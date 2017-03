Las claves del tráiler de 'Liga de la Justicia': DC sube la apuesta de Marvel

Warner lanzó el pasado sábado el esperado tráiler de 'Liga de la Justicia', la película que reúne a sus más populares superhéroes. La ausencia de Superman llamó mucho la atención, pero posiblemente sea una argucia publicitaria para destacarlo más adelante. Por suerte, en el espectáculo que promete Zack Snyder hay muchos motivos para ser optimistas, como la extraordinaria presentación de Aquaman o la llegada del humor al cine de DC.

Mucho se ha hablado del tráiler de 'Spider-Man Homecoming' y es cierto que deja buenas sensaciones, no obstante, me parece injusto encumbrarlo y menospreciar el de la Liga de la Justicia, cuando en éste encontramos cosas más estimulantes sin necesidad de revelar tanto como el del trepamuros (¡casi cuenta la película entera!). Creo que en Marvel deberían estar preocupados. A continuación vamos a repasar las claves del tráiler y comentar por qué cabe esperar algo muy grande del film de Snyder:

El inicio con Bruce Wayne viajando alrededor del mundo nos trae una imagen que conecta con algo que ya vimos en el metraje de la Comic-Con, ya que observa desde lo alto el pueblo pesquero en el que se encontrará después con Aquaman. Muchas de ganas de ver cómo este último reacciona a la llegada de un intruso como Wayne...

La voz en off de Wonder Woman precede entonces al regreso del Dr. Silas Stone, ya visto brevemente en ‘Batman v Superman’, donde utilizaba una misteriosa caja para intentar salvar a su hijo Victor, quien acabaría convirtiéndose en Cyborg. Dicha caja es conocida como Mother Box y es una de las tres -Una fue entregada a la humanidad, otras a las amazonas y otras a la Atlántida, el reino de Aquaman- que el villano necesita para ejecutar su plan

No obstante, aquí no vemos a Steppenwolf, que hizo acto de presencia en una escena eliminada de ‘Batman v Superman’, mientras que su secuaz, que aparece brevemente para dejar claro el poco estimulante futuro que le espera a SIlas, pertenece a una especie -los Parademons- que ya hacía acto de presencia en el sueño profético de Batman en dicha película. No obstante, persiste una gran duda: ¿Para qué quiere las cajas Steppenwolf?

En los cómics guardan una forma de inteligencia artificial de otro mundo capaz de cosas como crear medios de transporte interestelares, ¿Será eso lo que necesita Darkseid, el jefe de Steppenwolf, para viajar a la Tierra y hacerse con ella?

Pasamos luego a una presentación del resto de integrantes del equipo. En la parte de Aquaman lo único destacable para el público no aficionado a los cómics es la revelación de que Arthur Curry es su verdadero nombre, mientras que el metraje de The Flash lo vimos casi íntegro en el anterior avance -lo mejor es la reacción de incredulidad Barry Allen al descubrir que Wayne es Batman-, pero la cosa cambia con Cyborg:

Dejemos a un lado los intentos de Cyborg por pasar desapercibido y centrémonos en la imagen de más arriba, ¿es esa la misma caja que tenía su padre o se trata de una diferente?

La respuesta la tenemos ahí mismo con una breve aparición de Silas agachándose -es el personaje que aparece brevemente con la bata marrón que llevaba antes-, ¿un intento de rescate? Parece lo más probable.

Lo que sí parece razonable es descartar que se haya visto obligado a ayudar a los malos -siempre está la opción de que hayan secuestrado a su padre y no le quede más remedio- al salvar a un policía de una muerte segura. Ahí tenemos la primera broma del tráiler. No es gran cosa, pero la aceptamos como prueba de que DC está haciendo caso a algunas de las críticas recibidas.

Ya hemos visto a Batman pelear -y muy bien-, por lo que este enfrentamiento con un Parademon lo que nos aporta es un mejor vistazo a su nuevo traje, algo que el teaser tráiler pasaba por alto, y de sus nuevos artefactos. Seguro que lo han dado todo para que no desentone junto a sus compañeros y yo estoy deseando volver a ver a Affleck en acción.

Poco después es Aquaman el que nos deja impresionados acabando con otro Parademon gracias a su tridente, aunque tendremos que esperar unos segundos más para ver cómo usa sus poderes marinos, esos con los que Zack Snyder nos dejó con la miel en los labios hace unos días. Además, ¿el escenario no luce demasiado desolado para ser la Tierra?

Nos han prometido que tendrá aún otra versión de combate más evolucionada -esto empieza a sonar un poco a ‘Dragon Ball’, pero bueno-, pero aquí podemos ver cómo es Cyborg ya preparado para pelear con alguien -en el caso de Wonder Woman y Flash sí que están en medio de una pelea-. En este caso prefieren no mostrarnos de quién se trata, ¿una forma de jugar al despiste sobre la posibilidad de que se haya visto “obligado” a colaborar con los villanos? Podría ser, y además no sería muy difícil mejorar el trato dado a Ojo de Halcón en 'Los Vengadores' ('The Avengers')

Ver a Flash utilizando su poder da a entender que podemos esperar grandes cosas de sus escenas de acción. Sin embargo, su mejor aparición tiene lugar cuando no lleva su indumentaria y se interesa por los superpoderes de Bruce Wayne. Vale que su comentario hizo que todos nos acordásemos de Iron Man, pero DC está cumpliendo su promesa de apostar por una mayor ligereza y yo estoy encantado con ello.

Toca conocer uno de los nuevo vehículos de Batman -¡lo que da de sí el superpoder de la riqueza!-, utilizado en todo su esplendor para salvar a Wonder Woman de un ataque. La probable conversación posterior entre ambos parece una buena ocasión para meter algún chascarrillo que redunde en el hecho de que ‘Liga de la Justicia’ va a tener más humor de lo habitual hasta ahora en el universo DC, algo que no me canso de celebrar.

Llega entonces una rápida sucesión de planos que nos deja claras varias cosas:

Conoceremos más cosas del pasado de Cyborg como atleta profesional que tuvo un trágico accidente que provocó que acabara convertido en lo que es ahora. Esperemos que al menos no sea una especie de teaser metido con calzador como sucedió con su escena en 'Batman v Superman'.

En el último relanzamiento de los cómics de DC, los orígenes de Wonder Woman cambiaron para convertirla en la hija de Zeus, ¿será en realidad ese aparentemente intrascendente puñetazo mágico que prepara una forma de darnos a entender que además ha heredado sus poderes? Ojalá.

Tras un plano de Lois Lane del que lo único claro por su expresión es que no está viendo el ansiado regreso de Superman y la demostración de los poderes de Aquaman que ya habíamos mencionado, llega el momento de dar la bienvenida al universo DC a Mera, diosa de los mares y amada de Aquaman. Está interpretada por Amber Heard y volveremos a verla en el spin-off protagonizado por Jason Momoa. Aquí conviene destacar que de fondo vemos otra de los Mother Box...

Si Cyborg tuvo su pequeña dosis de historia personal, Flash no iba a ser menor: En los cómics -y la primera temporada de la serie de The CW- se abordaba que su padre, interpretado para la ocasión por Billy Crudup, había sido encerrado en prisión por haber asesinado a su madre cuando no era realmente el caso. Parece que volveremos a verlo en la gran pantalla.

Llegan entonces varias escenas de acción, pero hay una especialmente interesante, ya que todo indica que se trata de la batalla que tuvo lugar hace muchos años y que explica el motivo por el que el villano quiere hacerse con las Mother Box. Recuerda un poco a 'El señor de los anillos', ('The Lord of the Rings'), ¿verdad?

Wonder Woman se marca otro pedazo de entrada en escena, pero lo que nos importa aquí es el lugar donde se ambienta. Todo apunta a que podría tratarse de Apokolips, el planeta gobernado por Darkseid. ¡No todo va a ser destrozar cosas en la Tierra!

Ahora toca dar la bienvenida al comisario Gordon interpretado por J.K. Simmons, ¿será su única frase una alusión en el tráiler a esa escena de ‘Batman v Superman’ en la que se daba a entender que Robin existió y que había sido asesinado por Joker? Quizá sea una referencia muy oscura -aunque me encantaría que así fuera-, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de un momento cómico que reincide en la idea de que su falta de poderes va a ser una de las bases cómicas de ‘Liga de la Justicia’.

Momentazo para dejarnos con ganas de más. Aquí no hay nada sorprendente que comentar, pero no podíamos pasarlo por alto, ya que refuerza a Aquaman como el personaje que sale más reforzado del avance. Yo al menos ya estoy deseando ver a Jason Momoa repartiendo estopa a diestro y siniestro.