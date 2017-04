Las claves del teaser tráiler de 'Star Wars: Los últimos Jedi': todo lo que nos revela del Episodio VIII

Hoy era un día que millones de personas teníamos marcado en rojo por ser la fecha elegida por Disney y LucasFilm para lanzar el esperadísimo primer tráiler de ‘Star Wars: Los últimos Jedi’ (‘Star Wars: The Last Jedi’). Todo un acontecimiento que nos ha tenido pegados a nuestros ordenadores hasta que finalmente hemos podido verlo a eso de las seis de la tarde.

Como era de esperar, se ha apostado por no revelar demasiado, pero eso no ha impedido que haya acaparado toda la conversación cinéfila durante estas últimas horas. En Blogdecine queremos unirnos a la apasionante charla provocada por el adelanto y para ello hemos exprimido a fondo todo lo que puede verse y escucharse para encontrar todas las claves del mismo.

Es evidente que el arranque del tráiler recupera la historia justo donde se quedó al final de ‘Star Wars: El Despertar de la Fuerza’ ('Star Wars: The Force Awakens'), es decir, con Rey junto a Luke en la isla en la que este último decidió aislarse. Todo apunta además al inicio del entrenamiento de ella como jedi con él pidiéndole que respire para recuperar fuerzas o porque la concentración requerida la ha sobrepasado.

Pronto además vemos uno de los instantes más importantes del tráiler con Rey utilizando la fuerza. Un pequeño aperitivo de lo que nos espera.

A Leia solo la vemos de espaldas y lo normal sería centrarse en la conversación entre Rey y Luke, pero antes os recomiendo subir al máximo vuestros altavoces para volver a oír la ya mítica frase de Leia a Obi Wan: “Eres mi única esperanza”. Lógico que Rey lo asocie con la luz.

Lo mismo sucede con el plano de lo que parece ser el caso destruido de Kylo Ren en una imagen que nos trae a la memoria otra similar de Darth Vader en el primer adelanto de ‘El Despertar de la Fuerza’. Ahí lo que escuchamos si subimos bien el volumen es la voz de Alec Guinness en la primera entrega mencionando “seducido por el lado oscuro" y el característico sonido de Darth Vader cuando respiraba. Pura oscuridad.

El equilibrio de la fuerza, ¿cómo lograrlo? Ahí es donde ese libro cobra una importancia capital, ya que se trata del Diario de los Whills, un registro de los acontecimientos que tuvieron lugar en la galaxia, ¿estará en el pasado la respuesta para conseguir el futuro deseado? Esa voz de fondo que cuesta descifrar lo que dice exactamente (Sí se entiende "Nos rodea (...) y nos une") es la de Yoda, ¿tendrá algo que ver?

Volvemos con el entrenamiento de Rey en un plano premeditadamente alejado, probablemente para no revelar demasiado sobre el sable láser que está utilizando, ¿será el que perteneció previamente tanto a Anakin como al propio Luke y que ella lleva consigo al final de ‘El Despertar de la Fuerza’? Parece lo más probable. ¿El “Es mucho más grande” hará alusión al papel de Rey para equilibrar la fuerza?

Otras dos revelaciones que seguro que dan mucho de lo que hablar. Un nuevo planeta llamado Crait, inexplorado y con una fuerte presencia de minerales. Allí se encuentra una base rebelde actualmente abandonada. La otra las nuevas naves pilotadas por los rebeldes, ¿qué cómo sé que son suyas con certeza? Fijad la vista en el horizonte, en esas sombras que tienen toda la pinta de suponer el regreso de los míticos AT-AT Walkers.

No nos olvidamos del bueno de Finn, pero acabó en tan mal estado al final de ‘El Despertar de la Fuerza’ que es lógico que por ahora no nos lo muestren más que recuperándose de sus heridas en lo que tiene toda la pinta de ser una cápsula médica.

Seguimos con los reencuentros. Estaba claro que tanto BB-8 como Poe Dameron iban a volver, por lo que la duda ahora es, ¿por qué van tan rápido en busca de su nave? ¿Un ataque inesperado de Kylo Ren y sus fuerzas? Apostaría dinero por ello.

Que no falte el imprescindible plano del Halcón Milenario demostrando sus capacidades evasivas mientras huye de un grupo de TIE Fighters. Eso sí, ¿quién lo estará pilotando?

También está claro que veremos un nuevo enfrentamiento entre Rey y Kylo, pero algo me dice que estas dos imágenes no pertenecen a la misma. Hay algo en la iluminación que no cuadra. Lo que sí confirma este plano es que ella va a usar el sable de luz de Luke y Anakin, ¿entonces por qué no mostrarnos un plano más cerrado antes? Quizá allí esté usando otro, ¿será que no logra el azul hasta que Luke se lo entrega o, no descartemos esta posibilidad, el personaje interpretado por Mark Hamill muera?

Todo apunta a que se trata de un flashback centrado en el momento en el que Kylo traicionó a Luke ya sugerido en una visión durante 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza', momento que también supuso la destrucción del templo de jedis y de todos los aprendices... Siempre está bien que nos den respuestas, ojalá Rian Johnson haya sabido estar a la altura.

Está muy bien tener a Phasma de vuelta, pero esperemos que Rian Johnson sepa usarla mejor que J.J. Abrams, que desaprovechó bastante al personaje en ‘El Despertar de la Fuerza’.

Una escena de combate galáctico es un imprescindible en una saga que se llama la guerra de las galaxias. Al respecto llama la atención que esa nave tan grande parece de la resistencia, ¿puede tratarse de algún arma especial?

Para el final la escena que más teorías va a generar, ¿por qué Luke cree que ha llegado la hora de que los jedi desaparezcan cuando en su momento no podía desear más convertirse en uno? Podría ser simplemente una forma inicial de decirle a Rey que no piensa entrenarla, pero todo el tráiler gira alrededor del equilibrio de la fuerza y los choques entre la luz y la oscuridad, ¿habrá propuesto que si logran derrotar a Kylo y Snoke lo mejor sería que ellos se quitasen la vida? Drástico, pero otro detalle más apuntando hacia una posible muerte de Luke, son ya varias.

Que llegue ya el 15 de diciembre, no necesitamos más. Eso sí, ya que va a haber más avances, ojalá sepan jugar con el misterio en lugar de contarnos más de la cuenta, que ya va siendo hora de que una película realmente nos sorprenda.