Superior a su antecesora, las interpretaciones crear un estado de paranoia insoportable coronado con un clímax genial.

1- 'El Extraño’

Una de las películas de terror más importantes del año. Un procedural al estilo de ‘Memories of a Murder’ (2003), con todos los ticks del cine policial coreano se va enturbiando hacia el fantástico y terror satánico mezclando la tradición europea del mismo con el desconocido pero muy rico universo cinematográfico del chamanismo budista, elevando un subgénero relegado en los 70 a la explotación de los hermanos Shaw a un recital de horror teosófico oscuro, serio y terrorífico digno de William Friedkin.