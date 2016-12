Las 9 mejores películas españolas de 2016

Quedan pocos días para que acabe el año y en BlogdeCine estamos haciendo balance de lo que ha sido este 2016 que no ha dejado de arrebatarnos iconos del cine y de la música. Penas aparte, y como han ido haciendo mis compañeros, me toca el turno de hablaros de las mejores películas españolas del año. Un año que ha sido especialmente triunfal para nuestro cine, tanto en lo que se refiere a la crítica y el público.

El 2016 ha supuesto el regreso del más puro Pedro Almodóvar, el año que un gallego se alzaba con el premio de la Semana de la Crítica de Cannes y el que un catalán conseguía la segunda Palma de Oro para el cine español por el cortometraje 'Timecode'. También es el año en el que no uno, sino dos cortos están en la shortlist para optar al Oscar -'Timecode' y Graffiti'- o en el que Albert Serra hizo una película protagonizada por un mito.

Pero también ha sido el año en el que J.A. Bayona nos ha hecho llorar hasta dejarnos secos y volvió a ser líder de taquilla, acumulando más de 26 millones de euros. El año en el que Raúl Arévalo dirigió su primera película y su actriz ganó un premio en Venecia y finalmente, el thriller español alcanzó su clímax. Pero también ha sido el año en que todo el maltrato a nuestro cine por parte del Gobierno se ve reflejado en un Goya en el escaparate de una tienda de segunda mano.

Y ahora, la lista de los títulos que, para una servidora, han sido más significativos e importantes en este 2016, eso sí... sin orden de preferencia.

'La Reconquista' de Jonás Trueba

Se trata del cuarto largometraje de Jonás Trueba, con el que se afianza como uno de los cineastas más personales de nuestra cinematografía. Con 'La Reconquista', Trueba reflexiona sobre el paso del tiempo, la nostalgia del pasado y la esperanza del futuro en una cinta romántica llena de referencias cinematográficas donde su puesta en escena y el buen hacer de sus protagonistas -su habitual Francesco Carril y la fascinante Itsaso Arana-, crean una de las atmósferas más mágicas que hemos visto en pantalla este año.

'María (y los demás)' de Nely Reguera

La ópera prima de Nely Reguera ha sido una de las sorpresas del año. En 'María (y los demás)' -de la que tengo la crítica pendiente-, Reguera nos ofrece un retrato único, original y veraz de la crisis de los treinta en estos tiempos que corren. Una crisis reflejada en el personaje de María, al que Bárbara Lennie vuelve a llenar con su carisma y su fortaleza. Una antiheroína necesaria, que nos incómoda porque, es inevitable verse reflejada en ella en alguna que otra ocasión. Una 'Frances Ha' a la española, rodeada de secundarios más que destacables como José Ángel Egido, Pablo Derqui, Vito Sanz o Julián Villagrán, entre otros.

'La propera pell' de Isaki Lacuesta e Isa Campo

Isaki Lacuesta une fuerzas con Isa Campo, su guionista habitual, y juntos dirigen 'La propera pell' ('La próxima piel'), una cinta sobre la búsqueda de identidad de un adolescente que regresa con su familia, tras haber desaparecido de niño. Sutil, con tono de thriller del bueno y con una de las interpretaciones masculinas más soberbias y naturales del año -la del jovencísimo Àlex Monner, síganle la pista-, la cinta de Lacuesta y Campo es sugerente y dura y sin duda, uno de los títulos españoles más estimulantes del año.

'Julieta' de Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar consigue, en su película número 20, regresar a sus orígenes y al más puro cine almodovariano. Con 'Julieta', además de haber competido en el Festival de Cannes y haber sido la película española candidata al Oscar, Almodóvar consigue un sobrecogedor retrato sobre la maternidad, sensible y con un personaje femenino lleno de fuerza y debilidades y extremadamente real. Y sí, nos devuelve como protagonista a una Emma Suárez más poderosa que nunca y por la conseguirá su segundo Goya a la Mejor Actriz Protagonista.

'La Academia de las Musas' de José Luis Guerín

José Luis Guerín es, sin duda, un rara avis en la cinematografía española. Su filmografía es díficil de definir, pero siempre hay algo que las define: son poéticas y únicas. Esto ocurre con su último trabajo, 'La Academia de las Musas', que empezó siendo un experimento en las clases de filología de un profesor de universidad y se convirtió en todo un profundo relato sobre la figura del maestro, la docencia, el amor y el sexo. Y todo ello, desde el particular vista de un cineasta que siempre sugiere con las imágenes y da verdaderas clases de filosofía en todos sus films.

'La Mort de Louis XIV' de Albert Serra

Si Guerín es el rara avis, Albert Serra es nuestro propio enfant terrible, aunque este año con 'La mort de Louis XIV' haya filmado su cinta mas convencional, si es que se puede describir así alguna película de Albert Serra. Protagonizada por el mito del cine francés Jean-Pierre Léaud, en la piel de un moribundo Luis XIV, la cinta de Serra relata, como si lo hubiera vivido, los últimos días de vida del conocido como el 'Rey Sol'. Días de agonía de uno de los grandes monarcas de la Historia y al que el director catalán humaniza de forma sobrehumana y con una puesta en escena soberbia y sobria.

'Cerca de tu casa' de Eduard Cortés

El último trabajo de Eduard Cortés no ha recibido toda la atención que merecía y todavía no entendemos por qué. Un musical sobre la durísima situación de los desahucios que se llevan viviendo en nuestro país en los últimos 9 años. Sí, un musical íntimo, duro, abrumador y a la vez lleno de esperanza y energía, gracias a su puesta en escena. Protagonizada por la maravillosa Silvia Pérez Cruz -que debuta como actriz y compone las canciones-, 'Cerca de tu casa' es una cinta necesaria, que no cae en la fórmula del típico cine social y que demuestra que, todavía existe gente buena en el mundo y que unidos, podemos.

'Oleg y las raras artes' de Andrés Duque

No me cansaré nunca de agradecer públicamente a Andrés Duque por 'Oleg y las raras artes'. Este bellísimo documental se centra en la figura del extravagante y único pianista ruso Oleg Karavaichuk. Un ser especial, contradictorio, contestatario y con un talento innato o lo que es lo mismo: un genio. Karavaichuk falleció este mismo año y la cinta de Andrés Duque es una muestra de su legado inigualable y su personalidad arrebatadora. Además, la puesta en escena que propone el director se aleja de todo a lo que estamos acostumbrados en el documental.

'El Olivo' de Icíar Bollaín

Puede que 'El Olivo' parezca que desentona en esta lista de lo mejor del 2016, habiendo visto los títulos elegidos anteriormente. Pero el último trabajo de Icíar Bollaín bien merece una mención especial por la sensibilidad con la que se habla de la importancia de la memoria y de saber de dónde venimos, y todo a través de un olivo centenario. Protagonizada por esa fuerza de la naturaleza que es Anna Castillo, 'El Olivo', además de hacernos creer que el mundo puede ser mejor si nos esforzamos, nos regala uno de los personajes femeninos más fuertes, determinados y valientes del año.